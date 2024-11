原宿の「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」で「黒と白と赤と黒 カレーなるエクスペリエンス feat.森山大道・蜷川実花 Gallery and Cafe」開催！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)が運営する

「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」にて、BLD WEDDINGS株式会社(東京都中央区、代表取締役:高杢 康成)の協力のもと、2024年12月5日(木)から2025年2月28日(金)の期間、「黒と白と赤と黒 カレーなるエクスペリエンス feat.森山大道・蜷川実花 Gallery and Cafe」を開催いたします。

このたび、原宿「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」にて、

世界的写真家の森山大道と、写真家/映画監督の蜷川実花の写真を、「黒と白」と「赤と黒」をテーマに展示し、作品を鑑賞しながら飲食が楽しめるストリート写真カフェを展開してまいります。

今回の写真展示、内装、カレーのパッケージ等には、造本家・グラフィックデザイナーの町口覚がデザインディレクションを担当しております。

ギャラリーは、「黒と白」と「赤と黒」の格子状の壁面に、森山大道と蜷川実花の大判のオリジナルプリントを同時に展開した独特の世界観が広がっています。

また、スペシャルな個室では、壁に森山・蜷川両名の写真が特殊プリントされ、照明の角度によって、作品が浮かび上がる仕組みになっており、視覚と味覚を駆使しながら写真作品を体感することができます。

メニューは、「森山大道・蜷川実花2人の写真家の世界観をカレーを通じて表現する」をコンセプトにした「黒と白」のカレー、「赤と黒」のカレーをメインに、黒と赤のシュークリーム、カレーパン、クロワッサン、レモネードなど、見た目からは想像できないような繊細な味が楽しめる独自の工夫を凝らしたラインナップをご用意いたしました。

物販コーナーでは、森山大道、蜷川実花の作品世界をパッケージにしたレトルトカレー

「KURO TO SHIRO CURRY」と「AKA TO VEGAN KURO CURRY」のほか、

両氏の作品を特別な技法でプリントした絵皿のシリーズ「DISHES DRAW DAYDREAMS」や

カレー専用のスプーンなども販売いたします。

素晴らしい作品と出会うワクワクを世の中に提供し続けてきた「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」で、視覚と味覚を刺激する「黒と白」と「赤と黒」のカレーなるエクスペリエンスをお楽しみください。

<開催概要>

◇開催場所/期間:

■東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿べルピア1F 「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」

2024年12月5日(木)~2025年2月28日(金)

(営業時間:11:00~20:00)

・2024年11月25日(月) 16:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:17:00~

・「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」公式サイト:https://ukcg.jp/

(ご予約はこちらから)

・BLD未来食品事業部 ONLINE SHOP:https://bldmiraishokuhin.jp/

メニュー

※画像はイメージです

<フード>

■森山大道・蜷川実花2人の写真家の世界観をカレーを通じて表現します。

●KURO TO SHIRO CURRY SP inspired 森山大道 1,990円(税込)

ビーフと野菜のエッセンスにスパイスが溶け込んだ芳醇な味わい。ポルチーニの鮮烈な香りとマッシュルームの粒感が生きるミルキーリッチテイスト。

トッピング:紫人参、ゴボウ、舞茸、黒豆

味変:オリーブペースト、マッシュルームペースト

KURO TO SHIRO CURRY SP inspired 森山大道

●AKA TO VEGAN KURO CURRY SP inspired 蜷川実花 1,990円(税込)

さわやかなトマト風味に大豆ミートの弾む食感。

スパイスの刺激をまろやかに包み込むビートシュガーとゴマの香り。動物性素材不使用、大地の恵みが凝縮された酸味と辛味と甘味の衝撃体験。

トッピング:茗荷、赤大根、ビーツ

味変:ドライトマトペースト、キムチペースト

AKA TO VEGAN KURO CURRY SP inspired 蜷川実花

<デザート&ドリンク>

■黒と赤の競演

●カレーパン(黒) 690(税込)

KURO TO SHIRO CURRYのKUROを使用した焼きカレーパン

カレーパン(黒)

●カレーパン(赤) 690(税込)

