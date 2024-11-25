コンパクトで持ち運びに便利、USB 5Gbp対応SD/microSDカードリーダーを発売

サンワサプライ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-c81fed4a864c8aa99b54-0.jpg ]【掲載ページ】品名：USB 5Gbps カードリーダー品番：ADR-5MSD1BK（USB A接続）/ADR-5TCMSD1BK（Type-C接続）標準価格：2,200円（税抜き 2,000円）/2,420円（税抜き 2,200円）製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=ADR-5MSD1BKコネクタを傷付けないスライド式キャップスライド式のキャップ構造で、コネクタ部を傷付けずに安心してご使用いただけます。また、キャップ一体型なので紛失の心配がありません。[画像2: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-e053400a2ee0364e1c77-1.jpg ]手のひらに収まるコンパクトサイズH60×W20×D11mmと小さく、ケーブルレスなので持ち運びに便利です。[画像3: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-282f77e6881b9a823494-2.jpg ]電源不要のバスパワーACアダプタが要らないので、コンセントを探す必要がなく挿すだけで使えます。[画像4: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-ef5bd841853d14e0a874-3.jpg ]SDµSDカードを読み取り対応メディア最大1TBまでの読み取りが可能です。[画像5: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-a61a6b12cc24b43c659d-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-e89694313dacf74e5181-5.jpg ]ストラップホール付きストラップ取り付け可能なので、カードリーダーの紛失を防ぎます。※ストラップは付属していません。[画像7: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-8cec5c202bd5b6816277-6.jpg ]USB A接続の「ADR-5MSD1BK」USB Aポート搭載のノートパソコンに対応します。[画像8: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-4e0cfd0b575e6dc342c7-7.jpg ]Type-C接続の「ADR-5TCMSD1BK」 スマートフォンやタブレットなど、さまざまなType-Cデバイスに対応します。[画像9: https://prtimes.jp/i/11495/5079/resize/d11495-5079-73cd02c709cc6cd634c4-8.jpg ] ---------------------------------------------------------------【関連ページ】カードリーダーhttps://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/cardreader/index.htmliPhone15シリーズでUSB Type-Cメモリを使う方法https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/iphone15_usb_type-c/index.htmlサンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/ADR-5MSD1BKhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/ADR-5TCMSD1BK■サンワサプライ WEBサイトhttps://www.sanwa.co.jp/■サンワサプライ Instagramhttps://www.instagram.com/sanwasupply_official/■サンワサプライ Xhttps://twitter.com/sanwainfo■サンワサプライ Facebookhttps://fb.me/SanwaSupplyJP■YouTube公式チャンネルhttp://sanwa.jp/youtube---------------------------------------------------------------