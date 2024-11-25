シンガーソングライター 有華FM ヨコハマWinter Campaign「Hot Winter Magic」キャンペーンソングの新曲「Our Xmas」が12月4日にリリース決定！
シンガーソングライター有華がFM ヨコハマWinter Campaign「Hot Winter Magic」キャンペーンソングに決定している新曲「Our Xmas」を12月4日(水)にリリースすることが決定。リリースの発表に伴いジャケット写真も公開。
今作品は友達とのクリスマスパーティーの模様をポップに描いた楽曲となっている。Apple MusicとSpotifyではPre-add/saveも開始しているので登録しよう。
また、2025年1月18日（土）に東京 duo MUSIC EXCHANGEにて自主企画ライブイベント『Yuka's Secret Base vol.3 ～メジャーデビュー日押さえれちゃったよ編～』開催。有華と一緒にメジャーデビュー2周年をお祝いしよう！
＜Release＞
2024.12.4 (Wed) Release
「Our Xmas」
Pre add/save：https://lnk.to/OurXmas_pre
＜自主企画ライブイベント詳細＞
『Yuka's Secret Base vol.3 ～メジャーデビュー日押さえれちゃったよ編～』
2025年1月18日（土） OPEN 16:15 / START 17:00
会場：東京 duo MUSIC EXCHANGE
出演：有華
Guest：たけうちほのか / りかべる / マツイ
＜Discography＞
2024.9.28 (Sat) Release
「レモネード」
配信リンク：https://lnk.to/yuka_lemonade
ミュージックビデオ：https://youtu.be/JjuMehWoKvM
ミュージックビデオ(Yuka Ver. )：https://youtu.be/anwHsxnlyNc
2024.6.12 (Wed) Release
「嫌いになれたら」
配信リンク：https://lnk.to/kiraininaretara
2024.2.28 (Wed) Release
「告うた」
配信リンク：https://lnk.to/kokuuta
2024.2.4 (Sun) Release
「LOVESICK」
配信リンク：https://lnk.to/Yuka_LOVESICK
2023年10月25日（水）発売
Major 1st Full Album
「messy bag」
配信リンク： https://lnk.to/messybag
【初回限定盤】
トールケースサイズデジパック（28Pカラーブックレット付き）、ミニノート封入 \4,950（税込）
COCP-42121
【通常盤】
CDのみ \3,300円（税込）
COCP-42122
【コロムビアミュージックショップ限定盤】上記通常、初回限定盤にトートバッグ付きセット
初回限定盤＋グッズ：\8,450（税込）
通常盤＋グッズ：\6,800（税込）
収録曲
01.Partner
02.Bestie
03.Baby you
04.恋ごころ
05.#Me
06.HAPPY DATE
07.Darling Darling
08.キミエール
09.ずるいね。
10.Gentleman
11.Baby you -Reprise-
「messy bag」特設サイト：https://columbia.jp/yuka/
有華「#Me」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/TNbw7T7sR0g
2023.9.20 (Wed) Release
「恋ごころ」
配信リンク：https://lnk.to/Yuka_Koigokoro
有華「恋ごころ」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/YwsbkI1sM1E
2023.7.5 (Wed) Release
「Darling Darling」
配信リンク：https://lnk.to/Yuka_DarlingDarling
有華「Darling Darling」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/-QvDaeitG4Y
2023.4.12 (Wed) Release
「HAPPY DATE」
配信リンク：https://lnk.to/yuka_HAPPYDATE
有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/tBTyp55ykwY
有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)
URL：https://youtu.be/gNlRyfMavtU
有華「HAPPY DATE」 -Acoustic Session-
URL： https://youtu.be/3INFMr0lRc0
2023.1.18 (Wed) Release
「Baby you」
配信リンク：https://lnk.to/yuka_Baby_you
有華「Baby you」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/PzGqOv_9Muc
有華「Baby you」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)
URL：https://youtu.be/7rVDbNC8Qt8
有華「Baby you」 -Acoustic Session-
URL：https://youtu.be/nZwTUZ7rSt0
2022.11.30 (Wed) Release
「ずるいね。」
配信リンク：https://lnk.to/yuka_zuruine
有華「ずるいね。」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/LP_DYGAAt4w
2022.09.21 (Wed) Release
「Bestie」
配信リンク：https://lnk.to/Yuka_Bestie
有華「Bestie」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/G1RyG2Rubx0
有華「Bestie」ミュージックビデオ(Fan Made Ver.)
