バイオリニストAyasa、2025年カレンダー発売決定！！！

バイオリニストAyasaの2025年カレンダーが、ファン待望の発売決定となりました。

販売開始は12月1日20時からになります。

本カレンダーでは、Ayasaの多彩な世界観を「和」と「洋」の衣装で表現し、その美しいビジュアルが魅力となっています。

和の衣装は、長年「和楽器バンド」の衣装制作を手掛けてきたファッションデザイナーの有伽が担当。彼女のブランド「Shiki」をフィーチャリングした形で、伝統的な和の美しさを現代的にアレンジしたデザインが、Ayasaの存在感と見事に調和し、印象的なビジュアルを作り上げています。

一方、洋の衣装は、ロリータグループ「Wonder Tea Party」が提供。華やかでエレガントな衣装が、Ayasaの魅力を引き立て、幻想的で夢幻的な世界を表現しています。

このカレンダーでは、「和」と「洋」それぞれの衣装が織り成す異なる美学と、Ayasaの個性が見事に融合したビジュアルが展開されています。

さらに、2025年カレンダーの発売を記念して、東名阪でのカレンダーお渡しイベントも決定しました!イベントでは、壁掛けカレンダー、卓上カレンダーに加え、オフショットをまとめたフォトブックをセットにした特別な商品をご用意しています。各回のお渡しイベント詳細は、カレンダー購入者に後日発表されますので、お楽しみに!

お渡し会日程

開催場所:東名阪(詳細はカレンダー購入者に後日発表)

2025年1月11日 土曜日

場所:名古屋市某所

1部 開場13:00/開演13:30(75分)

2部 開場15:15/開演15:45(75分)

2025年1月12日 日曜日

場所:大阪府某所

1部 開場13:00/開演13:30(75分)

2部 開場15:15/開演15:45(75分)

2025年1月18日 土曜日

場所:東京都某所

1部 開場13:00/開演13:30(75分)

2部 開場15:15/開演15:45(75分)

【セット内容】

・ 壁掛けカレンダー(A3)

・ 卓上カレンダー

・ フォトブック(オフショット集)※お渡し会限定商品

・ 特典:ブロマイド(各回異なります)

【商品詳細】

販売開始:2024年12月1日 20時から(各会場定員数が埋まり次第、販売終了となります。)

商品名:Ayasa 2025年カレンダー(仮)お渡し会イベント

販売場所:https://t.livepocket.jp/p/aq82e?eid=386430(https://t.livepocket.jp/p/aq82e?eid=386430)

Ayasaの独自の世界観を感じることができる、特別なカレンダーとイベントをぜひお楽しみください。

Ayasaは東京都出身のバイオリニストで、3歳からヴァイオリンを始め、桐朋女子高等学校音楽科を卒業。クラシック音楽を基礎にしながらも、2011年にポップスやロックに転向し、その後、ソロバイオリニストとして活躍を続けています。YouTubeでのアニメソングカバー動画で大きな人気を博し、国内外のアニメイベントからのオファーが絶えません。さらに、オリジナル楽曲「告白の夜」はiTunesのインストゥルメンタルチャートで世界46カ国1位を獲得しました。2023年には、自身が結成を希望していたロックバンド「East Of Eden」を立ち上げ、音楽の幅をさらに広げています。

【Ayasa SNS】

ホームページ: https://ayasa-official.com

X: https://x.com/ayasa_violin?s=21](https://x.com/ayasa_violin?s=21(https://x.com/ayasa_violin?s=21%5D(https://x.com/ayasa_violin?s=21)

Instagram: https://www.instagram.com/ayasa_doya?igsh=MWZmYTgzZXExbXpnaA==

YouTube: https://youtube.com/@ayasa2231?si=vXA5YaCh3eI7tdye

Fashion Designer

東京生まれ、東京育ち。型紙制作から縫製までこなすファッションデザイナー。



横浜ファッションデザイン専門学校卒業後、杉野服飾大学へ編入、卒業。

大学在学中にLondon College Of Fashionへ短期留学。



モデルでもある彼女は「創る×着る」両方の感性を得、ロンドン留学、海外モード、日本美の敬愛、自分のオリジナリティーはクロスボーダーにあることを確信する。



NHKインターナショナルで特集が組まれた事で、彼女の独創性、創作姿勢が広くメディアで注目される。

様々なアーティストから信頼を受け、彼らと呼応した世界観を引き出す衣装を創作。日本の世界遺産でのライブ、テレビ、海外公演まで、あらゆる場所で使用される。



彼女のデザインが認められ、目黒雅叙園からオファーを受け、同園内、登録有形文化財「百段階段」にて作品の制作展示が行われた。



境界線なく創作し続ける彼女が日本の美意識を主軸にしたブランド「Shiki」を立ち上げた後、写真作品がVogueイタリアwebに掲載された。



美しいと思った物を取り入れ、自身のフィルターを通して体現するクリエイター。

【有伽 SNS】

ホームページ: http(https://www.yuka-ouka.com/)s://www.yuka-ouka.com/(https://www.yuka-ouka.com/Instagram:)

Instagram: https://www.instagram.com/yuka_fashioncreator/

X: https://x.com/Yuka_fcm

乾杯!原宿KAWAIIファッションをこよなく愛する5人組! YouTube・TikTok動画公開中a group of 5 HarajukuKAWAII fashionlover!Check us on YouTube

【WonderTeaParty SNS】

X: https://x.com/WTP_lolita

TikTok: https://www.tiktok.com/@wonderteaparty?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@wonderteaparty?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

Instagram: https://www.instagram.com/wonder_tea_party



YouTube: https://www.youtube.com/c/WonderTeaParty