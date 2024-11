【ブルーエア空気清浄機】「Amazon ブラックフライデー」に参戦 大人気モデル「Blue Max」も特別価格で手に入るチャンス！ブルーエアのフラッグシップモデル「Protect」などセール価格でお得

セールス・オンデマンド株式会社

スウェーデン発の高性能空気清浄機「Blueair(ブルーエア)」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社(本社:東京都品川区 / 代表取締役社長 室崎 肇:以下、セールス・オンデマンド)は、2024年11月27日(水)0時~11月28日(木)23時59分までの先行セール、及び、2024年11月29日(金)0時~12月6日(金)23時59分までの間、Amazonで開催される「Amazon ブラックフライデー」にて、世界基準*1No.1*2の空気清浄機ブルーエアがお得になるビッグセールを実施いたします。

Amazonでも年に一度のビッグセールである「Amazon ブラックフライデー」にて、発売早々から大人気の「Blue Max」が特別価格で登場します。また、ブルーエアのフラッグシップモデルである「Blueair Protect」シリーズも、大変お得に手に入るチャンスです。その他複数製品もセールを開催いたします。

これから本格化する感染症シーズンだけでなく、年明けから少しずつ始まる花粉症シーズンにも、ウイルスレベルの浮遊物を除去する高性能フィルターとハイスピード清浄機能の搭載したブルーエア空気清浄機は大活躍です。ブルーエアは「Amazon ブラックフライデー」だけの特別価格で提供し、世界基準*1のきれいな空気で24時間365日サポートいたします。



◆発売早々から大人気の「Blue Max」シリーズが特別価格で登場!

「Blue Max」シリーズは、従来モデルよりも、短時間で多くの清浄された空気を供給することができ、花粉除去スピード最大2倍*3を実現。静か*4で省エネ*5性も高く、IoT機能も搭載することで、空気質の可視化や便利な遠隔操作が可能に。*6また、天面のファンを大型化し、フィルター面積を増やすことにより、低電力の実現、さらに新たにノイズシールドを搭載することで、静音性*4も向上しました。これまで同様に、0.1μmまでの超微粒子を99.97%除去*7するブルーエアの基幹技術「HEPASilent(R)テクノロジー」を搭載し、花粉だけでなくPM2.5などの有害物質をしっかり除去します。さらにプレフィルターは、スウェーデンの大自然にインスパイアされたシックな5色の北欧カラーバリエーションで、インテリアや気分に合わせてコーディネートをお楽しみいただけます(Blue Mini Maxは2色展開となります)。



◆ブルーエアのフラッグシップモデル 高性能空気清浄機「Blueair Protect」

「Blueair Protect」は、ブルーエアが手掛ける新しい高性能空気清浄機です。0.03μmというウイルスレベルの超微粒子まで99.99%以上除去*8し、さらにフィルターに捕集したウイルス・菌を抑制*9*10。部屋のすみずみまできれいな空気があっという間に行き渡ります。

「Blueair Protect」は、数ある賞を受賞しており、国際的に権威のあるデザイン賞「Red Dotデザイン賞 プロダクトデザイン 2021」と「iF DESIGN AWARD 2021 プロダクトデザイン部門」のダブル受賞、また家電専門雑誌「家電批評」(2023年3月号)リビング用空気清浄機(静音性)部門にて、Blueair Protect 7540iが「BEST BUY」を受賞しました。花粉、ウイルス、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛やフケ、ニオイなどさまざまな空気リスクからあなたと家族を守ります。

◆ブルーエア空気清浄機がお得に買える!「Amazon ブラックフライデー」

「Amazon ブラックフライデー」先行セールおよび「Amazon ブラックフライデー」期間中、新商品の「Blue Mini Max」、フラッグシップモデルの「Blueair Protect」シリーズなど、数多くのモデルがセール価格でお求めいただけます。Amazon ブラックフライデー先行セールの対象商品は、先行セール<11 月 27 日(水)0 時~11 月28日(木)23:59>と、Amazon ブラックフライデー<11 月 29 日(金)0 時~12 月 6 日(金)23:59>の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

取扱店舗:Amazonブルーエアストア

https://www.amazon.co.jp/stores/page/870CDC15-B833-48A4-BB24-06EC3B6CD093

「Amazon ブラックフライデー」先行セール:2024年11月27日(水)0時~11月28日(木)23時59分

「Amazonブラックフライデー」:2024年11月29日(金)0時~12月6日(金)23時59分

対象製品:

<Blue Max>Blue Max 3450i+プレフィルターセット/Blue Max 3350i ※オンライン限定/Blue Max 3250i+プレフィルターセット/Blue Max 3250 ※オンライン限定/Blue Mini Max

<Protect> Protect 7740i/Protect 7710i/Protect 7510i

<DustMagnet>DustMagnet 5440i/DustMagnet 5410i/DustMagnet 5240i/DustMagnet 5210i