【12月17日から抽選開始】2025年4月上演ミュージカル『フランケンシュタイン』ティザー映像＆キャスト扮装ビジュアル、ツアー公演情報解禁！【出演：中川晃教、小林亮太／加藤和樹、島 太星 ほか】

株式会社ホリプロ

2025年４月に東京建物Brillia HALLにて上演されるミュージカル『フランケンシュタイン』。誰もが知っているゴシックロマンの名著「フランケンシュタイン」を大胆なストーリー解釈と流麗かつメロディアスな音楽でミュージカル化した本作。この度、ティザー映像＆キャスト扮装ビジュアルとツアー公演情報が解禁！東京公演の抽選先行は12月17日から受付開始。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QwzGOu21PsA ]

キャスト扮装ソロビジュアル

■中川晃教（ビクター・フランケンシュタイン／ジャック）※Wキャスト

中川晃教（ビクター・フランケンシュタイン）中川晃教（ジャック）

■小林亮太（ビクター・フランケンシュタイン／ジャック）※Wキャスト

小林亮太（ビクター・フランケンシュタイン）小林亮太（ジャック）



■加藤和樹（アンリ・デュプレ／怪物）※Wキャスト

加藤和樹（アンリ・デュプレ）加藤和樹（怪物）

■島 太星（アンリ・デュプレ／怪物）※Wキャスト

島 太星（アンリ・デュプレ）島 太星（怪物）



■花乃まりあ（ジュリア／カトリーヌ）

花乃まりあ（ジュリア）花乃まりあ（カトリーヌ）



■鈴木壮麻（ルンゲ／イゴール）

鈴木壮麻（ルンゲ）鈴木壮麻（イゴール）



■松村雄基（ステファン／フェルナンド）

松村雄基（ステファン）松村雄基（フェルナンド）



■朝夏まなと（エレン／エヴァ）

朝夏まなと（エレン）朝夏まなと（エヴァ）

あらすじ

19世紀ヨーロッパ。科学者ビクター・フランケンシュタインが戦場でアンリ・デュプレの命を救ったことで、二人は固い友情で結ばれた。“生命創造”に挑むビクターに感銘を受けたアンリは研究を手伝うが、殺人事件に巻き込まれたビクターを救うため、無実の罪で命を落としてしまう。ビクターはアンリを生き返らせようと、アンリの亡き骸に自らの研究の成果を注ぎ込む。しかし誕生したのは、アンリの記憶を失った“怪物”だった。そして“怪物”は自らのおぞましい姿を恨み、ビクターに復讐を誓うのだった…。

東京公演詳細

期間：2025年4月10日(木)～4月30日(水) [26回公演]

会場：東京建物Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

キャストスケジュール＞＞(https://horipro-stage.jp/cast-schedule/?post_id=9819&slug=frankenstein2025)

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2024/10/frankenstein2025_seatmapgold.jpg)



＜チケット料金＞

・S席：平日15,000円／土日祝日・千穐楽16,000円

・A席：平日10,000円／土日祝日・千穐楽11,000円

・B席：平日5,000円／土日祝日・千穐楽6,000円

・Yシート：2,000円（1月13日～1月19日販売）※

※＝ホリプロステージのみ取扱



＜ホリプロステージチケット販売スケジュール＞

【抽選先行】

12月17日(火)11:00～12月22日(日)23:59



【先着先行】

ホリプロステージゴールド会員：1月5日(日)9:00～1月9日(木)23:59

ホリプロステージレギュラー会員：1月5日(日)10:00～1月9日(木)23:59



【一般発売】

1月11日(土)10:00～



【Yシート】

1月13日(月祝)17:00～1月19日(日)23:59



チケット販売詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/frankenstein2025_ticket



＜東京公演中イベント＞

【主催貸切公演】

・4月19日(土)13:00 [中川・加藤]



取扱い：ホリプロステージ、東宝ナビザーブ

特典：

１.本編終了後、中川晃教・加藤和樹によるご挨拶を予定

２.来場者様全員プレゼント：非売品グッズ

※該当公演が中止の場合は、チケット払い戻しをさせていただくとともに特典のお渡しはございません。

ツアー公演詳細

2025年1月～茨城／2月～愛知・兵庫 一般前売開始

＜愛知公演＞

期間：2025年5月5日(月祝)～5月6日(火祝)

会場：愛知県芸術劇場

主催：キョードー東海

お問い合わせ：キョードー東海 052-972-7466



＜茨城公演＞

期間：2025年5月10日(土)～5月11日(日)

会場：水戸市民会館グロービスホール

主催：水戸市民会館

お問い合わせ：水戸市民会館 029-350-6060



＜兵庫公演＞

期間：2025年5月17日(土)～5月21日(水)

会場：神戸国際会館こくさいホール

主催：梅田芸術劇場／関西テレビ放送

お問い合わせ：梅田芸術劇場 06-6377-3800

ミュージカル『フランケンシュタイン』

＜キャスト＞

ビクター・フランケンシュタイン／ジャック（Wキャスト）：中川晃教／小林亮太

アンリ・デュプレ／怪物（Wキャスト）：加藤和樹／島 太星

ジュリア／カトリーヌ：花乃まりあ

ルンゲ／イゴール：鈴木壮麻

ステファン／フェルナンド：松村雄基

エレン／エヴァ：朝夏まなと



笠原竜司 栗山絵美 石川新太

松村曜生 齋藤桐人 宇部洋之 山田裕美子 宮野怜雄奈

半澤 昇 荒木啓佑 りんたろう 伊宮理恵

吉田萌美 松田未莉亜 江見ひかる 杉山真梨佳

久信田敦子 荒川湧太 田中真由



SWING：高木裕和 大川 永



リトル・ビクター：古澤利空 鈴木琉音



リトル・ジュリア：森田みなも 杉山穂乃果



＜スタッフ＞

音楽：ブランドン・リー

脚本／歌詞：ワン・ヨンボム

潤色／演出：板垣恭一

訳詞:森 雪之丞

音楽監督：島 健

振付：黒田育世／当銀大輔

美術：乘峯雅寛

照明：高見和義

音響：佐藤日出夫

衣裳：十川ヒロコ

ヘアメイク：宮内宏明

擬闘：渥美 博

音楽監督補／歌唱指導：福井小百合

指揮：田邉賀一

稽古ピアノ：八木淳太／森 俊雄／久野飛鳥

オーケストラ・コーディネイト：東宝ミュージック

振付助手：政岡由衣子

演出助手：高野 玲

舞台監督：松井啓悟



オリジナルプロダクション：ワン・ヨンボムプロダクション

製作：東宝／ホリプロ

【公式サイト】

https://www.tohostage.com/frankenstein/

https://horipro-stage.jp/stage/frankenstein2025/



公式X（旧Twitter）＝https://x.com/musical_franken