Skyland Ventures、Parallel zkEVM Layer2ソリューションション「Reddio」の資金調達ラウンドに参加

シードスタートアップへの投資をメインに行うベンチャーキャピタルファンド、Skyland Ventures(本社:東京都渋谷区、General Partner ・CEO:木下慶彦、以下SV)は、独自のParallel zkEVM Layer2ソリューションを開発するReddioの資金調達ラウンドに参加したことをお知らせします。

Reddioについて

Reddioは、ブロックチェーン技術の革新を目指す次世代のインフラストラクチャー企業です。Ethereumのスケーラビリティ問題を解決するため、独自のParallel zkEVM技術の開発に取り組んでいます。シンガポール国立大学との協力体制のもと、高度な並列処理技術とゼロ知識証明を組み合わせた革新的なソリューションを提供しています。現在、テストネットを公開し、開発者コミュニティと共にエコシステムの拡大を進めています。

Website: https://www.reddio.com/(https://www.reddio.com/)

X: https://x.com/reddio_com(https://x.com/reddio_com)

Discord: http://discord.gg/reddio(http://discord.gg/reddio)

LinkdIn: https://www.linkedin.com/company/reddio(https://www.linkedin.com/company/reddio)

GitHub: https://github.com/reddio-com(https://github.com/reddio-com)

Parallel zkEVMが実現する次世代Layer2

ReddioのParallel zkEVMは、従来のLayer2ソリューションの限界を超える画期的な技術です。同一ブロック内の複数のトランザクションを並列で処理する独自のアーキテクチャにより、高いスループットと低い手数料を実現します。さらに、ゼロ知識証明技術を組み合わせることで、Ethereumレベルのセキュリティを確保しています。

マルチスレッド並列実行により、従来のシーケンシャル処理の制限を解消し、マルチコアサーバーの性能を最大限に活用することが可能になりました。これにより、dAppの処理速度を大幅に向上させながら、トランザクションコストを抑制することに成功しています。

GPU最適化による圧倒的なパフォーマンス

Parallel zkEVMの性能をさらに引き上げるため、シンガポール国立大学との協力のもと、NVIDIAのCUDA並列コンピューティングを活用したGPU最適化を実現しています。CuEVMプロジェクトを通じて、EVM命令セットのGPU実行を最適化することで、従来の処理速度を大幅に上回るパフォーマンスを達成しています。

完全なEVM互換性とモジュラー設計

Parallel zkEVMは、バイトコードレベルでの完全なEVM互換性を実現し、既存のSolidityスマートコントラクトをそのまま実行できる環境を提供します。さらに、Goで開発された独自のモジュラーシーケンサーにより、複数の仮想マシンやData Availabilityレイヤーとの柔軟な統合を可能にしています。

包括的なエコシステムの構築

Reddioは、開発者とユーザーの双方に価値を提供する包括的なエコシステムの構築を進めています。DeFi、GameFi、NFTなど、さまざまな分野のプロジェクトに対して、高性能なインフラストラクチャーと充実した開発環境を提供します。

開発者は、HardhatやApeworx、Foundryといった既存の開発ツールをそのまま利用でき、MetaMaskなどの主要ウォレットやEtherscan、Duneといった分析サービスともシームレスに連携できます。この高い互換性により、既存のEthereumプロジェクトの移行がスムーズに行えるだけでなく、Parallel zkEVMの高性能な環境を活かした新しいアプリケーションの開発も可能です。

さらに、活発な開発者コミュニティの形成を支援し、技術的な知見の共有や協力関係の構築を促進しています。定期的なハッカソンやグラントプログラムを通じて、革新的なプロジェクトの発掘と支援にも取り組んでいます。

各関係者コメント

Neil HAN Founder & CEO of Reddio

Skyland Ventures has been an invaluable supporter of Reddio, recognizing our team's potential early on and joining our journey after Paradigm's investment. They’ve not only believed in our vision to build the most performant EVM but have also been instrumental in our expansion in Japan. Through their amazing crypto events, they've helped us connect with key investors, customers, and partners, strengthening our network and advancing our mission. We’re grateful for their continued trust and collaboration in pushing the boundaries of what’s possible in the blockchain space.

(日本語訳)

Skyland Venturesは、Reddioの貴重なサポーターであり、私たちのチームの可能性を早くから認識し、Paradigmの投資後も私たちの旅に加わってくれました。彼らは、最もパフォーマンスの高いEVMを構築するという私たちのビジョンを信じてくれただけでなく、日本での事業拡大にも尽力してくれました。彼らの素晴らしいクリプトイベントを通じて、私たちは主要な投資家、顧客、パートナーとつながり、ネットワークを強化し、私たちの使命を前進させることができました。私たちは、ブロックチェーン分野で可能性の限界を押し広げるための彼らの継続的な信頼と協力に感謝しています。



袁 小航 Yuan Xiao Hang, General Partner and CSO of Skyland Ventures

Reddioが開発するParallel zkEVMは、Layer2における革新的な技術進化を示しています。並列処理とゼロ知識証明を組み合わせた独自のアプローチは、スケーラビリティとセキュリティの両立という業界の課題に対する重要な解決策になると確信しています。特に、GPU最適化による処理性能の向上は、Layer2の新たな可能性を切り開くものとして期待しています。さらに、包括的なエコシステムの構築により、ブロックチェーン技術の実用化が大きく前進することでしょう。Skyland Venturesは、この革新的な技術の発展を全面的に支援してまいります。

Yonkuro, Head of Crypto Investments

Layer2市場は急速な成長を続けていますが、スケーラビリティとセキュリティの両立は依然として大きな課題です。ReddioのParallel zkEVMは、その課題に対する革新的な解決策となる可能性を秘めています。並列処理技術とGPU最適化により実現される高いパフォーマンスは、Ethereumエコシステム全体に大きな価値をもたらすでしょう。また、充実した開発環境と活発なコミュニティの存在は、今後のブロックチェーン技術の発展に大きく貢献すると考えています。私たちは、この画期的な技術の発展に寄与できることを誇りに思います。



【Skyland Venturesについて】

Skyland Ventures (SV) は、シードVC(ベンチャーキャピタル)として国内外のスタートアップへの投資を行っています。 SVは"The Seed Maker."をミッションに、若手起業家×インターネット領域のスタートアップにシードマネーの提供を行っています。2022年以降はWeb3領域・生成AI領域の投資を強化しており、インキュベーションプログラムであるCryptoLand(Web3)・荒波(生成AI)を運営しシードスタートアップの創出を行っています。また、2023年には100万人超が参加する徳島市阿波おどり演舞場のネーミングライツを取得するなど東京・地方問わず日本全国やグローバルと日本のスタートアップエコシステムの拡大や各プレイヤーの橋渡しとなることをを目指しています。



