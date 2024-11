“プロセカ”のステージ演出がさらに多彩に進化！『プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison -』の東京公演、大阪公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信決定

株式会社AbemaTV(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、「ABEMA PPV(アベマ ペイパービュー)」にて、スマートフォンリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の3DCGライブ『プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison -』を、2024年12月15日(日)大阪2公演と、2025年1月26日(日)東京2公演の計4公演を独占生配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを11月26日(火)21時より販売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生配信が決定した『プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison -』は、スマートフォンリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』(以下、プロセカ)のキャラクターたちが出演する3DCGリアルライブです。

今回で4回目の開催となる本ライブのテーマは、「Unison」。この言葉の通り、コール&レスポンスで会場がひとつになれる楽曲が多数披露され、一体感の詰まったステージをお届けします。

また、セットリストは昼公演と夜公演で異なり、どちらの公演でもメンバー全員が活躍します。さらには、ファンサービス用カメラの新設や、会場モニターを使った演出など、ステージ演出が多彩に進化。忘れられない瞬間を、ファンと一緒に作り上げます。

このたび、「ABEMA PPV」では、2024年12月15日(日)開催の大阪公演の昼夜2公演、2025年1月26日(日)開催の東京公演の昼夜2公演の計4公演を独占生配信いたします。

本公演では、お好みの視点からライブをお楽しみいただける、メインカメラと定点カメラの「マルチアングル機能」を実装いたします。

また、購入者全員に、ご購入いただいた公演によって異なるデザインの「PC用壁紙画像」と「スマホ用カレンダー壁紙画像」をプレゼントするほか、2024年12月6日(金)23時59分までに本配信のチケットを購入した方から抽選で5名様に、本イベントオフィシャルグッズのペンライトをプレゼントする早期購入者キャンペーンも実施いたします。

進化を続けるプロセカのステージを、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて、2024年11月26日(火)21時からチケットの販売(※1)を開始し、一般チケットは3,900円(税込)でチケットを購入し、視聴することができます(※2)。

また、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム(※3)」に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、900円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページはこちら:https://abema.tv/lp/cashback-proseka-20241215

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

(※1)2023年5月29日よりチケットの購入方法がABEMAコインから、アプリ内購入とWebブラウザ購入(クレジット決済のみ)に変更になりました。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。(https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497)

(※2)「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、チケットごとに別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

(テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511)

(※3)月額1,080(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、 「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」/『プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison -』独占生配信概要(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

▼配信日時

【大阪 昼公演】 2024年12月15日(日) 12時~開演 (11時30分~配信開始)

【大阪 夜公演】 2024年12月15日(日) 18時~開演 (17時30分~配信開始)

【東京 昼公演】 2025年1月26日(日) 12時~開演 (11時30分~配信開始)

【東京 夜公演】 2025年1月26日(日) 18時~開演 (17時30分~配信開始)

※開演の時間は前後する可能性がございます。

▼視聴料金

【一般チケット】 3,900円(税込)

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円(税込)がかかります。

▼販売期間

【大阪 昼・夜公演】 2024年11月26日(火) 21時~ 2024年12月28日(土) 20時まで

【東京 昼・夜公演】 2024年11月26日(火) 21時~ 2025年2月8日(土) 20時まで

▼視聴購入URL

【大阪 昼公演】 https://abema.tv/live-event/9d24a9b1-31d2-4617-91fc-c75190f0423e

【大阪 夜公演】 https://abema.tv/live-event/fc10dcc7-08df-4afc-8768-c07253d2785e

【東京 昼公演】 https://abema.tv/live-event/87b3201d-7a49-4115-8519-1a84856a0574

【東京 夜公演】 https://abema.tv/live-event/e5b492dc-9cf3-4554-9988-ca1428252f48

▼出演者

バーチャル・シンガー

Leo/need

MORE MORE JUMP!

Vivid BAD SQUAD

ワンダーランズ×ショウタイム

25時、ナイトコードで。

▼購入特典

- 購入者全員特典

配信チケットをご購入いただいた方全員に、ご購入いただいた公演によって異なるデザインの「PC用壁紙画像」と「スマホ用カレンダー壁紙画像」をプレゼントいたします。

<大阪昼公演購入者特典>

・バーチャル・シンガー PC壁紙画像

・Leo/need PC壁紙画像

・MORE MORE JUMP! 2月カレンダー画像(スマホ壁紙用)

<大阪夜公演購入者特典>

・Vivid BAD SQUAD PC壁紙画像

・ワンダーランズ×ショウタイム 3月カレンダー画像(スマホ壁紙用)

・25時、ナイトコードで。 4月カレンダー画像(スマホ壁紙用)

<東京昼公演購入者特典>

・バーチャル・シンガー 5月カレンダー画像(スマホ壁紙用)

・Leo/need 6月カレンダー画像(スマホ壁紙用)

・MORE MORE JUMP! PC壁紙画像

<東京夜公演購入者特典>

・Vivid BAD SQUAD 7月カレンダー画像(スマホ壁紙用)

・ワンダーランズ×ショウタイム PC壁紙画像

・25時、ナイトコードで。 PC壁紙画像

※特典は【大阪 昼・夜公演】購入者には2025年1月中に、【東京 昼・夜公演】購入者には2025年2月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

- 早期購入者限定キャンペーン

2024年12月6日(金)23時59分までに本配信のチケットを購入した方から抽選で5名様に、本イベントオフィシャルグッズのペンライトをプレゼントいたします。

※当選された方には2024年12月中にABEMAギフトボックスにて、住所登録フォームをお送りしますので、必要情報の登録をお願いします。本キャンペーンの運営は株式会社パルディアに委託しております。

- キャッシュバックキャンペーン

本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、後日900円をキャッシュバックいたします。

詳しくはキャンペーンページを確認してください。(URL:https://abema.tv/lp/cashback-proseka-20241215)

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更する場合がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※見逃し視聴期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。

スマートフォン/タブレットにおけるモバイルブラウザではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイページ」または「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです(最新のアプリバージョンにてご確認ください)。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※本公演は、海外(VPNを含む)からは視聴いただけません。

※その他「ABEMA PPV」についてはこちらをご確認ください。

https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.】のクレジット表記をお願いいたします。