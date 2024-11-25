オーディオアワード結果発表！ピュアオーディオ専門誌「季刊 オーディオアクセサリー」最新 195号、11月25日(月)発売

株式会社音元出版高音質再生を追求するピュアオーディオの専門誌「オーディオアクセサリー」195号の表紙

株式会社音元出版（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：風間雄介）は、高音質再生を追求するピュアオーディオの専門誌「オーディオアクセサリー」の最新 195号を、11月25日（月）に発売致しました。注目の大型オーディオアワード「オーディオ銘機賞2025」と「オーディオアクセサリー銘機賞2025」の全受賞モデルを完全発表、さらに注目製品についてどこよりも詳細な特別レポートもお届け。また、話題のハイレゾ・ストリーミングサービス「Qobuz（コバズ）」について、同社関係者の特別インタビューと、コンテンツの音質レビューをいち早く掲載しています。

■ハイレゾ・ストリーミングの大本命!? ついに本邦初上陸「Qobuz」に迫る

10月24日に日本に正式ローンチされた、フランスの高音質音楽ストリーミング＆ダウンロード・プラットフォーム「Qobuz（コバズ）」。同社の日本カントリーマネージャー・祐成秀信氏をお迎えしてのインタビューと、コンテンツの音質レビューを、オーディオ評論家の土方久明氏のレポートでお届けしています。

■発表！ オーディオ銘機賞2025

オーディオアワード「オーディオ銘機賞2025」のロゴマーク

オーディオマインドに溢れた真の銘機を選出するアワード「オーディオ銘機賞2025」の発表です。最高栄誉の「金賞」、そして「特別大賞」、こだわりの選定を行った中級モデルの最高賞「ミドルクラス大賞」、さらに今回新設された「ネットオーディオ大賞」をはじめとする全受賞の内容を完全紹介。選定を行った評論家陣の試聴レポートや、製品の開発者、販売店員の貴重なコメントも含めた特別レポートとともにお届けします。

●「オーディオ銘機賞2025」受賞モデル特別レポート

・ACCUPHASE/プリメインアンプ 「E-800S」

・ESOTERIC/SACDプレーヤー 「K-01XD SE」

・MARANTZ/SACDプレーヤー&プリメインアンプ「SACD10」 & 「MODEL10」

・ESOTERIC/フォノイコライザーアンプ 「GrandiosoE1」

・DENON / プリメインアンプ 「PMA-3000NE」

・DS Audio / 光カートリッジ 「DS-E3」

・LUXMAN / 特別企画 「L-505Z/DA-07X/E-07 開発者に訊く」

・MONITOR AUDIO/スピーカーシステム 「Gold 6Gシリーズ」

・SPEC/ プリメインアンプ 「RSA-EX1」

・MARANTZ/ワイヤレス・ストリーミング・アンプ「MODEL M1」

・DALI/スピーカーシステム 「RUBIKOREシリーズ」

・B&W / スピーカーシステム 「700S3 Signatureシリーズ」

・ACCUPHASE/ステレオパワーアンプ「A-48S」

・audio-technica/MCカートリッジ 「AT-ART1000X」

・TECHNICS / アナログプレーヤー 「SL-1300G」

・ATOLL / ネットワークプリアンプ「MS120/ST300」

・TEAC/ヘッドフォンアンプ・プリアンプ 「HA-507」

・JBL / スピーカーシステム 「Stage2シリーズ」

・TECHNICS/ワイヤレススピーカーシステム 「SC-CX700」

・KRIPTON / スピーカーシステム 「KX-0.5PII」「KX-1X」

■発表！ オーディオアクセサリー銘機賞2025

オーディオアクセサリーアワード「オーディオアクセサリー銘機賞2025」のロゴマーク

オーディオアクセサリーやケーブル関連など、オーディオ機器の実力を最大限に引き出すためのアイテムを品評する注目のアワード「オーディオアクセサリー銘機賞」。最高賞であるグランプリ、そして特別大賞をはじめ、現在注目される“銘アイテム”が続々登場する受賞の全容を発表しています。

