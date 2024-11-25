顔カワイイけど全員カスのアイドル『ネガティヴハッピィ』がデビュー！Music Videoも公開！

株式会社arma bianca■表と裏の二面性がクセになる新感覚アイドルコンテンツ。『ネガティヴハッピィ』が11月25日より公式HPグランドオープン！ネガティヴハッピィとは、『顔がカワイイけど、全員社会不適合者』の6人のアイドルたちが、裏の顔を巧みに隠しながら、表でアイドルとして活躍する様子を描く新感覚バラエティコンテンツです。本作の監督・原作・脚本は、チャンネル登録者数50万人超の視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM-ミルグラム』や、2025年にアニメ化を控えている『うたごえはミルフィーユ』などを手がける”山中拓也”。キャラクターデザインはフォロワー70万人超、人気作『NEEDY GIRL OVERDOSE』等のイラストレーターである”お久しぶり”の異色のタッグで送られます。【ネガティヴハッピィ キービジュアル】[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-5a7ae2cf4c1812af6e07-0.jpg ]11月25日（月）よりYouTubeコンテンツ『ネガティヴハッピィ』の公式HPがオープンし、コンテンツの概要や新ビジュアルが公開されました。詳細なキャラクター紹介なども展開され、作品の魅力が凝縮されていますので、是非ご覧ください。【ネガティヴハッピィ ホームページ】https://negahapi.com/[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-b5a78833ac8f7f26ec18-1.jpg ]■R・O・N作詞作曲のネガティヴハッピィ楽曲MVが公開！[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-eaf97043f5f7927c8999-15.jpg ]ギャンブル依存症、虚言癖、倫理観の壊れたお金持ち……など社会になじめない彼女たちの破天荒な裏の顔はYouTubeのショートアニメとして、現在20話まで公開中。実力派声優たちの本格的な演技で見せる不条理コメディが展開されています。そして本日、表の顔であるアイドルとしてのMusic Video『ネガハピライフ』が公開されました。裏の顔をまったく感じさせない完璧アイドルとしての6人をお楽しみください。本楽曲の作詞作曲は多くのアーティストへの楽曲提供やアニメ・ゲーム作品の劇伴などを手がけるR・O・N。『ネガハピライフ』 / Music Videohttps://www.youtube.com/watch?v=YEJIrg4NAMg【ネガティヴハッピィ YouTubeチャンネル】 ショートアニメ毎週更新中！https://www.youtube.com/@nega_hapi?sub_confirmation=1【キャラクター / 出演】・ユウヒ 藤丸夕陽 （CV：木野日菜）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-453b3b58565c19e534eb-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-c165d013b74756247a0b-3.jpg ]・セナ 石蕗瀬那 （CV：須藤叶希）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-e4adebb266a9ea195e3c-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-c76b00599eb45d572175-5.jpg ]・ハナコ 楠華子 （CV：島袋美由利）[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-6de9e01923e5f4543d08-6.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-538d6377ae5e3a3a99ee-7.jpg ]・クロエ 小鳥遊クロエ（CV：若山詩音）[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-6ed7ad7b506ef8e16176-8.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-249dc2f2230c6baeae12-9.jpg ]・マナカ 友永愛佳 （CV：諸星すみれ）[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-a1e7a9f81c1ca5810ea6-10.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-0fbd4672b74fde5a9154-11.jpg ]・アヤセ 伊東絢世 （CV：上田瞳）[画像14: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-3922e135e885b01e5de6-12.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-33717d606501716c95e0-13.jpg ]【企画/プロデュース/監督/脚本】山中 拓也X：https://x.com/pug_maniac【運営会社】株式会社arma bianca[画像16: https://prtimes.jp/i/16064/6861/resize/d16064-6861-b6dc8b218cb2ab1b7df2-14.jpg ]【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3階お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact担当： 齊藤直樹Mail： pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)NegativeHappy