URL：https://youtu.be/2-fSXDOLQ90
2022.06.22 (Wed) Release
「Stamp Rally」
配信リンク：https://lnk.to/Stamp_Rally
<EP「Stamp Rally」オフィシャルインタビュー>
https://columbia.jp/yuka/interview/
2022.04.20 (Wed) Release
「Partner」
配信リンク：https://lnk.to/_Partner
有華「Partner」ミュージックビデオ
URL: https://youtu.be/nVeW99W2fSkhttps://youtu.be/XLwM3ZEHLJ0
2022.03.23 (Wed)
「Marry me」
配信リンク：http://lnk.to/Marry_me
有華「Marry me」ミュージックビデオ
URL：https://youtu.be/bPgdZReetA8
2022.02.16 (Wed)
「バースデーソング - 2022 ver. -」
配信リンク：https://lnk.to/BirthdaySong2022
2021.5.4 （Tue）
Digital Single「一蓮星」
配信リンク：https://VA.lnk.to/ichirenboshiPR
有華「一蓮星」ミュージックビデオ
https://youtu.be/j8zqmhEdx4A
<Profile>
幼少期からピアノ、合唱を始める。
18 歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開した事により、 インフルエンサーからのフォローや 大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、 現在までに同性を中心に約 21 万人 (※2024.10 月現在 )、TikTok では 84 万人のフォロワー数を獲得。 他 SNS のフォロワーを合わせると 120 万人以上の登録者数を記録。アーティストからのフォローや交流に加え、 著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など様々の分野で活躍する人たちからも支持されている。
2022 年 2～4 月で 3 ヶ月連続デジタルリリースを配信し、3 曲目となった 4 月リリースの配信
シングル「Partner」は、ストリーミング総再生 7,000 万回、ミュージックビデオ再生 1,400 万回、
SNS 総再生回 15 億回、LINE リアルタイムランキング 1 位を記録し SNS で大きな話題となった。
その後 6 月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国 4 箇所東京、名古屋、大阪、福岡を巡った『有華ワンマンツアー 2022「Stamp Rally」』を開催した。
2022 年 9 月にリリースした「Bestie」はわずか 1 ヶ月でストリーミング再生回数累計 100 万回
を突破した。
2023 年 1 月 18 日メジャーデビューデジタルシングル「Baby you」をリリースした。ビルボードが発表した「TikTok Weekly Top20」で 1 位を獲得し、TikTok 上半期トレンド大賞2023 ミュージック部門にて受賞。
国内のみに止まらず世界の 8 カ国のバイラルチャートでトップ 10 入りを果たしている。SNS 上
の楽曲の再生数は 80 億回を突破しストリーミングで 5,000 万回を突破している。
同年 10 月にはメジャー 1st フルアルバム「messy bag」をリリース。翌年には東京、大阪を巡った『有華ワンマンライブ 2024「messy bag」』を開催。
2024年には間髪あけずにデジタルシングルをリリース。9月には全国8箇所を巡るワンマンツアー『YUKA "Happiness is ... " TOUR 2024』の開催した。
また、他アーティストへの楽曲提供など、活動の幅を広げている。
Official HP: https://lit.link/yukasong
Instagram：https://www.instagram.com/yuka__song
TikTok：https://www.tiktok.com/@yuka__song
Twitter： https://twitter.com/yuka__song
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yuka__song