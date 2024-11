それぞれの心地よいメロディーが響き渡る！期間限定イベント「音楽の日々」を2024年11月25日（月）17:00より開始

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.(本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州)の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(以下Sky)は、期間限定イベント「音楽の日々」を2024年11月25日(月)17:00より開始することをお知らせします。本イベントは12月9日(月)16:59まで開催されます。

「音楽の日々」は、星の子どもたちが創造する音楽が主役となるイベントです。星の子どもたちが奏でる音色が、花鳥郷を中心にエリア全域へ広がります。

精霊たちは星の子どもたちが演奏を楽しめるよう、特別なステージをSkyの各地に用意しました。精霊たちに話しかけると、その日の舞台となる場所へテレポートできます。ステージごとに用意されたユニークなお題に基づき、あなただけの楽曲を作り上げましょう。演奏はステージ付近の楽器を選び、シェアすることが可能です。また、シェアメモリーズの祭壇では他の星の子どもたちの演奏を聴くことができます。感動を分かち合いながら、新たなインスピレーションを得られることでしょう。

「音楽の日々」では日替わりで最大4個分の専用通貨の光のかけらを、イベントのアクティビティに参加することで集められます。日々取得できるものに加え、イベント期間中いつでも回収できる15個のボーナス専用通貨が花鳥郷のどこかに出没します。集めた専用通貨で、マーチングバンドにぴったりの新ケープを入手しましょう。その他の新旧アイテムは奏の音楽堂に登場します。今年は新たなドレスアップアイテムだけでなく、設置型のピアノとジャム・ステーションが音楽の日々終了後も手にできる恒常アイテムとして登場します。「ジャム・ステーション」は、設置型アイテムとして、最大4種類のパートを使って作曲・編集・再生ができるほか、Skyのどこにでも設置可能です。直感的なUIや作成した楽曲の自動保存など、音楽体験をより深めるための改良が施されています。

「音楽の日々」は、音楽を通じてインスピレーションを分かち合うイベントです。初心者からベテランまで、誰もが楽しめるこの特別な期間をお見逃しなく!花鳥郷から始まる音楽の旅で、特別なメロディーと思い出を作りましょう。

■ 「音楽の日々」概要

期間:2024年11月25日(月)17:00~12月9日(月)16:59

場所:花鳥郷

イベント詳細につきましては、下記公式ブログをご覧ください。

URL:https://www.thatskygame.com/ja/news/days-of-music-2024:-melodies-across-the-realms/

イベント公式トレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=MZ6AgRamtqM

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億6千万(2023年5月)を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja(https://www.thatskygame.com/ja)

【X(旧Twitter)アカウント】https://x.com/thatskygameJP(https://x.com/thatskygameJP)(@thatskygameJP)

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/(https://www.instagram.com/thatskygamejp/)(@thatskygamejp)

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/