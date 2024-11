=LOVEが「HOKKAIDO LIVE FIELD」に出演！北の大地にぴったりな楽曲も披露

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

7月31日(水)に17thシングル「絶対アイドル辞めないで」を発売し、デビューシングルから「17作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。Music Videoの再生数は1,000万再生を突破し、さらにTikTokでの楽曲再生数は2.2億回に到達するなどロングヒットを記録中。9月には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて開催された、自身最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大盛況に終え、2日間で約3.6万人を動員するなど、勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

そんな彼女らが、11月23日(土・祝)に北海道・エスコンフィールドHOKKAIDOで開催された「HOKKAIDO LIVE FIELD」に出演した。「HOKKAIDO LIVE FIELD」は、音楽LIVEやトークLIVEをエスコンフィールドでしか味わうことのできない迫力満点の演出でお届けするイベントで、エスコンフィールドHOKKAIDOは、プロ野球の試合だけではなく新しいライブエンターテイメントの発信基地として注目されている今話題の会場だ。=LOVEは、話題の最新曲「絶対アイドル辞めないで」や「青春"サブリミナル"」、そして一足早く冬が到来している北の大地にぴったりな一曲「僕らの制服クリスマス」を含む全8曲を堂々披露。曲が終わる度に大きな歓声が巻き起こった。パフォーマンス後、本イベントでMCを務めるお笑いコンビ「ココリコ」とのトークでは、「北海道でのライブ、想像の何倍も楽しくて素敵な思い出になりました!」とメンバーの野口衣織が感想を述べ、さらに、野球や北海道土産についてのエピソードで会場を大いに盛り上げた。

2025年2月から5月にかけてのアリーナツアーも決定しており、更なる飛躍を遂げる=LOVEの今後の動向からますます目が離せない。

[SETLIST]

1.呪って呪って

2.あの子コンプレックス

3.僕らの制服クリスマス

4.仲直りシュークリーム

5.しゅきぴ

6.この空がトリガー

7.青春"サブリミナル"

MC

8.絶対アイドル辞めないで

【「HOKKAIDO LIVE FIELD」イベント詳細】

■日程:2024年11月23日(土・祝)

■時間:開場:13:00 開演:15:00 予定

■会場:エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道北広島市Fビレッジ1番地)

■イベントHP:https://www.hkdballpark.com/special/live-field2024/

【リリース情報】

■2024年7月31日(水)発売

17thシングル「絶対アイドル辞めないで」

https://equal-love.jp/feature/specialsite_17thsingle

■「絶対アイドル辞めないで」Music Video

https://youtu.be/17NBPoc78oM

「絶対アイドル辞めないで」

作詞:指原莉乃

作曲・編曲:小池竜暉、菊池博人

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director:新宮良平 (BABEL LABEL)

choreographer:武田舞香

■「絶対アイドル辞めないで」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Zettaiidolyamenaide

■「絶対アイドル辞めないで - From THE FIRST TAKE」好評配信中

https://equallove.lnk.to/Zettaiidolyamenaide-TFT

■「=LOVE - 絶対アイドル辞めないで / THE FIRST TAKE」公開中

本編ご視聴はこちらから

https://youtu.be/90ghDaXOygs

【コンサート情報】

=LOVE アリーナツアー2025

2025年2月2日(日) 埼玉県・さいたまスーパーアリーナ

2025年2月22日(土)、23日(日・祝) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年3月8日(土) 愛知県・ドルフィンズアリーナ

2025年4月12日(土) 福岡県・マリンメッセ福岡B館

2025年5月5日(月・祝)、6日(火・休) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館

https://equal-love.jp/news/detail/8919

【タイアップ情報】

2025年1月放送TVアニメ『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』オープニングテーマ担当に決定!

曲名や一部音源は、アニメの新情報をお届けする生放送特番『「クラ婚」の新情報を生配信で解禁することになった。』内で初解禁となる。

■『「クラ婚」の新情報を生配信で解禁することになった。』詳細

配信日時:2024年11月27日(水)20時~

出演:坂田将吾(北条才人役)、矢野妃菜喜(桜森朱音役)、稗田寧々(北条糸青役)

齋藤樹愛羅(=LOVE)、高松瞳(=LOVE)、野口衣織(=LOVE)

配信先:アニプレックスチャンネル(YouTube)

配信URL:https://youtube.com/live/gWT6KisL_EU

※配信後1週間はアーカイブにてご視聴いただけます。

【ライブ映画情報】

=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」ライブ映画化決定!2025年春公開!

7周年コンサートならではのセットリストと大規模な豪華演出の感動を、大スクリーンで再び体験!

https://equal-love.jp/news/detail/8981

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『=LOVE』でメジャーデビュー。これまでに17作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。(6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。)

2024年2月~4月にかけて、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』 (全4会場8公演)を開催し、約5万人を動員し大盛況を収める。7月31日に通算17枚目となるシングル『絶対アイドル辞めないで』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、=LOVE史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。=LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP:https://equal-love.jp/

■YouTube:https://www.youtube.com/@equallove_

■X:https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram:https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@equal_love_12