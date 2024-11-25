内田彩、1月アニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」ED担当決定！東名阪全曲ツアーに1曲追加

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日本コロムビア株式会社

声優・アーティストの内田彩が、2025年1月より放送開始予定のTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」のエンディングテーマ「Explosive Heart」を担当することが決定した。



(C)中吉虎吉／SQUARE ENIX・異世界レッド製作委員会


「Explosive Heart」は作詞・作曲を永塚健登が担当し、“爆発”をテーマに彼女らしいラブリーな楽曲に仕上がっているとのこと。また、来年2月に東名阪Zeppで開催する持ち曲全77曲を披露する予定だったライブツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』は、この新曲をもって全78曲を披露することとなる。本日より各プレイガイドでのチケット先行がスタートした。



◎内田彩/タイアップに寄せたコメント


TVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」エンディングテーマを担当させていただきます、内田彩です。「Explosive Heart」は“爆発”をテーマにしたラブリーな楽曲ですが、かわいいだけでなく作品の内容に沿った歌詞になっています。アニメのエンディングで聴いた時に“キュン”としてもらえるよう、作詞・作曲の永塚健登さんとこだわって制作させていただきました。ぜひ楽しみにしていてください！



内田彩は、2014年11月12日にファーストアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。現在デビュー10周年を迎えており、11月13日にはデビュー10周年を記念したニューシングル『にぎやかな心たち』をリリースしたばかり。




■TVアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』


2025年1月、TVアニメ放送スタート！


《異世界×戦隊ヒーロー》でおくる、絆の最強英雄譚!!



【エンディングテーマ】


内田彩「Explosive Heart」(作詞・作曲・編曲：永塚健登)



アニメ公式X　https://x.com/KizunaFive #異世界レッド


アニメ公式HP　https://isekai-red-anime.com/



【メインスタッフ】


原作：中吉虎吉（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）


監督：川口敬一郎


シリーズ構成：冨岡淳広


メインキャラクターデザイン/総作画監督：丸山修二


総作画監督：大西秀明、伊藤亜矢子


メインアクションアニメーター：杉江敏治、谷口明弘、岩田幸大


エフェクト作画監督：橋本敬史


プロップ・メカ・スーツデザイン：谷口欣孝


怪人デザイン：渋谷亮介


モンスターデザイン：稲田 航


変身モーション監修：小川輝晃


変身モーションディレクター：鈴村展弘


美術設定・美術監督：ほそい


色彩設計：大野春恵（MADBOX）、長澤諒司


3DCGディレクター：後藤浩幸


撮影監督：内田奈津美（アニモキャラメル）


2Dワークス：木下翔弥斗（アニモキャラメル）


編集：松本秀治


音響監督：川口敬一郎


音響制作：東北新社


音楽：亀山耕一郎


音楽制作：日本コロムビア


アニメーションプロデューサー：畑 秀明


アニメーション制作：サテライト


製作：異世界レッド製作委員会



【メインキャスト】


浅垣灯悟／キズナレッド：井藤智哉


イドラ・アーヴォルン：稲垣 好


テルティナ・リズ・ワーグレイ・アヴァルロスト：田中美海


ロゥジー・ミスト：大野智敬



【イントロダクション】


世界征服を企む悪の組織《秘密結社ゼツエンダー》。


その野望に立ち向かう、絆で結ばれた５人の戦士たちがいた。


そのヒーローの名は、《絆創戦隊キズナファイブ》!!



キズナファイブの５人は、遂にゼツエンダーとの最終決戦へ。


壮絶な戦いの中で傷付いていく仲間たち。


４人の想いを背に、《キズナレッド》は単身《絶縁王》へと挑む。



激戦の果てに敵と相打ちになるレッド。


命を落とした―――かに思われたのだが、気が付くとそこは《未知の世界》だった！


異世界でも困った人々を救うため、真っ赤なヒーローは冒険者となり今日も戦う！



《異世界×戦隊ヒーロー》でおくる、絆の最強英雄譚!!



＜コピーライト＞


(C)中吉虎吉／SQUARE ENIX・異世界レッド製作委員会




■AYA UCHIDA 10th Anniversary Tour


声優・アーティスト内田彩のアーティストデビュー10周年を記念したバンドツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』が2025年2月に東名阪Zeppで開催決定！ “Complete”と銘打ったこのツアーは、11月13日に発売したニューシングル「にぎやかな心たち」を含むこれまで彼女が発表してきた全77曲を、side A、side Bの2つのセットリストを混ぜ合わせて全曲披露する予定でしたが、2025年1月より放送開始予定のTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」のエンディングテーマ「Explosive Heart」を含む全78曲を披露予定となります！全てのうっちーファンへ、にぎやかな10周年へのご来場をお待ちしております！



AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A


2025年2月15日（土）16:30開場/17:30開演


大阪・Zepp Osaka Bayside



AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B


2025年2月16日（日）16:30開場/17:30開演


愛知・Zepp Nagoya



AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A


2025年2月23日（日）昼公演13:00開場/14:00開演


東京・Zepp DiverCity（TOKYO）



AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B


2025年2月23日（日）夜公演17:00開場/18:00開演


東京・Zepp DiverCity（TOKYO）



バンド：河合英史（Key.）/大橋英之（Gt.）/二村学（Ba.）/SHiN（Dr.）


席種・チケット代：全席指定　\9,900（税込）


主催・企画：日本コロムビア


制作：モストプランニング



＜プレイガイド先行＞


【大阪公演】


・チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/(https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/)


　受付期間１.：2024年11月25日(月)11:00 ～ 12月5日(木)11:00


　受付期間２.：2024年12月9日(月)11:00 ～ 12月16日(月)11:00



・ローソンチケット： https://l-tike.com/aya-uchida/(https://l-tike.com/aya-uchida/)


　受付期間１.：2024年11月25日(月)10:00 ～ 12月４日(水)23:59


　受付期間２.：2024年12月10日(火)10:00 ～ 12月15日(日)23:59



・イープラス： https://eplus.jp/aya-uchida/(https://eplus.jp/aya-uchida/)


　受付期間１.：2024年11月25日(月)12:00 ～ 12年1日(日)23:59


　受付期間２.：2024年12月6日(金)12:00 ～ 12月15日(日)23:59



・STAMP+先行： https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/8776/(https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/8776/)


　受付期間：2024年12月5日(木)18:00 ～ 12月8日(日)23:59



【愛知公演】


・チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/(https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/)


受付期間１.：2024年11月25日(月)11:00 ～ 12月8日(日)23:59


受付期間２.：2024年12月10日(火)11:00 ～ 12月15日(日)23:59



・ローソン： https://l-tike.com/aya-uchida/(https://l-tike.com/aya-uchida/)


受付期間１.：2024年11月25日(月)12:00 ～ 12月2日(月)23:59


受付期間２.：2024年12月7日(土)12:00 ～ 12月16日(月)23:59



・イープラス： https://eplus.jp/aya-uchida/(https://eplus.jp/aya-uchida/)


受付期間１.：2024年11月25日(月)12:00 ～ 12月5日(木)23:59


受付期間２.：2024年12月8日(日)12:00 ～ 12月15日(日)23:59



※東京公演は、完売直前のためプレイガイド先行の実施はございません。


※お一人様4枚まで


※3歳以上有料


※営利目的の転売禁止


※本番中の迷惑行為一切禁止


※ドリンク代別途必要


※当落発表や入金期間など詳しい日程は各プレイガイドの受付ページにてご確認ください。




■Release


2024/11/13


内田彩　10周年記念シングル「にぎやかな心たち」


【初回限定盤（CDS+DVD）】COZC-2130-2131　\2,090 (税込)


【通常盤】COCC-18233　\1,430 (税込)





＜CD＞


01 にぎやかな心たち　作詞・只野菜摘　作曲・編曲：坂部剛


02 ヘルプ！！　作詞・作曲：俊龍　編曲：Sizuk


03 にぎやかな心たち (Instrumental)


04 ヘルプ！！ (Instrumental)



＜DVD（初回限定盤のみ）＞


01 ミュージックビデオ「にぎやかな心たち」


02 リリックビデオ「ヘルプ！！」


03 「にぎやかなうっちーたち」特典映像



＜配信はこちら＞


https://ayauchida.lnk.to/Nigiyaka_Na_Kokorotachi



内田彩 - にぎやかな心たち (Music Video)


https://youtu.be/HUdAjZYCOa8



内田彩 - ヘルプ！！ (Lyric Video)


https://youtu.be/guqxwIINNQs



＜初回限定盤CD購入はこちら＞


https://AyaUchida.lnk.to/Nigiyaka-na-Kokorotachi_S



＜通常盤CD購入はこちら＞


https://AyaUchida.lnk.to/Nigiyaka-na-Kokorotachi_T



＜内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ＞


https://line.me/S/sticker/28497421




■Profile


内田 彩


Aya Uchida


アクロスエンタテインメント所属


【BIRTH】7月23日生まれ


【出身地】群馬県



＜Official Information＞


内田彩OFFICIAL WEB SITE


https://aya-uchida.net/


内田彩 音楽情報HP


https://columbia.jp/uchidaaya/


内田彩 -Aya Uchida- Music Channel


https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial


音楽スタッフ公式Twitter


https://twitter.com/uchidaaya_staff


音楽スタッフ公式Instagram


https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/


内田彩 公式LINE


https://lin.ee/x9DqItB



≪DISCOGRAPHY≫


2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。


2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。


2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。


2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。


2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。


2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。


2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。


2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。


2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。


2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。


2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。


2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも　二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。


2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。


2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。


2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。


2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。


2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。


2024年11月13日、8th Single『にぎやかな心たち』リリース。