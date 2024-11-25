シンガーソングライター 有華FM ヨコハマWinter Campaign「Hot Winter Magic」キャンペーンソングの新曲「Our Xmas」が12月4日にリリース決定！

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日本コロムビア株式会社


シンガーソングライター有華がFM ヨコハマWinter Campaign「Hot Winter Magic」キャンペーンソングに決定している新曲「Our Xmas」を12月4日(水)にリリースすることが決定。リリースの発表に伴いジャケット写真も公開。


今作品は友達とのクリスマスパーティーの模様をポップに描いた楽曲となっている。Apple MusicとSpotifyではPre-add/saveも開始しているので登録しよう。


また、2025年1月18日（土）に東京 duo MUSIC EXCHANGEにて自主企画ライブイベント『Yuka's Secret Base vol.3 ～メジャーデビュー日押さえれちゃったよ編～』開催。有華と一緒にメジャーデビュー2周年をお祝いしよう！




＜Release＞


2024.12.4 (Wed) Release


「Our Xmas」






Pre add/save：https://lnk.to/OurXmas_pre



＜自主企画ライブイベント詳細＞


『Yuka's Secret Base vol.3 ～メジャーデビュー日押さえれちゃったよ編～』




2025年1月18日（土） OPEN 16:15 / START 17:00


会場：東京 duo MUSIC EXCHANGE


出演：有華


Guest：たけうちほのか / りかべる / マツイ




＜Discography＞


2024.9.28 (Sat) Release


「レモネード」


配信リンク：https://lnk.to/yuka_lemonade


ミュージックビデオ：https://youtu.be/JjuMehWoKvM


ミュージックビデオ(Yuka Ver. )：https://youtu.be/anwHsxnlyNc



2024.6.12 (Wed) Release


「嫌いになれたら」


配信リンク：https://lnk.to/kiraininaretara



2024.2.28 (Wed) Release


「告うた」


配信リンク：https://lnk.to/kokuuta



2024.2.4 (Sun) Release


「LOVESICK」


配信リンク：https://lnk.to/Yuka_LOVESICK



2023年10月25日（水）発売


Major 1st Full Album


「messy bag」


配信リンク： https://lnk.to/messybag


【初回限定盤】


トールケースサイズデジパック（28Pカラーブックレット付き）、ミニノート封入　\4,950（税込）


COCP-42121


【通常盤】


CDのみ　\3,300円（税込）


COCP-42122




【コロムビアミュージックショップ限定盤】上記通常、初回限定盤にトートバッグ付きセット　


初回限定盤＋グッズ：\8,450（税込）


通常盤＋グッズ：\6,800（税込）


収録曲


01.Partner


02.Bestie


03.Baby you


04.恋ごころ


05.#Me


06.HAPPY DATE


07.Darling Darling


08.キミエール


09.ずるいね。


10.Gentleman


11.Baby you -Reprise-


「messy bag」特設サイト：https://columbia.jp/yuka/


有華「#Me」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/TNbw7T7sR0g



2023.9.20 (Wed) Release


「恋ごころ」


配信リンク：https://lnk.to/Yuka_Koigokoro


有華「恋ごころ」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/YwsbkI1sM1E



2023.7.5 (Wed) Release


「Darling Darling」


配信リンク：https://lnk.to/Yuka_DarlingDarling


有華「Darling Darling」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/-QvDaeitG4Y



2023.4.12 (Wed) Release


「HAPPY DATE」


配信リンク：https://lnk.to/yuka_HAPPYDATE


有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/tBTyp55ykwY


有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)


URL：https://youtu.be/gNlRyfMavtU


有華「HAPPY DATE」 -Acoustic Session-


URL： https://youtu.be/3INFMr0lRc0



2023.1.18 (Wed) Release


「Baby you」


配信リンク：https://lnk.to/yuka_Baby_you


有華「Baby you」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/PzGqOv_9Muc


有華「Baby you」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)


URL：https://youtu.be/7rVDbNC8Qt8


有華「Baby you」 -Acoustic Session-


URL：https://youtu.be/nZwTUZ7rSt0



2022.11.30 (Wed) Release


「ずるいね。」


配信リンク：https://lnk.to/yuka_zuruine


有華「ずるいね。」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/LP_DYGAAt4w



2022.09.21 (Wed) Release


「Bestie」


配信リンク：https://lnk.to/Yuka_Bestie


有華「Bestie」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/G1RyG2Rubx0


有華「Bestie」ミュージックビデオ(Fan Made Ver.)


URL：https://youtu.be/2-fSXDOLQ90



2022.06.22 (Wed) Release


「Stamp Rally」


配信リンク：https://lnk.to/Stamp_Rally


<EP「Stamp Rally」オフィシャルインタビュー>


https://columbia.jp/yuka/interview/



2022.04.20 (Wed) Release


「Partner」


配信リンク：https://lnk.to/_Partner


有華「Partner」ミュージックビデオ


URL: https://youtu.be/nVeW99W2fSkhttps://youtu.be/XLwM3ZEHLJ0



2022.03.23 (Wed)


「Marry me」


配信リンク：http://lnk.to/Marry_me


有華「Marry me」ミュージックビデオ


URL：https://youtu.be/bPgdZReetA8



2022.02.16 (Wed)


「バースデーソング - 2022 ver. -」


配信リンク：https://lnk.to/BirthdaySong2022



2021.5.4 （Tue）


Digital Single「一蓮星」


配信リンク：https://VA.lnk.to/ichirenboshiPR


有華「一蓮星」ミュージックビデオ


https://youtu.be/j8zqmhEdx4A



<Profile>


幼少期からピアノ、合唱を始める。


18 歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開した事により、 インフルエンサーからのフォローや 大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、 現在までに同性を中心に約 21 万人 (※2024.10 月現在 )、TikTok では 84 万人のフォロワー数を獲得。 他 SNS のフォロワーを合わせると 120 万人以上の登録者数を記録。アーティストからのフォローや交流に加え、 著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など様々の分野で活躍する人たちからも支持されている。


2022 年 2～4 月で 3 ヶ月連続デジタルリリースを配信し、3 曲目となった 4 月リリースの配信


シングル「Partner」は、ストリーミング総再生 7,000 万回、ミュージックビデオ再生 1,400 万回、


SNS 総再生回 15 億回、LINE リアルタイムランキング 1 位を記録し SNS で大きな話題となった。


その後 6 月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国 4 箇所東京、名古屋、大阪、福岡を巡った『有華ワンマンツアー 2022「Stamp Rally」』を開催した。


2022 年 9 月にリリースした「Bestie」はわずか 1 ヶ月でストリーミング再生回数累計 100 万回


を突破した。


2023 年 1 月 18 日メジャーデビューデジタルシングル「Baby you」をリリースした。ビルボードが発表した「TikTok Weekly Top20」で 1 位を獲得し、TikTok 上半期トレンド大賞2023 ミュージック部門にて受賞。


国内のみに止まらず世界の 8 カ国のバイラルチャートでトップ 10 入りを果たしている。SNS 上


の楽曲の再生数は 80 億回を突破しストリーミングで 5,000 万回を突破している。


同年 10 月にはメジャー 1st フルアルバム「messy bag」をリリース。翌年には東京、大阪を巡った『有華ワンマンライブ 2024「messy bag」』を開催。


2024年には間髪あけずにデジタルシングルをリリース。9月には全国8箇所を巡るワンマンツアー『YUKA "Happiness is ... " TOUR 2024』の開催した。


また、他アーティストへの楽曲提供など、活動の幅を広げている。




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