「サンサンスポンジ」「TEILE」「ao」が北米最大規模のライフスタイル展示会 “NY NOW SUMMER”に出展し、アメリカ・カナダでの取扱が拡大。NYやLAでの取り扱い開始

株式会社ダイニチ・コーポレーション[画像1: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-ba9052d9364433939672-0.png ]■NY NOW[画像2: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-86b079eac3583c886e8f-0.png ]NY NOWは、家庭用品をはじめライフスタイル、ギフト関連などのデザイン商品が集まる見本市です。業界のトレンドに大きく影響を与える展示会として、世界中のバイヤーから注目されています。1927年に始まった北米最大のニューヨーク国際ギフトフェア【NYIGF】を母体に、ギフト商品に加えてテーブルウェアからインテリア装飾品等インテリア雑貨全般を扱っています。【NY NOW SUMMER 2024開催概要】・開催日時 2024年8月4日~7日・場所 Javits Center New York City 429 11th Avenue New York, NY 10001・NY NOW公式HP: https://nynow.com/・NY NOWInstagram: https://www.instagram.com/ny_now/■新規お取扱店舗 1.Enchanted Garden[画像3: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-4aa9cc0495977e8e6bf8-0.png ]創業 37 年のローカルギフトショップ。 https://www.enchantedgarden.com/エリア:ルイジアナ州住所:2429 Line Avenue (at Prospect) Shreveport, LA 711042.Museum of Arts and Design[画像4: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-882e27c219baaa1a75c3-0.png ]現代工芸品・手工芸品を中心に展示されてる美術館。 併設のミュージアムショップで販売。https://madmuseum.org/エリア:ニューヨーク住所: 2 Columbus Cir, New York, NY 100193.THE TARZIAN WEST[画像5: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-37788a9e01428e80bd70-0.png ]1970 年創業の家庭用品を取り扱うショップ。キッチン雑貨ショップ。https://tarzianwestforhousewares.com/エリア:ニューヨーク住所:194 7th Ave, Brooklyn, NY 112154.THE ART WORKS[画像6: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-bc4cff028bd19103e272-0.png ]1981年創業のフラワーショップを併設したギフトショップ。https://theartworks.ca/エリア:アルバータ / カナダ住所:100 Street, Suite 100, Edmonton, Alberta, CANADA T5J 0P65.J AVENUE[画像7: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-5ee9fcfd0b7a9fb0bf03-0.png ]日本製の商品を取り扱う専門店。 伝統工芸品からデザイン性の高い商品まで幅広く取り扱いをしている。日本製に特化したセレクトショップ。https://javenue.japanmarketplace.com/エリア:コロンバス / オハイオ住所:1160 Kenny Centre MallColumbus, OH 43220 6.SF76[画像8: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-afd12fdf9d65a77c63b1-0.png ]日本橋木屋の包丁などの調理器具、日本製の箸や食器、土鍋など、料理を楽しく有意義に過ごせるラインナップが揃うほか、日本製の文房具など、セレクトされたタイムレスな日本のホームウェアが揃うセレクトショップ。住所:1758 Buchanan St San Francisco, CA 941157.Master Communications, Inc.キッチン雑貨ショップ(新規店舗の為店舗 URL 無し)エリア:シンシナシティ / オハイオ住所:2692 Madison Road Suite N1-307 OH 45208-1320■サンサンスポンジ[画像9: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-ed628f0a2986a043ac01-12.png ] ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。「洗い物に費やす時間に“ときめき”」をモットーに、利用いただく方の声にお応えしつつ、コスパよく、ずっと使いたい商品を作りを続けています。そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続1位を獲得※するなど、当社を代表するアイテムです。(※2018年8月~2024年11月現在 掃除用品スポンジ部門) ■TEILE(テイレ)[画像10: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-773204169449fc3dc9e4-0.png ]作業だった食器洗いを「お手入れ」へ変える新しい洗浄用品シリーズとしてダイニチ・コーポレーションとTENTがコラボレーションしてスタートした新ブランドです。大切な食器や調理器具は愛着の持てる道具で手洗いして長く使いたいという想いから、置きやすく持ち運びやすいミニマルな設計で、日常生活はもちろん旅先でも気軽にお使いいただけます。ブランドサイト:https://teile.co.jp/■ao(アオ)とは[画像11: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-1c805b259a42e50f7de0-0.png ]「less is more(少ないほど豊かである)」をコンセプトに、人にも環境にも優しいサスティナブルな商品を研究開発し誕生したブランド。約1,500人の声を反映して誕生し、バターのようにやわらかなテクスチャがあり、お肌へのやさしさ、そして完全天然の精油を贅沢に配合した食器用の固形タイプの洗剤です。ブランドサイト:https://ao-lifestyle.jp/■ダイニチ・コーポレーションについて[画像12: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-934b09ce80d269c30985-0.jpg ]ダイニチ・コーポレーションは、1973年、先代の吉田雄一が創立した「大日化成株式会社」を前身として、50年にわたって食器洗い用固形洗剤やキッチン雑貨を作ってきた会社です。その後、息子である元之が経営を引き継ぎ、その息子も加わって、「暮らしを、知的に素敵に快適に」をモットーに親子3代にわたる家族経営で商品を提供しています。ブランド▪️Sunsun Sponge(サンサンスポンジ)洗い物に費やす時間に“ときめき”をhttps://dainichi-corp.co.jp/▪️ao(アオ)人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランドhttps://ao-lifestyle.jp/▪️TEILE(テイレ)食器洗いを「お手入れ」にミニマルに、日常生活や旅先でhttps://teile.co.jp/[画像13: https://prtimes.jp/i/97106/38/resize/d97106-38-79615465a2d1e55bad02-13.jpg ]【会社概要】会社名:株式会社ダイニチ・コーポレーション本社所在:〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25電話番号:03-6432-1789代表者名:吉田元之資本金:1000万円設立:1973年12月公式サイト:https://dainichi-corp.co.jp/公式オンラインショップ:https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge