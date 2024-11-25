内田彩、1月アニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」ED担当決定！東名阪全曲ツアーに1曲追加
声優・アーティストの内田彩が、2025年1月より放送開始予定のTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」のエンディングテーマ「Explosive Heart」を担当することが決定した。
(C)中吉虎吉／SQUARE ENIX・異世界レッド製作委員会
「Explosive Heart」は作詞・作曲を永塚健登が担当し、“爆発”をテーマに彼女らしいラブリーな楽曲に仕上がっているとのこと。また、来年2月に東名阪Zeppで開催する持ち曲全77曲を披露する予定だったライブツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』は、この新曲をもって全78曲を披露することとなる。本日より各プレイガイドでのチケット先行がスタートした。
◎内田彩/タイアップに寄せたコメント
TVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」エンディングテーマを担当させていただきます、内田彩です。「Explosive Heart」は“爆発”をテーマにしたラブリーな楽曲ですが、かわいいだけでなく作品の内容に沿った歌詞になっています。アニメのエンディングで聴いた時に“キュン”としてもらえるよう、作詞・作曲の永塚健登さんとこだわって制作させていただきました。ぜひ楽しみにしていてください！
内田彩は、2014年11月12日にファーストアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。現在デビュー10周年を迎えており、11月13日にはデビュー10周年を記念したニューシングル『にぎやかな心たち』をリリースしたばかり。
■TVアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』
2025年1月、TVアニメ放送スタート！
《異世界×戦隊ヒーロー》でおくる、絆の最強英雄譚!!
【エンディングテーマ】
内田彩「Explosive Heart」(作詞・作曲・編曲：永塚健登)
アニメ公式X https://x.com/KizunaFive #異世界レッド
アニメ公式HP https://isekai-red-anime.com/
【メインスタッフ】
原作：中吉虎吉（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）
監督：川口敬一郎
シリーズ構成：冨岡淳広
メインキャラクターデザイン/総作画監督：丸山修二
総作画監督：大西秀明、伊藤亜矢子
メインアクションアニメーター：杉江敏治、谷口明弘、岩田幸大
エフェクト作画監督：橋本敬史
プロップ・メカ・スーツデザイン：谷口欣孝
怪人デザイン：渋谷亮介
モンスターデザイン：稲田 航
変身モーション監修：小川輝晃
変身モーションディレクター：鈴村展弘
美術設定・美術監督：ほそい
色彩設計：大野春恵（MADBOX）、長澤諒司
3DCGディレクター：後藤浩幸
撮影監督：内田奈津美（アニモキャラメル）
2Dワークス：木下翔弥斗（アニモキャラメル）
編集：松本秀治
音響監督：川口敬一郎
音響制作：東北新社
音楽：亀山耕一郎
音楽制作：日本コロムビア
アニメーションプロデューサー：畑 秀明
アニメーション制作：サテライト
製作：異世界レッド製作委員会
【メインキャスト】
浅垣灯悟／キズナレッド：井藤智哉
イドラ・アーヴォルン：稲垣 好
テルティナ・リズ・ワーグレイ・アヴァルロスト：田中美海
ロゥジー・ミスト：大野智敬
【イントロダクション】
世界征服を企む悪の組織《秘密結社ゼツエンダー》。
その野望に立ち向かう、絆で結ばれた５人の戦士たちがいた。
そのヒーローの名は、《絆創戦隊キズナファイブ》!!
キズナファイブの５人は、遂にゼツエンダーとの最終決戦へ。
壮絶な戦いの中で傷付いていく仲間たち。
４人の想いを背に、《キズナレッド》は単身《絶縁王》へと挑む。
激戦の果てに敵と相打ちになるレッド。
命を落とした―――かに思われたのだが、気が付くとそこは《未知の世界》だった！
異世界でも困った人々を救うため、真っ赤なヒーローは冒険者となり今日も戦う！
《異世界×戦隊ヒーロー》でおくる、絆の最強英雄譚!!
