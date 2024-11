声優・アーティストの大西亜玖璃が、11月22日、アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージでミニライブ＆特典お渡し会を開催。その模様をレポート！

日本コロムビア株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-5e8f6d6a0197a75da3bf-0.jpg ]ソロアーティストとしてデビューすることを発表したのが、ちょうど2020年の11月22日。翌年の3月3日にデビューしてから、一歩一歩しっかりと歩みを進めてきた大西亜玖璃が、思い出の日でもある11月22日(金)に、7thシングル「アウフタクト」の発売を記念したリリースイベントを行った。 11月20日にリリースされた「アウフタクト」。タイトル曲は、現在放送中のTVアニメ『精霊幻想記2』のOPテーマとなっている。リリイベは、発売前の11月9日から開催しているのだが、ミニライブを行うのは今回が初。会場となるアーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージには、ペンライトを手にしたファンが多く集まった。 ファンの真横を通り、ステージに向かう大西は、なぜか人差し指を口に当てている。ステージに登壇し、ファンが喜びを爆発させると「みんな“し~!”。挨拶する前に、この会場、80デシベルを超えないくらいの音量がいいんだって。だから、みんな適度に盛り上がろう!(笑)」と小声で伝えると、しっかりボリュームを抑えて応える観客。「でも、コールとかはしても大丈夫なので、楽しく盛り上がっていきましょう!」と言って、さっそく7thシングル「アウフタクト」を披露する。[画像2: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-5274e33e7325f08738c4-0.jpg ] しっとりとサビを歌うところから始まり、イントロからどんどん盛り上がっていく楽曲。特にサビの開放感は素晴らしく、夜空に歌が広がっていく感じが、とても心地良かった。ファンも全力の50%、もしかしたらそれよりも抑えながらコールを送り、盛り上げる。そして曲の最後、ひとつの聴きどころとして〈まだ見ない、未来に行こう〉というセリフパートがあるのだが、ここは〈まだ見ない、〉だけ歌い、〈未来に行こう〉を観客に歌わせるというアレンジに。これにはファンも慌てて対応し、セリフを叫んでいた。[画像3: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-15d9b624b110343e3d9c-0.jpg ] 直後のMCで「最後のセリフは自分で言おうと思っていたんですけど、ここ最近リリースイベントをやっていて、そのイベント前に、私が“まだ見ない”と言って、みんなが“未来に行こうー!”って応えるコール&レスポンスが定番化していたので、ついついやってしまいました(笑)。80デシベルを超えてしまったら、すみません!」と事情を説明。今後のリリイベでもミニライブはあるので、歌うのか歌わないのか、ファンの瞬発力が試されそうだ。[画像4: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-5f99fa4ae9e33ab3e201-0.jpg ] ミニライブは、さらにもう1曲を用意。「みなさん歌えるところは一緒に歌っていきましょう!」と言って、カップリング曲の「Fall in you」を披露。とにかくキュートな王道アイドルソングで、コールやクラップなどで、ファンも一緒に楽しめる楽曲。8月のファンミーティングで一度歌っているのだが、今回は楽曲がリリースされた後ということもあって、ファンも、どこをどう盛り上がっていくかをしっかりと掴んでいるのが伝わってきた。今後、本気でコールを送るライブもあるはずなので、そのとき、さらに楽曲の勢いは増すはずだ。いずれにせよ、ライブで絶対に盛り上がる強力なナンバーが、彼女の持ち曲に加わったことは間違いない。[画像5: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-bf4429c06d65c9790a49-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-2c64f720373c27f211f2-0.jpg ] ライブをみんなで楽しんだあとは、特典お渡し会を開催。1時間以上、ファンひとりひとりとの会話を楽しみ、7thシングル「アウフタクト」発売記念リリースイベント“ミニライブ&特典お渡し会”は終了した。[画像7: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-173852c0ba8e30d296ce-0.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/19470/4072/resize/d19470-4072-0feab8d0975688f2a8b2-0.jpg ]◆RELEASE INFO好評発売中大西亜玖璃 7th シングル「アウフタクト」【初回限定盤】CD+DVD COZC-2128~9 2,090(税込)【通常盤】CD Only COCC-18230 1,430(税込)<CD収録内容>1. アウフタクトTVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ作詞・作曲・編曲:鶴崎輝一2. Fall in you作詞・作曲・編曲:近藤圭一3. アウフタクト(Instrumental)4. Fall in you(Instrumental)<DVD収録内容(初回限定盤のみ)>「アウフタクト」ミュージックビデオ+メイキング映像 ◆ミュージックビデオhttps://www.youtube.com/watch?v=P09Si6ceP_M◆「アウフタクト」配信サイトhttps://agurionishi.lnk.to/auftakt◆大西亜玖璃 公式X @aguri_onishi◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式X @staff_aguri◆大西亜玖璃 音楽情報サイト https://columbia.jp/onishiaguri/◆大西亜玖璃 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@onishiaguri-official◆大西亜玖璃_音楽スタッフ公式Instagram https://www.instagram.com/onishi_aguri_staff/