【海洋博公園】 海洋博公園エンジョイマラソン2025募集開始！
一般財団法人 沖縄美ら島財団
海洋博公園では令和7年1月19日（日）に、海洋博公園エンジョイマラソン2025を開催します。公園内の景色を楽しみながら、公園の魅力に触れることのできるエンジョイマラソン。
海洋博公園エンジョイマラソン2025 :
https://oki-park.jp/2025enjoymarathon/
[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/45_1_019996da9f274cf3ee3f32419fc52d2c.jpg ]
海洋博公園では令和7年1月19日（日）に、海洋博公園エンジョイマラソン2025を開催します。公園内の景色を楽しみながら、公園の魅力に触れることのできるエンジョイマラソン。
ベビーカーでの参加もＯＫ！令和6年11月25日（月）から参加申込受付を開始します。 春の訪れに合わせ、ご家族、ご友人と海洋博公園で楽しく汗を流してみませんか。
海洋博公園エンジョイマラソン2025 :
https://oki-park.jp/2025enjoymarathon/
[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/45_1_019996da9f274cf3ee3f32419fc52d2c.jpg ]