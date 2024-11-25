今治タオル『Bestie』今だけ★50％OFF特価に+プラスで★20％OFFクーポンが利用可能！新発売記念セール★11/27(水)01:59まで開催中！
三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
商品販売ページは下記ボタンより移動してください
今治タオル『Bestie』購入はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/c/0000011537/
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生活を豊かに、便利に、そして楽しくするアイテムの企画・開発・販売を手掛ける三金商事株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：田中 新一）は、楽天市場MTKSHOP店にて、今治タオル『Bestie』発売記念セールを開催中！特別価格&特別クーポンの利用は、11/27(水)01:59までとなります。
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■新発売記念 & 楽天市場ブラックフライデー特別セール企画開催中■
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今治タオル『Bestie』。良いタオルを、普段使いとして「毎日あたりまえに使える」をコンセプトに、
あなたの『Best Friend』『Best Item』として生活によりそう『日本製 タオル』をお届けします。
◎ホテルクオリティな高品質今治タオル
よい物を長く使う。シンプルで品がある無地デザインだから飽きがきません。
まるで高級ホテルのタオルのような肌ざわりと、吸収力でお風呂上がりを気持ちよく過ごせます。
◎綿100％で『国内生産』だからこその安心感
自分だけでなく、大切な家族やお客様も使うタオルだから、こだわりたい安心基準。
「今治タオル認定」の当店タオルは赤ちゃんにも安心して使っていただけます。
◎上品で落ち着いた色合い
生活に馴染みやすい、くすみカラーをメインにラインナップ。
毎日使うタオルは見える収納が当たりまえになりつつあります。
そのため、家具やインテリアの邪魔にならない色を何度も試作しました。
◎日常で、いちばん使うサイズをご用意しました
フェイスタオル / バスタオル /ハンドタオル
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｜会社概要｜
名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
設立年： 2011年4月
代表者名： 田中 新一
本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35
会社ホームページ：https://mitsukin.info/