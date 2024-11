『D4DJ Groovy Mix』と『Tokyo 7th シスターズ』、コミックマーケット105に共同出展決定！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するスマートフォン向けゲームアプリ『D4DJ Groovy Mix』(略称:グルミク)、および『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)は、2024年12月29日(日)、30日(月)の2日間にわたって東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット105に共同出展することをお知らせいたします。

コミックマーケット105では2タイトルの新作グッズを販売予定です。

詳細は特設サイト、および公式アカウントをご確認ください。

コミックマーケット105 グルミクお知らせページ https://d4dj-pj.com/news/20241125/post-1209

コミックマーケット105 ナナシス特設サイト https://t7s.jp/comike/c105/

<グッズラインナップ(一部抜粋)>

バースデートレーディングカード2034 Vol.1ミニキャラスタンド付きアクリルキーホルダー10周年記念衣装ver.

ジオラマアクリルスタンド(SEASON OF LOVE)マルチデスクマット(4種)

マルチデスクマット(Happy Around!)スマホスタンド+トートバッグ+万年アクリルカレンダーセット



◆ご購入特典(ナナシスのみ)

グッズご購入5,000円(税込)ごとに、ノベルティプレゼント!

※無くなり次第終了となります。

<D4DJ / Tokyo 7th シスターズブース コミックマーケット105出展詳細>

■ブース名

D4DJ / Tokyo 7th シスターズ

■出展日

2024年12月29日(日)10:30~17:00

2024年12月30日(月)10:30~16:00

■会場

東京ビッグサイト

■ブース番号

企業ブースエリア 西4ホール No.1341

■ゲーム情報

■『Tokyo 7th シスターズ』 概要

タイトル :Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 :(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

公式サイト :https://t7s.jp/

アプリストア :iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s

X : https://twitter.com/t7s_staff

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg

■『D4DJ Groovy Mix』 概要

タイトル :D4DJ Groovy Mix

ジャンル :リズムゲーム

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 :(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 :無料

公式サイト :https://d4dj-groovymix.jp/

アプリストア :https://bit.ly/3fdXpAO

X :https://x.com/D4DJ_gm

■株式会社DONUTS 概要

所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 :代表取締役 西村啓成

設立 :2007年2月5日

事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/