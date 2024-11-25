2025年の“絶景 初日の出”は六甲山で！六甲ケーブルは今年も早朝特別運転を実施

阪神電気鉄道株式会社六甲山上駅に隣接する展望スポット「天覧台」も開放し、眼下に広がる阪神間の眺望と共に初日の出を楽しめます。また、六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：寺西公彦）が運営する六甲ガーデンテラスでは、2024年12月31日（火）大晦日から2025年1月1日（水・祝）元旦にかけて終夜営業を行います。一部の店舗ではテイクアウト販売を行い、豚まんや豚汁などのあたたかいメニューをご用意します。「自然体感展望台 六甲枝垂れ」（建築家：三分一博志）では初日の出に合わせ、1月1日（水・祝）午前5時30分から8時30分まで早朝特別営業を行います。[画像: https://prtimes.jp/i/5180/3153/resize/d5180-3153-4b5b1cb24142f341d805-0.jpg ]■六甲ケーブル 早朝特別運転1月1日（水・祝）の早朝6：00～6：45は、臨時便を約15分間隔で運行します。※7：10・25・40、8：00～21：10は通常運転を行います。1月1日（水・祝）以外は始発7：10、終発21：10で運転します。※六甲ガーデンテラス行きの山上バスは、深夜・早朝の時間帯は運行していません。■天覧台 早朝エリア開放1月1日（水・祝）の早朝6：00からエリアを開放します。※天覧台にあった「TENRAN CAFE」は2024年3月で閉店しています。■六甲ガーデンテラス 大晦日・元旦の営業概要●六甲ビューパレス【営業時間】2024年12月31日（火）22：00～2025年1月1日（水・祝）8：00豚まんや豚汁などのあたたかいメニューのテイクアウト販売を行います。※店内での飲食はできません。●自然体感展望台 六甲枝垂れ【営業時間】2025年1月1日（水・祝）5：30～8：30（8：00 終了受付）【入場料】大人（中学生以上）1,000円、小人（4歳～小学生）500円 ※3歳以下のお子様は無料●駐車場【営業時間】2024年12月31日（火）22：00～2025年1月1日（水・祝）9：00【駐車料金】普通車：2,000円、バイク：300円 ※普通車はお正月特別料金となります。上記施設を含め、六甲山観光株式会社および神戸六甲鉄道株式会社が運営する施設の年末年始営業情報は、【参考資料】をご覧ください。大雪など荒天の場合、六甲ガーデンテラスでの終夜営業を中止する場合がございます。参考資料： https://prtimes.jp/a/?f=d5180-3153-ed754c5c7c65dbaa7c87110bf8de9d5f.pdf 六甲山ポータルサイト http://www.rokkosan.comリリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/bdfc5184ccf776de4d6217ca22d6e450570f205f.pdf発行元：阪急阪神ホールディングス 大阪市北区芝田1-16-1