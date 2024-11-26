【Amazonブラックフライデー】先行セール、TTArtisan・PERGEAR・AstrHoriのレンズがお得でゲット！
この冬はお気に入りの一本を見つけるチャンス！11月27日から12月6日まで、Amazonブラックフライデーセールにて、AstrHori、TTArtisan、PERGEARといった注目ブランドのレンズを期間限定価格でご提供いたします。それぞれのブランドが持つ独自のデザインや機能性を、この機会にぜひお試しください。
セール情報
開催時間：2024/11/27（水）- 2023/12/6（金）
おすすめ製品の一部
TTArtisan--ブラックフライデーだけの特別価格
TTArtisan AF 56mm F1.8
価格：\29360→\24956（15%OFF）
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TTARTISAN AF 75mm F2
価格：\36900→\31365（15%OFF）
Z：https://amzn.to/49fk3mj
E：https://amzn.to/4992Uuz
TTArtisan 10mm F2
価格：\29700→\25245（15%OFF）
対応マウント：X/E/Z/RF/M/43
販売リンク：https://amzn.to/49fk3mj
TTArtisan 50mm F1.4 ティルトレンズ
価格：\37800→\32130（15%OFF）
対応マウント：X/E/L/RF/FX/M/43
販売リンク：https://amzn.to/3CUj5j8
TTArtisan 100mm F2.8 ブルボケレンズ
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価格：\37800→\32895（15%OFF）
M42:https://amzn.to/3Z3S4kV
価格：\32850→\27923（15%OFF）
PERGEAR--新作レンが限定価格で手に入る
１.Pergear 35mm F1.4
価格：\15999→\13599（15%OFF）
対応マウント：E/L/RF/L
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２.PERGEAR 12mm F2
価格：\21699→\20614（5%OFF）
対応マウント：E/X/Z
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３.Pergear 25mm F1.7
価格：\21699→\20614（15%OFF）
色：ブラック/シルバー
対応マウント：E/X/Z/RF/M/43
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４.Pergear 7.5mm F2.8
価格：\15300→\13770（10%OFF）
対応マウント：X/Z/M/43
販売リンク：https://amzn.to/4g28Vvi
AstrHori--初心者にも優しい価格で登場
１.ASTRHORI XH-2 露出計
色：ブラック/シルバー
価格：\11780→\10366（12%OFF）
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２.AstrHori 28mm F13 2X マイクロ プローブ レンズ
価格：\136800→\109440（20%OFF）
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☆☆
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お待ちしております！
●撮影の楽しさを広げるPergear
「Pergear 」は高品質ながらリーズナブルな価格帯で豊富な撮影機材を取り揃え、欧米を中心に世界中にファンが広がっているブランドです。より多くの人に自分に合ったものを自在に組み合わせて撮影の楽しさを追求してほしい。それが私たち「Pergear 」の願いです。
近年撮影機材だけではなくほかの新たなカテゴリの3Dプリンター、エンジンモデルなども増えてきます。
■イングレート・ジャパン株式会社 会社概要
主に中国産のカメラ用レンズや撮影機材、電子機器などをインターネットで販売。最新の製品をいち早く取り揃え、商品の特徴を伝えるためにレビュー動画の公開などプロモーションも積極的に行っている。
所在地 ：東京都文京区本郷1丁目21-3-TEC本郷301号室
設立 ： 2016年
URL ： https://pergear.co.jp/
X公式（旧ツイッター） ：https://twitter.com/pergear_japan
事業内容 ：撮影機材ならびに電子機器の開発及び販売、自社開発商品に関連する商品の代理販売業務