●「オーディオアクセサリー銘機賞2025」受賞モデル特別レポート

・PERFECTION/ANE搭載コンセントフィルター「PFT-ANE1」ほか

・FURUTECH/Yラグ&バナナ「CF-201/202 NCF Plus (R)」

・KOJO TECHNOLOGY / 仮想アース「Crystal EP-Gシリーズ」

・ZONOTONE/電源ケーブル「Grandio PS-10」

・ZONOTONE / スピーカーケーブル「Granster SP-8800」

・Synergistic Research/インターコネクトケーブル「SR30シリーズ」 ほか

・FURUTECH / 電源ケーブル「Origin Power NCF(G) Power Cable」

・KOJO TECHNOLOGY / 仮想アース「Crystal Eop-G」

・TIGLON/電源ケーブル「TPL-3000A-White Tiger」

・ケーブル工房TSUKASA/スピーカーケーブル「MINERVA-NCF Plus」

・CHORD COMPANY / レコードプレーヤー用ノイズポンプ 「Phono ARAY」

・Andante Largo/オーディオボード「Primo Bord」

・WELLFLOAT/オーディオラック「PegasusII」

・ACOUSTIC REVIVE / 電源ボックス「RTP-finalシリーズ」

・SAEC/仮想アース「SGS-100」

・AiTEC/ インシュレーター「Λ8.24 Premium」

・OYAIDE / 電源プラグ&コネクター「P/Cシリーズ」

・サブゼロ処理研究所 / 最上位のSE処理を施した電源工事サービス

・AXXESS / インシュレーター「Noir」、ケーブル「AXXESS Series」

・TIGLON/スピーカースタンド「Professional スタンドシリーズ」

・TIGLON/アナログスタビライザー「BFA-CLAMP MK-II」

・Audio Replas/ 鏡面仕上げスタビライザー「OPS-SS-HR」

・ortofon/スピーカーケーブル「Reference SPK-Blue MkII / Red MkII」

・SIXTH ELEMENT/仮想アース「ACXR」

■オーディオルーム・ショップ探訪

・出水電器「電源悦楽ものがたり 〈永井修平さん〉」 田中伊佐資

・アフロオーディオ「ダッチオークション風週一値下げに注目」 炭山アキラ

・ピュアオーディオグレード・ヘッドホンの世界「オーデジーのロングセラー2モデル」岩井 喬

■人気連載

・連載エッセイ「美しい音。美しい音楽。 」 角田郁雄

・旬の音本舗＊福田屋「スピーカーまわりのアクセサリーを試す」 福田雅光

・ジャズびたりオーディオ桃源郷 寺島靖国



雑誌情報

誌名： オーディオアクセサリー 195号

発売日：2024年11月25日（月）

価格：1,800円 (本体 1,636円)

判型：A4変形（H285mm×W210mm）

発行：株式会社音元出版

編集長：伊佐山勝則

※全国の書店、ネット書店のほか、弊社運営ネットショップ「PHILEWEB.SHOP」でもご購入いただけます。（https://phileweb.shop/）

音元出版について

1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名：株式会社音元出版

●代表取締役：風間雄介

●所在地： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F

●企業サイト：https://www.ongen.co.jp



＜ウェブメディア＞

●PHILE WEB https://www.phileweb.com

月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV

●PHILE WEBオーディオ https://www.phileweb.com/audio/

●ホームシアターCHANNEL https://hometheater.phileweb.com/

●デジカメCHANNEL https://www.phileweb.com/dc/

●PHILE WEBビジネス https://www.phileweb.com/senka/

●Gadget Gate https://gadget.phileweb.com/

＜雑誌メディア＞

●オーディオアクセサリー：高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/

●アナログ：レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/

●ホームシアターファイル：「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/

●プレミアムヘッドホンガイドマガジン：イヤホン／ヘッドホン愛好家に向け、ポータブルオーディオの奥深い情報を提供する専門誌

https://phileweb.shop/magazines/extra/phgm/

●大全シリーズ：いい音・いい画の再生に役立つケーブルやアクセサリー類を一挙に紹介する特別誌

https://phileweb.shop/magazines/extra/category-46/



＜フリーマガジン＞

●プレミアムヘッドホンガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/

●VGP受賞製品お買い物ガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/vgp/

●DGP受賞製品お買い物ガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/dgp/

●はじめてのアナログプレーヤー https://phileweb.shop/magazines/pdf/eban2024



＜アワード＞

●VGPアワード http://vgp.phileweb.com

●DGPイメージングアワード https://www.phileweb.com/dgp/about.html

●DGPモバイルアワード https://dgp.phileweb.com/mobile/

●オーディオ銘機賞 https://www.phileweb.com/aea/

●オーディオアクセサリー銘機賞 https://www.phileweb.com/aaea/

●アナロググランプリ https://www.phileweb.com/news/audio/202404/03/25207.html