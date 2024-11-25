アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ新規描き下ろしグッズ＆予約特典キャンペーン第3弾『遊☆戯☆王5D’s』登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／COSPA(コスパ)】『遊☆戯☆王5D’s』商品情報１.【COSPA(コスパ)】『遊☆戯☆王5D’s』商品情報２.【COSPA(コスパ)】『遊☆戯☆王5D’s』商品情報３.【COSPA(コスパ)】『遊☆戯☆王5D’s』商品情報４.

『遊☆戯☆王５D’s』より、不動遊星、ブルーノ、十六夜アキ、鬼柳京介の描き下ろしイラストを使用した「タペストリー」「アクリルスタンド」「缶バッジ」など新グッズがCOSPA(コスパ)から登場です。

また、コスパWEB通販、ジーストア・ドット・コムにて対象商品を期間内【予約締切：12/16(月)12：00】までに 予約すると《限定特典：ミニサイズ アクリルスタンド》がもらえる予約特典プレゼントキャンペーンも開催いたします。

【公式キャラクターアパレル・グッズ／COSPA(コスパ)】『遊☆戯☆王5D’s』予約特典プレゼントキャンペーン

【COSPA(コスパ)】／

・アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ 予約特典プレゼントキャンペーン第3弾『遊☆戯☆王５D’s』

https://www.cospa.com/special/yugioh/

・『遊☆戯☆王5D’s』グッズページ

https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00776/mode/title

◆『遊☆戯☆王５D’s』商品情報

描き下ろし 100cmタペストリー オフモードの決闘者Ver.(3種)描き下ろし 遊星＆ブルーノ 100cmタペストリー オフモードの決闘者Ver.描き下ろし 100cmタペストリー オフモードの決闘者Ver. 十六夜アキ ／ 鬼柳京介

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：（約）100cm×75cm / レアスエード（ポリエステル）

価格：各6,270円（税込）

描き下ろし B2タペストリー オフモードの決闘者Ver.(3種)

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：（約）72.8cm×51.5cm / レアスエード（ポリエステル）

価格：各3,300円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし アクリルスタンド（大） オフモードの決闘者Ver.(4種)描き下ろし 不動遊星 アクリルスタンド（大） オフモードの決闘者Ver.描き下ろし アクリルスタンド（大） オフモードの決闘者Ver. ブルーノ ／ 十六夜アキ ／ 鬼柳京介

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：※商品によって異なります

[本体] 20cm×14cm以内 [台座] 9×5cm以内

価格：各2,530円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし 屋外対応ステッカー オフモードの決闘者Ver.(4種)描き下ろし 屋外対応ステッカー オフモードの決闘者Ver.(4種／不動遊星、ブルーノ、十六夜アキ、鬼柳京介)

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：（約）縦13×横13cm / 合成紙、PP

価格：各770円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし ミニステッカーセット オフモードの決闘者Ver.描き下ろし 不動遊星 ミニステッカーセット オフモードの決闘者Ver.描き下ろし ミニステッカーセット オフモードの決闘者Ver. ブルーノ ／ 十六夜アキ ／ 鬼柳京介

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：（約）6×6cm以内 2枚（約）3×3cm以内 4枚紙、PP

価格：各770円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

描き下ろし 65mm缶バッジ オフモードの決闘者Ver.(4種)描き下ろし 65mm缶バッジ オフモードの決闘者Ver.(4種／不動遊星、ブルーノ、十六夜アキ、鬼柳京介)

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：直径65mm / アルミニウム製

価格：各605円（税込）

十六夜アキ フルグラフィックTシャツ十六夜アキ フルグラフィックTシャツ

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

価格：6,930円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

戦慄のアンチノミー Tシャツ戦慄のアンチノミー Tシャツ

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

価格：3,300円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

二層ステンレスマグカップ（塗装）二層ステンレスマグカップ（塗装）(2種／「赤き竜」の痣、チームサティスファクション)

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：高さ9.5×直径7.9cm / ステンレス製

価格：各3,630円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

アクリルスタンド不動遊星 ゆるっとデフォルメ アクリルスタンド ／ イリアステル三皇帝 アクリルスタンド

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：※商品によって異なります

[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内

価格：各1,650円（税込）

「不動遊星 ゆるっとデフォルメ アクリルスタンド」イラスト：リズ

「イリアステル三皇帝 アクリルスタンド」イラスト：萬代マヨ

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

鬼柳京介 アイマスク チームサティスファクションVer.鬼柳京介 アイマスク チームサティスファクションVer.