＜コピーライト＞
(C)中吉虎吉／SQUARE ENIX・異世界レッド製作委員会
■AYA UCHIDA 10th Anniversary Tour
声優・アーティスト内田彩のアーティストデビュー10周年を記念したバンドツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』が2025年2月に東名阪Zeppで開催決定！ “Complete”と銘打ったこのツアーは、11月13日に発売したニューシングル「にぎやかな心たち」を含むこれまで彼女が発表してきた全77曲を、side A、side Bの2つのセットリストを混ぜ合わせて全曲披露する予定でしたが、2025年1月より放送開始予定のTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」のエンディングテーマ「Explosive Heart」を含む全78曲を披露予定となります！全てのうっちーファンへ、にぎやかな10周年へのご来場をお待ちしております！
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A
2025年2月15日（土）16:30開場/17:30開演
大阪・Zepp Osaka Bayside
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B
2025年2月16日（日）16:30開場/17:30開演
愛知・Zepp Nagoya
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A
2025年2月23日（日）昼公演13:00開場/14:00開演
東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B
2025年2月23日（日）夜公演17:00開場/18:00開演
東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
バンド：河合英史（Key.）/大橋英之（Gt.）/二村学（Ba.）/SHiN（Dr.）
席種・チケット代：全席指定 \9,900（税込）
主催・企画：日本コロムビア
制作：モストプランニング
＜プレイガイド先行＞
【大阪公演】
・チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/(https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/)
受付期間１.：2024年11月25日(月)11:00 ～ 12月5日(木)11:00
受付期間２.：2024年12月9日(月)11:00 ～ 12月16日(月)11:00
・ローソンチケット： https://l-tike.com/aya-uchida/(https://l-tike.com/aya-uchida/)
受付期間１.：2024年11月25日(月)10:00 ～ 12月４日(水)23:59
受付期間２.：2024年12月10日(火)10:00 ～ 12月15日(日)23:59
・イープラス： https://eplus.jp/aya-uchida/(https://eplus.jp/aya-uchida/)
受付期間１.：2024年11月25日(月)12:00 ～ 12年1日(日)23:59
受付期間２.：2024年12月6日(金)12:00 ～ 12月15日(日)23:59
・STAMP+先行： https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/8776/(https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/8776/)
受付期間：2024年12月5日(木)18:00 ～ 12月8日(日)23:59
【愛知公演】
・チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/(https://w.pia.jp/t/uchidaaya-2025/)
受付期間１.：2024年11月25日(月)11:00 ～ 12月8日(日)23:59
受付期間２.：2024年12月10日(火)11:00 ～ 12月15日(日)23:59
・ローソン： https://l-tike.com/aya-uchida/(https://l-tike.com/aya-uchida/)
受付期間１.：2024年11月25日(月)12:00 ～ 12月2日(月)23:59
受付期間２.：2024年12月7日(土)12:00 ～ 12月16日(月)23:59
・イープラス： https://eplus.jp/aya-uchida/(https://eplus.jp/aya-uchida/)
受付期間１.：2024年11月25日(月)12:00 ～ 12月5日(木)23:59
受付期間２.：2024年12月8日(日)12:00 ～ 12月15日(日)23:59
※東京公演は、完売直前のためプレイガイド先行の実施はございません。
※お一人様4枚まで
※3歳以上有料
※営利目的の転売禁止
※本番中の迷惑行為一切禁止
※ドリンク代別途必要
※当落発表や入金期間など詳しい日程は各プレイガイドの受付ページにてご確認ください。
■Release
2024/11/13
内田彩 10周年記念シングル「にぎやかな心たち」
【初回限定盤（CDS+DVD）】COZC-2130-2131 \2,090 (税込)
【通常盤】COCC-18233 \1,430 (税込)
＜CD＞
01 にぎやかな心たち 作詞・只野菜摘 作曲・編曲：坂部剛
02 ヘルプ！！ 作詞・作曲：俊龍 編曲：Sizuk
03 にぎやかな心たち (Instrumental)
04 ヘルプ！！ (Instrumental)
＜DVD（初回限定盤のみ）＞
01 ミュージックビデオ「にぎやかな心たち」
02 リリックビデオ「ヘルプ！！」
03 「にぎやかなうっちーたち」特典映像
＜配信はこちら＞
https://ayauchida.lnk.to/Nigiyaka_Na_Kokorotachi
内田彩 - にぎやかな心たち (Music Video)
https://youtu.be/HUdAjZYCOa8
内田彩 - ヘルプ！！ (Lyric Video)
https://youtu.be/guqxwIINNQs
＜初回限定盤CD購入はこちら＞
https://AyaUchida.lnk.to/Nigiyaka-na-Kokorotachi_S
＜通常盤CD購入はこちら＞
https://AyaUchida.lnk.to/Nigiyaka-na-Kokorotachi_T
＜内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ＞
https://line.me/S/sticker/28497421
■Profile
内田 彩
Aya Uchida
アクロスエンタテインメント所属
【BIRTH】7月23日生まれ
【出身地】群馬県
＜Official Information＞
内田彩OFFICIAL WEB SITE
https://aya-uchida.net/
内田彩 音楽情報HP
https://columbia.jp/uchidaaya/
内田彩 -Aya Uchida- Music Channel
https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial
音楽スタッフ公式Twitter
https://twitter.com/uchidaaya_staff
音楽スタッフ公式Instagram
https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/
内田彩 公式LINE
https://lin.ee/x9DqItB
≪DISCOGRAPHY≫
2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。
2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。
2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。
2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。
2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。
2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。
2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。
2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。
2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。
2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。
2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。
2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。
2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。
2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。
2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。
2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。
2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。
2024年11月13日、8th Single『にぎやかな心たち』リリース。