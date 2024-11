やないけいこ、再活動後初のEP『人形だって夢くらい見る』のジャケットを公開！弦楽器のみで構成されたワンマンライブも12月に開催！

株式会社ZENTA STUDIO

シンガーソングライター・やないけいこが、〈ZENTA STUDIO〉よりリリースするニューEP『人形だって夢くらい見る』のジャケットが公開された。

本作は、アーティスト、作詞/作曲家として活動してきた矢内景子の別名義“やないけいこ”として再活動し、満を辞してのCDリリースとなる。

「人形も人間も、心はどこにあるんだろうか」をテーマに、自身のルーツであるクラシックを織り交ぜ、歌と弦楽器のみで構成された4曲を収録し、全曲にわたり、やない本人が作詞・作曲を担当している。数々の著名アーティストへの楽曲提供を手がける〈ZENTA STUDIO〉が全面協力のもと制作が行われ、ギターにZENTA、ヴァイオリン/ヴィオラに Lisako、チェロにグレイ理沙、築地杏里と多方面で活躍するアーティストが揃う、特別な一枚となっている。

本作には、人形目線で繊細な心を綴る表題曲「人形だって夢くらい見る」「Alone In My Dollhouse」のほか、4月に開催されたワンマンライブ〈Yanai Keiko One-Man Live "loveful, liveful."〉でも披露され話題となった「春のジャスミン」「オカピの晩」を収録。

また、やないけいこ再活動後2度目のワンマンライブとなる〈人形だって夢くらい見る〉を、2024年12月20日(金)に東京・渋谷LOFT HEAVENにて開催決定。CD付き前売りチケット【CDチケット】が用意されており、いち早くニューEP『人形だって夢くらい見る』をゲットできるチャンスとなっている。

今年4月に開催したワンマンライブ〈Yanai Keiko One-Man Live "loveful, liveful."〉を大成功に収めたやないが次に試みるのは、初の弦楽器・ピアノのみという特別な編成。ニューEP『人形だって夢くらい見る』にも参加しているLisako、グレイ理沙のほか、ヴァイオリニストの廣田碧、ピアニストの高倉圭吾の出演が決定。

当日はオリジナル脚本で臨む朗読パートも予定しており、語り手として声優の福島亜美の参加も発表された。チケットは現在発売中。詳細は特設サイトまで。

https://t.livepocket.jp/e/20241220

https://keikoyanai.com/20241220

やないけいこは、東京都を中心に活動するシンガーソングライター。幼少期からヴァイオリンを始め、16歳より本格的に音楽活動をスタート。2016年に始動したワーナーミュージック・ジャパンの大型企画「Shadow of Laffandor ラファンドール国物語」のストーリー原作および音楽の作詞・作曲を担当し、Shadow of Laffandorとしてメジャーデビューを果たした。その後、日本コロムビアから本名・矢内景子としてもメジャーデビュー。シンガーソングライターとして活動するほか、日高のりこ「くまにかまれるよりまし」では楽曲制作と合わせて同楽曲のイラスト / アニメーションも手がけた。その他ゲーム作品や、PUFFY、Do As Infinityら著名アーティストへの作詞・楽曲提供なども行っている。

Official X(旧Twitter) : https://x.com/yanaikeiko

Instagram : https://www.instagram.com/yanaikeiko/

TikTok : https://www.tiktok.com/@yanai_keiko