interfm『潮紗理菜のサリマカシーラジオ 12月26日誕生日だよ！８ッピーバースデースペシャル！』3時間の生特番決定！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、音声コンテンツプラットフォーム「AuDee」のメンバーシップ番組『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』の約3時間の生放送特番を12月26日(木)午後１時から放送します。

9月から音声コンテンツプラットフォーム「AuDee」メンバーシップ番組として配信がスタートした『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』（毎週火曜20:00～配信）。番組スタートから地上波での放送を番組の目標に掲げていましたが、今回パーソナリティ・潮紗理菜自身の誕生日である12月26日に約3時間の生放送特番をお届けすることが決定しました。本人としてもソロでの3時間生放送は初挑戦。昨年も日向坂46の卒業を間近に控えた12月26日の誕生日に1時間の生特番をお届けし、サプライズゲストとしてキャプテン佐々木久美さんをゲストにお迎えしました。今回も誕生日をお祝いしにゲストがやってくるかも！？番組の内容は現時点で未定。ハプニング必至の3時間の生放送をどうぞお楽しみに。

■特別番組概要

放送局 ：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル ：『潮紗理菜のサリマカシーラジオ

12月26日誕生日だよ！８ッピーバースデースペシャル！』

DJ ：潮紗理菜

ゲスト：未定

放送日時：2024年12月26日（木）13:00～15:55 ※レギュラー番組『レコレール』は年末編成で休止

放送形態：生放送

番組メール：sarina@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#サリマカ897

■AuDeeメンバーシップ概要

配信プラットフォーム：AuDee https://audee.jp/

番組名：『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』 https://27audee.jp/

パーソナリティ：潮紗理菜

配信日時：毎週火曜日20:00

配信内容：動画生配信／前半パート（無料）、後半パート（番組メンバーシップ会員のみ）

番組ハッシュタグ：#サリマカ897

〇番組メンバーシップ料金

・通常プラン会員（月額）：550円（税込）

・スペシャルサリマカシープラン会員（月額）：1,650円（税込）

〇番組メンバーシップ会員特典（通常・スペシャルサリマカシープラン共通特典）

１. 番組アーカイブ聴き放題

２. 会員限定パートの聴取

３. 映像ありの生配信番組（不定期）の会員限定パートの視聴

４. 番組公開収録イベント（不定期）への応募（先行抽選）

└1次先行：スペシャルサリマカシープラン会員

└2次先行：通常プラン会員

〇スペシャルサリマカシープラン限定特典

・月替わりで直筆メッセージ（プリント）写真カードをお届け

※AuDee番組メンバーシッププラットフォーム リニューアルについて

リニューアル準備のため一定期間のメンテナンスを予定しております。

【メンテナンス期間】 2024年12月5日(木) 正午 ～ 2024年12月12日(木) 正午

※12月10日はサイトリニューアルの為、配信休止

※メンテナンス状況によって、終了時刻は変更されることがございます。

※コンテンツの視聴、入退会ができません

■パーソナリティ

潮紗理菜（うしお・さりな）

生年月日：1997年12月26日

身長：157cm

出身地：神奈川県

血液型：O型

趣味：ヨガ、散歩、謎解き

特技：街に溶け込んでいる８を見つけること、縄跳び

資格：普通自動車免許、エレガンスマナーインストラクター

経歴

日向坂46メンバー（2016.05.11~2023.12.31）

テレビ東京/日向坂で会いましょう

interfm/日向坂46潮紗理菜のサリマカシーラジオ

舞台/マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 二葉さな役

舞台/フラガール 谷川紀美子役

舞台/レ・ミゼラブル～惨めなる人々～ コゼット役

公式HP：https://www.centforce.com/profile/t_profile/ushiosarina.html

Instagram：https://www.instagram.com/ushiosarina8_8/

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【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】