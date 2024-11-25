今治タオル『Bestie』今だけ★50％OFF特価に+プラスで★20％OFFクーポンが利用可能！新発売記念セール★11/27(水)01:59まで開催中！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

生活を豊かに、便利に、そして楽しくするアイテムの企画・開発・販売を手掛ける三金商事株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：田中 新一）は、楽天市場MTKSHOP店にて、今治タオル『Bestie』発売記念セールを開催中！特別価格&特別クーポンの利用は、11/27(水)01:59までとなります。

■新発売記念 & 楽天市場ブラックフライデー特別セール企画開催中■

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今治タオル『Bestie』。良いタオルを、普段使いとして「毎日あたりまえに使える」をコンセプトに、

あなたの『Best Friend』『Best Item』として生活によりそう『日本製 タオル』をお届けします。

◎ホテルクオリティな高品質今治タオル

よい物を長く使う。シンプルで品がある無地デザインだから飽きがきません。

まるで高級ホテルのタオルのような肌ざわりと、吸収力でお風呂上がりを気持ちよく過ごせます。

◎綿100％で『国内生産』だからこその安心感

自分だけでなく、大切な家族やお客様も使うタオルだから、こだわりたい安心基準。

「今治タオル認定」の当店タオルは赤ちゃんにも安心して使っていただけます。

◎上品で落ち着いた色合い

生活に馴染みやすい、くすみカラーをメインにラインナップ。

毎日使うタオルは見える収納が当たりまえになりつつあります。

そのため、家具やインテリアの邪魔にならない色を何度も試作しました。

◎日常で、いちばん使うサイズをご用意しました

フェイスタオル / バスタオル /ハンドタオル

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｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

会社ホームページ：https://mitsukin.info/