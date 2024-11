【意外と多い「バックアップ難民」】iPhoneユーザーの約6割が、「容量不足」の経験あり！一方で3割以上が「バックアップをしていない」

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、日常的に写真やビデオを撮影しており、PCでiPhoneのバックアップをとっていないiPhoneユーザー111名を対象に、iPhoneのバックアップに関する意識調査を実施しましたので、お知らせいたします。

調査サマリー

調査概要

調査名称 iPhoneのバックアップに関する意識調査

調査方法 IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査

調査期間 2024年11月13日~同年11月14日

有効回答 日常的に写真やビデオを撮影しており、PCでiPhoneのバックアップをとっていないiPhoneユーザー111名

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の切り上げ処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

調査結果

23.4%が、「過去にiPhoneのデータを失った経験がある」と回答

「Q1.あなたは、過去にiPhoneのデータを失った経験がありますか。」(n=111)と質問したところ、「何度もある」が6.3%、「一度だけある」が17.1%という回答となりました。

・何度もある:6.3%

・一度だけある:17.1%

・一度もない:69.4%

・わからない/答えられない:7.2%

データ消失後の対策、「iCloudの容量を増やしてバックアップを開始した」「データの整理・削除をこまめに行うようにした」が同率1位

Q1で「何度もある」「一度だけある」と回答した方に、「Q2.データを失った後、どのような対策を取りましたか。(複数回答)」(n=26)と質問したところ、「iCloudの容量を増やしてバックアップを開始した」が26.9%、「データの整理・削除をこまめに行うようにした」が26.9%、「外部ストレージ(外付けHDD、USBメモリー、SDカードなど)を購入した」が15.4%という回答となりました。

・iCloudの容量を増やしてバックアップを開始した:26.9%

・データの整理・削除をこまめに行うようにした:26.9%

・外部ストレージ(外付けHDD、USBメモリー、SDカードなど)を購入した:15.4%

・アプリの使用容量を定期的にチェックするようにした:15.4%

・iCloud以外の有料のクラウドストレージを契約した:3.8%

・その他:0.0%

・何も対策を取らなかった:38.5%

・わからない/答えられない:0.0%

最も失いたくないスマホのデータ、「写真・ビデオデータ」が55.0%で最多

「Q3.あなたが最も失いたくないスマホのデータを教えてください。」(n=111)と質問したところ、「写真・ビデオデータ」が55.0%、「連絡先データ」が19.8%、「SNSのメッセージやデータ」が6.3%という回答となりました。

・写真・ビデオデータ:55.0%

・連絡先データ:19.8%

・SNSのメッセージやデータ:6.3%

・メモやドキュメント:2.7%

・ゲームのセーブデータ:1.8%

・音楽データ:1.8%

・カレンダーのデータ:0.9%

・その他:0.9%

・特にない:9.9%

・わからない/答えられない:0.9%

約6割が、iPhoneデータの「容量不足」の経験あり

「Q4.あなたは、iPhoneデータの容量不足を感じた経験がありますか。」(n=111)と質問したところ、「ある」が59.5%、「ない」が38.7%という回答となりました。

・ある:59.5%

・ない:38.7%

・わからない/答えられない:1.8%

容量不足による困りごと、「新しい写真やビデオが撮れない」「写真やビデオの削除作業が面倒」が上位

Q4で「ある」と回答した方に、「Q5.容量不足によって感じた困りごとを教えてください。(複数回答)」(n=66)と質問したところ、「新しい写真やビデオが撮れない」が51.5%、「写真やビデオの削除作業が面倒」が39.4%、「アプリやiOSのアップデートができない」が33.3%という回答となりました。

・新しい写真やビデオが撮れない:51.5%

・写真やビデオの削除作業が面倒:39.4%

・アプリやiOSのアップデートができない:33.3%

・容量不足表示が何度も出てくる:30.3%

・アプリの新規インストールができない:22.7%

・必要なデータなのに削除せざるを得ない:21.2%

・データ整理の判断が難しい:16.7%

・その他:1.5%

ー電池容量がすぐ減る

・特にない:3.0%

・わからない/答えられない:0.0%

「数か月に1回以上」バックアップしているユーザーは29.8%に留まる。一方、30.6%が「バックアップしていない」実態

「Q6.あなたはどの頻度でiPhoneのバックアップを実施していますか。」(n=111)と質問したところ、「バックアップをしていない」が30.6%、「不定期(気が付いた時のみ)」が23.4%という回答となりました。

・週に1回以上:14.5%

・月に1回程度:4.5%

・数か月に1回程度:10.8%

・半年に1回以下:0.9%

・不定期(気が付いた時のみ):23.4%

・バックアップをしていない:30.6%

・わからない/答えられない:15.3%

定期的にバックアップしている理由、「データを失わないようにするため」が約8割にのぼる

Q6で「週に1回以上」「月に1回程度」「数か月に1回程度」と回答した方に、「Q7.定期的にバックアップを実施している理由を教えてください。(複数回答)」(n=33)と質問したところ、「データを失わないようにするため」が75.8%、「突然の故障や紛失に備えるため」が42.4%という回答となりました。

