＼もう先延ばしにしない！／ この冬から、“なりたい自分”へ。「Amazon ブラックフライデー」にて、80製品以上を最大50％OFFで販売

ステディジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/44477/60/resize/d44477-60-1d1fe454be3daaabb15f-0.jpg ]2018年のブランド展開開始から、SNSやカスタマーサポートで既存製品に対するお客様の声を拾い上げ、日本人の体格や考え方、住環境、ライフスタイルに配慮したホームフィットネス / ストレッチ製品を提案し、日本においてトップクラスのEC販売実績を誇るステディジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:森由樹)は、総合オンラインストアAmazon.co.jp(以下、Amazon)で2024年11月27日(水)から12月6日(金)にかけて開催される「Amazon ブラックフライデー」および先行セールにおいて、80以上のSTEADY / RELANESS製品を最大50%OFFにて販売します。最大の注目は、効率的な室内運動をサポートする有酸素運動シリーズ。本来は基礎代謝が上がるため、シェイプアップにもってこいの冬の運動を後押しすべく、2024年10月に登場したばかりの2製品がビッグセールに初登場します。3Wayの使い方で“ながら運動”が楽しめる「STEADY ステッパー」、発売から5日でAmazon新着ランキングの1位を獲得した(※1)「STEADY ルームランナー」は寒い季節も室内で快適な「走る(歩く)」運動習慣を実現します。また、人気のバイクシリーズからも、アプリ連携で臨場感を味方に運動を習慣化できる「STEADY スピンバイク Plus」を筆頭に、本格的な実走感を求める方に最適な「STEADY スピンバイク Pro」、筋トレと有酸素運動を同時にできる「STEADY バンド付きフィットネスバイク」をお手頃価格でご用意しました。理想の体づくりを加速する懸垂マシンシリーズも本セールの見どころの一つ。ベストセラーの「STEADY マルチ懸垂マシン」や、ドア枠に設置するだけでの手軽な懸垂器具「STEADY 懸垂バー」、ぶら下がるだけの簡単動作で腰や肩のつらさにアプローチできるロングセラーの「STEADY ぶら下がり健康器」に加え、インテリアに馴染む洗練デザインが人気の「RELANESS RelaxHang」と、豊富な バリエーションの中から目的や住環境に応じて理想の一台を選ぶことができます。更に、本格的に懸垂に取り組みたい方におすすめの、JBBFオールジャパン2大会連続優勝のトップフィジーカー・久野圭一選手と共同開発し、発売初日にAmazon売れ筋ランキングの【握力トレーナー】で1位を奪取した(※2)「STEADY Ultimate Gear クロスグリップ」も過去最大の割引率で登場します。【SLOW BUT STEADY(ゆっくりでも着実に)】―今年も残すところあと1ヶ月となった今、年始に思い描いた理想の自分にタッチできるかどうかは皆様次第。公式LINEにて先行セール初日より友達限定で参加できる割引抽選キャンペーンも実施予定し、STEADYは全力で追い上げ応援をして参ります。(※1)2024年10月21日(月)5:30時点(※2)2023年8月8日(⽕)22:36時点主な対象製品 (抜粋)[画像2: https://prtimes.jp/i/44477/60/resize/d44477-60-918c1c7bd5f9904e6d72-1.jpg ]■ 【この冬、ウエスト-3cmを目指したい】 気軽に運動できる有酸素運動シリーズ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44477/table/60_1_4442cf5a87d56132aedc273910849aa2.jpg ]■ 【この冬、ボディメイクに挑戦したい】理想の体づくりを加速する懸垂関連アイテム[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44477/table/60_2_11addac805f407a08b96aabc9f8d4975.jpg ](※3)OFF率は、STEADY / RELANESS公式サイトにおける2024年11月26日(火)時点の販売価格を基準に算出し、小数点以下を四捨五入したものです。※Amazon ブラックフライデー先行セールの対象商品は、先行セール<11月 27日(水)0時~11月28日(木)23:59>と、Amazon ブラックフライデー<11月29日(金)0 時~12月6日(金)23:59>の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。ステディジャパン株式会社 / ホームフィットネスブランド「STEADY」について「心身健康かつ自分らしく生きられる社会の実現」をビジョンに、ホームフィットネスブランド「STEADY」とウェルネスブランド「RELANESS」を展開しています。最も大切にしているのは、日本人ならではのホスピタリティを活かした製品&サービスづくり。 お客様インタビューやレビューの分析に、客室乗務員出身メンバーのサービス提供経験をベースとした対話重視の「GoTalk型の カスタマーサポート」を組み合わせ、既存製品の改善を迅速に重ねながら日本人の体格や考え方、住環境、ライフスタイルに配慮したソリューションの提案を続けています。STEADYはAmazonや楽天などのECモールにて主要ランキング1位を獲得すると共に、2018年のブランド展開から6期で累計販売個数60万個を突破、約2,800%の事業成長を実現しています。【ブランド名「STEADY」に込めた思い】ブランド名の「STEADY」は、“SLOW BUT STEADY”ということわざに由来しています。訳すと「ゆっくりでも着実に」、つまり「継続は力なり」という意味です。フィットネスにはまさにこの言葉がぴったりです。また英単語の「STEADY」には「決まった恋人」という意味もあります。STEADYは製品を手にとってくださった皆様に寄り添う、そんな存在でありたいと心から願っています。【知的財産権について】- 「Ultimate Gear」、「RELANESS」 は、ステディジャパン株式会社の商標または登録商標です。- Amazon およびAmazon.co.jp は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。