AKA TO VEGAN KURO CURRYのKUROを使用した焼きカレーパン

カレーパン(赤)

●シュークリーム(黒/赤) 590(税込)

生地の中にホイップとカスタードが入ったシュークリーム

シュークリーム(黒/赤)

●クロワッサン(黒/赤) 590(税込)

チョコでコーティングした中にカスタードやいちごジャムを入れたクロワッサン

クロワッサン(黒/赤)

●レモネード(黒) 990(税込)

竹炭で色を付けたレモネード

レモネード(黒)

●レモネード(赤) 990(税込)

ハイビスカスティーで色を付けたレモネード

レモネード(赤)

グッズ

※画像はイメージです

●DISHES DRAW DAYDREAMS -さらのゆめ- DM. 01ほか全4種類、各限定275枚

期間中は特別価格で販売予定

写真:森山大道 デザイン:町口覚

DISHES DRAW DAYDREAMS -さらのゆめ- DM. 01ほか全4種類、各限定275枚

●DISHES DRAW DAYDREAMS -さらのゆめ- MN. 01ほか全4種類、各限定275枚

期間中は特別価格で販売予定

写真:蜷川実花 デザイン:町口覚

DISHES DRAW DAYDREAMS -さらのゆめ- MN. 01ほか全4種類、各限定275枚

●KURO TO SHIRO CURRY 1個 1,080円(税込)

黒と白のフレンチカレー

●AKA TO VEGAN KURO CURRY 1個 1,080円(税込)

赤と黒のヴィーガンカレー

KURO TO SHIRO CURRY 、AKA TO VEGAN KURO CURRY

●幸せのカレースプーン 1本 770円(税込)

一度使ったら手放せない。

カレー専用のスプーンです。

幸せのカレースプーン

内装

※画像はイメージです

※ギャラリー外観イメージ

※ギャラリー内観イメージ

※個室イメージ

プロフィール

蜷川実花 [にながわみか]

写真家、映画監督。写真を中心に、映画、映像、空間インスタレーションも多く手掛ける。

クリエイティブチーム「EiM」の一員としても活動。

木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。

2010 年 Rizzoli N.Y.から写真集を出版。

『ヘルタースケルター』(2012)はじめ長編映画を 5 作、Netflix『FOLLOWERS』を監督。国内外で個展が開催され、2024 年、虎ノ門・TOKYO NODE での「蜷川実花展 Eternity in Moment 瞬きの中の永遠」では 81日間で 25 万人を超える観客動員を記録。

2025年1月11日より、京都市京セラ美術館にて「蜷川実花展 with EiM:彼岸の光、此岸の影」を開催。

蜷川実花 [にながわみか]

町口覚 [まちぐちさとし]

造本家、グラフィックデザイナー、パブリッシャー。日本を代表する写真家の写真集を編集から造本設計、出版、販売まで手掛ける。

世界最大級の写真フェア「P♙RIS PHOTO」では世界を視野に日本の写真集の可能性を追求すると同時に、日本の優れた紙、印刷、製本の技術を世界に伝えている。

雑誌のエディトリアルや、映画、演劇、展覧会などのグラフィックデザインでも活躍。

町口覚 [まちぐちさとし]

森山大道[もりやまだいどう]

ストリートスナップの名手として 1960 年代のデビューから変わらない撮影スタイルで、数々の傑作写真集を世に送り続ける。

1999 年に初の回顧展がアメリカで開催されて以降、毎年のように世界各地の美術館、ギャラリーで個展が開催され、写真界だけでなくファッションやグラフィックなどの世界にも多大な影響を与えている。国内外での受賞歴も多数あり、2018 年にフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。

2019 年には写真界のノーベル賞といわれるハッセルブラッド国際写真賞を受賞、文字どおり世界の頂点に立つ写真家として、国も世代も超え絶大な支持を受けている。

森山大道[もりやまだいどう]

【コピーライト表記】

Photo by Mika Ninagawa (C)mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

Designed by Satoshi Machiguchi (C)MATCH and Company Co., Ltd.

Photo by Daido Moriyama (C)Daido Moriyama Photo Foundation