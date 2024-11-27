【11/27より】【省エネ】補助金を使って設備投資/商材拡販をしませんか？コンシェルジュサービスのご案内【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
・空調設備の更新に最大2500万円の補助金
・省エネ機械設備の更新に最大1億円の補助金
・LEDの更新に最大1500万円の補助金
・建築物の省エネ化に最大5億円の補助金
など全国各地で省エネ補助金が多数公募されています。
設備更新や省エネ改修を検討している企業様はこれら補助金を積極的に活用することをおすすめします。
また、省エネ製品を販売している企業様にとっては、補助金を使って商材拡販するチャンスと言えます。
助成金なうでは、省エネ設備で活用できる補助金情報を随時提供するだけでなく、
補助金の申請サポートも行う「自社商材拡販プラン」を展開しています。
ご興味がある方は是非お気軽にお問合せください！
〇「申請し放題プラン」の詳細はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/shihodaiplan.php
〇「自社商材拡販プラン」の詳細はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/kakuhanplan.php
○資料請求はこちら↓
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株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
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