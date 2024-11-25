『D4DJ Groovy Mix』と『Tokyo 7th シスターズ』、コミックマーケット105に共同出展決定！

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株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するスマートフォン向けゲームアプリ『D4DJ Groovy Mix』(略称:グルミク)、および『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)は、2024年12月29日(日)、30日(月)の2日間にわたって東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット105に共同出展することをお知らせいたします。




コミックマーケット105では2タイトルの新作グッズを販売予定です。


詳細は特設サイト、および公式アカウントをご確認ください。



コミックマーケット105 グルミクお知らせページ https://d4dj-pj.com/news/20241125/post-1209


コミックマーケット105 ナナシス特設サイト https://t7s.jp/comike/c105/



＜グッズラインナップ(一部抜粋)＞



バースデートレーディングカード2034 Vol.1

ミニキャラスタンド付きアクリルキーホルダー10周年記念衣装ver.



ジオラマアクリルスタンド(SEASON OF LOVE)

マルチデスクマット(4種)



マルチデスクマット(Happy Around!)

スマホスタンド+トートバッグ+万年アクリルカレンダーセット


◆ご購入特典(ナナシスのみ)


グッズご購入5,000円(税込)ごとに、ノベルティプレゼント！


※無くなり次第終了となります。




＜D4DJ / Tokyo 7th シスターズブース コミックマーケット105出展詳細＞


■ブース名


D4DJ / Tokyo 7th シスターズ



■出展日


2024年12月29日(日)10:30～17:00


2024年12月30日(月)10:30～16:00



■会場


東京ビッグサイト



■ブース番号


企業ブースエリア 西4ホール No.1341




■ゲーム情報

■『Tokyo 7th シスターズ』　概要


タイトル ：Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)


配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ


著作権表記 ：(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.


公式サイト ：https://t7s.jp/


アプリストア ：iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319


　 　Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s


X 　　　 : https://twitter.com/t7s_staff


YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg



■『D4DJ Groovy Mix』　概要


タイトル ：D4DJ Groovy Mix


ジャンル ：リズムゲーム


配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ


著作権表記 ：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.


販売価格 ：無料


公式サイト　 ：https://d4dj-groovymix.jp/


アプリストア ：https://bit.ly/3fdXpAO


X ：https://x.com/D4DJ_gm


■株式会社DONUTS 概要

所在地　　：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者　　：代表取締役 西村啓成


設立　　　：2007年2月5日


事業内容　：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業


企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/