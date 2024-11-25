『D4DJ Groovy Mix』と『Tokyo 7th シスターズ』、コミックマーケット105に共同出展決定！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するスマートフォン向けゲームアプリ『D4DJ Groovy Mix』(略称:グルミク)、および『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)は、2024年12月29日(日)、30日(月)の2日間にわたって東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット105に共同出展することをお知らせいたします。
コミックマーケット105では2タイトルの新作グッズを販売予定です。
詳細は特設サイト、および公式アカウントをご確認ください。
コミックマーケット105 グルミクお知らせページ https://d4dj-pj.com/news/20241125/post-1209
コミックマーケット105 ナナシス特設サイト https://t7s.jp/comike/c105/
＜グッズラインナップ(一部抜粋)＞
バースデートレーディングカード2034 Vol.1
ミニキャラスタンド付きアクリルキーホルダー10周年記念衣装ver.
ジオラマアクリルスタンド(SEASON OF LOVE)
マルチデスクマット(4種)
マルチデスクマット(Happy Around!)
スマホスタンド+トートバッグ+万年アクリルカレンダーセット
◆ご購入特典(ナナシスのみ)
グッズご購入5,000円(税込)ごとに、ノベルティプレゼント！
※無くなり次第終了となります。
＜D4DJ / Tokyo 7th シスターズブース コミックマーケット105出展詳細＞
■ブース名
D4DJ / Tokyo 7th シスターズ
■出展日
2024年12月29日(日)10:30～17:00
2024年12月30日(月)10:30～16:00
■会場
東京ビッグサイト
■ブース番号
企業ブースエリア 西4ホール No.1341
■ゲーム情報
■『Tokyo 7th シスターズ』 概要
タイトル ：Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)
配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
著作権表記 ：(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
公式サイト ：https://t7s.jp/
アプリストア ：iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s
X : https://twitter.com/t7s_staff
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg
■『D4DJ Groovy Mix』 概要
タイトル ：D4DJ Groovy Mix
ジャンル ：リズムゲーム
配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
著作権表記 ：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
販売価格 ：無料
公式サイト ：https://d4dj-groovymix.jp/
アプリストア ：https://bit.ly/3fdXpAO
X ：https://x.com/D4DJ_gm
■株式会社DONUTS 概要
所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 ：代表取締役 西村啓成
設立 ：2007年2月5日
事業内容 ：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/