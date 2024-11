コリラックマが初サンタ姿で「サンタパレード」に登場！　～スペシャルアンバサダーとして会場を盛り上げました～

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、以下サンエックス)は、病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京」にて「コリラックマ」がスペシャルアンバサダーとして登場したことをお知らせします。

本イベントは昨日2024年11月17日(日)に東京・代々木公園イベント広場で行われ、コリラックマは初めてサンタ姿をお披露目しました。また12月1日(日)には大阪城公園で開催されます。

初めてサンタの衣装を着たコリラックマが登場!

11月17日(日)に東京・代々木公園イベント広場に初めてサンタの衣装を着たコリラックマが登場。同じくスペシャルアンバサダーを務める大黒摩季さんが「ら・ら・ら」を披露する際、一緒に手を振ったり、大黒さんに手を繋いでもらい観客に向けて一緒にファンサービスをしたりなど、ステージ上から会場を盛り上げました。その他、マーク・パンサーさんのライブステージへの登壇やサンエックスブースでグリーティングも行いました。

サンタパレードとは

サンタクロースの衣装を着て、楽しくウォーキングをすることで、その参加費を活用して病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベントです。世界各地で開催されています。※2008年に「サンタラン」として誕生した本イベントは、今年から新たに「サンタパレード」と名前を変えて開催することになりました。

■詳しくはこちらから:https://santarun.jp/

サンタパレード東京公式HP https://santarun.jp/

サンタパレード大阪公式HP https://www.santa-run.com/

なおサンエックスは、パーパスに基づいた活動として、一昨年より参加しています。今年もサンエックスブースが会場に登場。17日はブースにて缶バッジづくり体験やサンエックス記念グッズのプレゼントを実施しました。12月1日の大阪城公園でも実施予定ですので、ぜひブースにお立ちよりください。

サンエックスのパーパスについてはこちらをご覧ください。

https://www.san-x.co.jp/company/purpose_message/

17日のサンエックスブースの様子

たくさんの方にお立ちよりいただきました☆

【コリラックマとは】~今年20周年~

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。

コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコです。コリラックマは、2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場しました。

▼コリラックマ20周年アニバーサリーサイト

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/korilakkuma_20th_anniversary/

▼コリラックマ【公式】X(旧Twitter)

https://twitter.com/korilakkuma_15

■リラックマとは ~リラックマは2023年に20周年を迎えました~

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

