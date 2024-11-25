～インド最大の医薬品製造の集積地で、航空輸出ビジネス拡大～ 2024年11月 ハイデラバード営業所開設

株式会社阪急阪神エクスプレステランガーナ州の州都であるハイデラバード市は、古来より民間療法が盛んな地域として知られ、その歴史的な背景から医薬品関連の製造業や販売業が多数進出しています。また、近年は後発医薬品の製造基地として、世界から注目を集めています。営業に特化した同営業所では、インド系フォワーダーにて医薬品の航空輸出営業を経験し、知識豊富なインド人スタッフを新たに採用。テランガーナ州の公用語であるテルグ語での対応も可能です。今後より一層の需要増加が見込まれる医薬品関連を中心に、お客様のニーズに的確にお応えし、更なる事業拡大を目指します。当社はグローバルに展開する高品質な国際輸送サービスとともに、お客様に最適なロジスティクスをプロデュースしています。今後も国内外における拠点ネットワークを拡充し、お客様の幅広いご要望にお応えするサービスを提供してまいります。[画像1: https://prtimes.jp/i/7468/169/resize/d7468-169-6205b777e29bd1d7ea1a-0.jpg ]＜ハイデラバード営業所概要＞名称HANKYU HANSHIN EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITEDHyderabad Sales Office住所Regus Hyderabad Kothari Centrum, Sy No-42,43,44,45 & 54 KondapurHyderabad Telangana 500084 India営業開始日 2024年11月14日[画像2: https://prtimes.jp/i/7468/169/resize/d7468-169-b88847e8e3fdba14c895-1.jpg ]株式会社阪急阪神エクスプレス https://www.hh-express.com/jp/リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/427d8cec05023995fd24bfafe2b62bc890bb6e96.pdf発行元：阪急阪神ホールディングス 大阪市北区芝田1-16-1