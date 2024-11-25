【動画】如月ひめか、秦綾、高橋七瀬、心愛が出演するムービーを公開
如月ひめか、秦綾、高橋七瀬、心愛が出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2024年11月24日（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。
【PORTRAIT】CINEMATIC VLOG ミス東スポ2025選考オーディション
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IwNWMroIw3k ]
出演者
”ミス東スポ2025選考オーディション”ファイナルステージの期間ランキング上位にランクインしたメンバーが出演しております。
▼「ミス東スポ2025選考オーディション」マシェバライベントページ
https://www.mache.tv/event/2025tospo/detail/
▼「ミス東スポ2025選考オーディション」スケジュール
ファイナルステージ後半審査期間：11月23日（土）～12月5日（木）
SNS・メディアPR賞ステージ審査期間：12月12日（木）～12月18日（水）
如月ひめか
如月ひめか
公式X：https://x.com/HimeKisaragi831
秦綾
秦綾
公式X：https://x.com/aya_hata2001
高橋七瀬
高橋七瀬
公式X：https://x.com/dolphin_dream81
心愛
心愛
公式X：https://x.com/coanotubuyaki
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/