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：（約）21.5cm×11.5cm 周長53～62cm 男女兼用フリーサイズ

素材：[表地] ポリエステル [裏地] 綿 [中綿] ポリウレタン

価格：1,540円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

チーム5D’s フルカラーハンドタオルチーム5D’s フルカラーハンドタオル

発売日：2025年2月下旬予定

サイズ：（約）19×19cm / 綿100％

価格：715円（税込）

【基本予約受付期間】～2024年12月15日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

◆アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ 予約特典プレゼントキャンペーン第3弾開催！

現在放送中の「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」で8作目となるアニメ「遊☆戯☆王」シリーズの

新規描き下ろしを使用した商品を順次展開

第3弾は「遊☆戯☆王5D’s」

更にグッズ予約で、限定特典が貰えるキャンペーンも同時開催いたします。

【公式キャラクターアパレル・グッズ／COSPA(コスパ)】『遊☆戯☆王5D’s』予約特典プレゼントキャンペーン《WEB通販予約限定特典》

キャンペーン対象商品を\5,000（税込）ご注文ごとに、限定特典（全4種）をランダムでプレゼント！

・第3弾キャンペーン対象期間

2024年11月21日(木)18時～12月16日(月)正午まで

《キャンペーン対象 新商品》

・描き下ろし 遊星＆ブルーノ 100cmタペストリー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 十六夜アキ 100cmタペストリー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 鬼柳京介 100cmタペストリー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 遊星＆ブルーノ B2タペストリー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 十六夜アキ B2タペストリー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 鬼柳京介 B2タペストリー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 不動遊星 アクリルスタンド（大） オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし ブルーノ アクリルスタンド（大） オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 十六夜アキ アクリルスタンド（大） オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 鬼柳京介 アクリルスタンド（大） オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 不動遊星 65mm缶バッジ オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし ブルーノ 65mm缶バッジ オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 十六夜アキ 65mm缶バッジ オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 鬼柳京介 65mm缶バッジ オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 不動遊星 屋外対応ステッカー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし ブルーノ 屋外対応ステッカー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 十六夜アキ 屋外対応ステッカー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 鬼柳京介 屋外対応ステッカー オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 不動遊星 ミニステッカーセット オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし ブルーノ ミニステッカーセット オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 十六夜アキ ミニステッカーセット オフモードの決闘者Ver.

・描き下ろし 鬼柳京介 ミニステッカーセット オフモードの決闘者Ver.

・十六夜アキ フルグラフィックTシャツ

・戦慄のアンチノミー Tシャツ

・「赤き竜」の痣 二層ステンレスマグカップ（塗装）

・チームサティスファクション 二層ステンレスマグカップ（塗装）

・不動遊星 ゆるっとデフォルメ アクリルスタンド

・イリアステル三皇帝 アクリルスタンド

・鬼柳京介 アイマスク チームサティスファクションVer.

・チーム5D’s フルカラーハンドタオル

第3弾の対象商品詳細はCOSPA(コスパ)公式WEBサイトをチェック！

※新商品以外も多数あり！

《キャンペーン詳細》

『\5,000（税込）』ごとに限定特典が必ずひとつもらえる！

キャンペーン対象商品を\5,000（税込）ご注文ごとに、限定特典をランダムでプレゼント！

・第3弾キャンペーン対象期間

2024年11月21日(木)18時～12月16日(月)正午まで

・対象商品

特典付きマークがついている商品

・配布条件

合計金額で、コンプリートが可能！（一回のご注文）

≪注意≫ 送料・決済手数料は合計金額に含まれません。

パターン例

\4,500（税込）ご予約 特典なし

\5,000（税込）ご予約 ランダムで1個

\10,000（税込）ご予約 ランダムで2個

\15,000（税込）ご予約 ランダムで3個

\20,000（税込）ご予約 コンプリート×1

\25,000（税込）ご予約 コンプリート×1＋ランダムで1個

・対象店舗

コスパWEB通販

ジーストア・ドット・コム

・特典に関しての注意事項

配布絵柄はコンプリート優先となります。

製造工程上、微細なキズや若干の印刷ムラ等が発生します。あらかじめご了承ください。

一回のご注文で、販売時期が異なる商品を複数予約した場合、発売日が一番遅い商品に合わせて発送となります。

各商品の販売時期を必ずご確認ください。

・問合せ先

コスパ カスタマーサポートセンター

【主催】株式会社コスパ

【協力】タブリエ・マーケティング株式会社

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

「株式会社コスパ」とは

1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」

公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／TVアニメ「ひとりぼっちの異世界攻略」商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02153/mode/series

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）