・データを失わないようにするため:75.8%

・突然の故障や紛失に備えるため:42.4%

・機種変更をスムーズに行うため:21.2%

・セキュリティー対策のため:21.2%

・スマートフォンの容量を確保するため:18.2%

・その他:3.0%

ーOSがクラウドに定期的に行っているだけ

・わからない/答えられない:3.0%

バックアップを定期的に実施していない理由、「バックアップ作業が面倒」が37.7%で最多

Q6で「半年に1回以下」「不定期(気が付いた時のみ)」「バックアップをしていない」と回答した方に、「Q8.数か月に1回程度以上の頻度で定期的にバックアップをしていない理由を教えてください。(複数回答)」(n=61)と質問したところ、「バックアップ作業が面倒」が37.7%、「バックアップの方法がわからない」が18.0%、「クラウドストレージの容量が足りない」が18.0%という回答となりました。

・バックアップ作業が面倒:37.7%

・バックアップの方法がわからない:18.0%

・クラウドストレージの容量が足りない:18.0%

・クラウドストレージの料金が高い:11.5%

・外部ストレージの購入費用が高い:9.8%

・自動バックアップに不安を感じる:4.9%

・バックアップデータの確認方法がわからない:1.6%

・その他:3.3%

ー必要性を感じない

・わからない/答えられない:11.5%

定期的にバックアップをしたくなる条件、第1位「操作が簡単で手間がかからない」

Q6で「半年に1回以下」「不定期(気が付いた時のみ)」「バックアップをしていない」と回答した方に、「Q9.どのような条件であれば、数か月に1回程度以上の頻度で定期的にバックアップをしたいと思いますか。(複数回答)」(n=61)と質問したところ、「操作が簡単で手間がかからない」が50.8%、「バックアップ容量を気にしなくて良い」が27.9%、「ランニングコストがかからない」が23.0%という回答となりました。

・操作が簡単で手間がかからない:50.8%

・バックアップ容量を気にしなくて良い:27.9%

・ランニングコストがかからない:23.0%

・データの整理が簡単にできる:21.3%

・セキュリティー面が安心できる:18.0%

・PCがなくても利用できる:16.4%

・バックアップしたデータがいつでも見られる:13.1%

・その他:1.6%

・特にない:11.5%

・わからない/答えられない:9.8%

iPhoneから写真・ビデオデータをバックアップした場合の使い方、「写真・ビデオの整理に使いたい」「必要な時にすぐに見返したい」など

「Q10.iPhoneから写真・ビデオデータをバックアップした場合、どのような使い方をしたいですか。(複数回答)」(n=111)と質問したところ、「写真・ビデオの整理に使いたい」が37.8%、「必要な時にすぐに見返したい」が35.1%、「長期保存用の保管場所として使いたい」が33.3%という回答となりました。

・写真・ビデオの整理に使いたい:37.8%

・必要な時にすぐに見返したい:35.1%

・長期保存用の保管場所として使いたい:33.3%

・スマートフォンの容量確保のため、古いデータを移行したい:23.4%

・選択した写真・ビデオを復元したい:16.2%

・その他:0.0%

・わからない/答えられない:12.6%

まとめ

写真・動画を日常的に撮影し、PCでバックアップを取っていないiPhoneユーザー111名を対象に、iPhoneのバックアップに関する意識調査を実施しました。

調査結果によると、約4人に1人が「過去にiPhoneのデータを失った経験がある」(23.4%)と回答。失いたくないスマホのデータでは「写真・ビデオデータ」が55.0%で最多となりました。

また約6割のユーザーが「容量不足」を経験しており、その影響として「新しい写真やビデオが撮れない」(51.5%)、「写真やビデオの削除作業が面倒」(39.4%)が上位に挙げられ、具体的な課題が浮き彫りになりました。

一方で「数か月に1回以上」バックアップしているユーザーは29.8%に留まり、さらに30.6%が「バックアップしていない」ことが判明。バックアップを定期的に行わない主な理由として「バックアップ作業が面倒」(37.7%)が最多でした。

ユーザーが定期的なバックアップを行うための条件として「操作が簡単で手間がかからない」(50.8%)ことが求められています。今回の調査から、iPhoneユーザーの多くが写真・動画データの保護を重視しながらも、容量不足やバックアップ作業の煩雑さに課題を感じていることが明らかになりました。スマートフォンが日常生活に欠かせないツールである現代社会において、写真・動画データを簡単な操作で定期的にバックアップできるソリューションへのニーズが高まっているといえるでしょう。

【iPhoneの写真・ビデオをかんたんにSSDへ】無料アプリ「写真バックアップ」

バッファローが提供する無料アプリ「写真バックアップ」はiPhone・iPadとSSDなどの外部USBストレージを接続し、アプリケーションを起動するだけで写真・ビデオをかんたんにバックアップできます。分かりやすい画面デザインとシンプルな操作性で、初めての方でも迷うことなくご利用いただけます。バックアップ対象は、端末内蔵ストレージの写真・ビデオはもちろん、iCloudフォトライブラリに保存されている写真・ビデオにも対応しており、本アプリケーションならまとめてバックアップが行えます。

無料アプリ「写真バックアップ」を App Storeでダウンロードする(https://apps.apple.com/jp/app/id6736643820)

「写真バックアップ」アプリ特集ページ(https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/iphone-usb-backup.html)

11月20日「写真バックアップ」アプリについてのプレスリリース(https://www.buffalo.jp/press/detail/20241120-01.html)

