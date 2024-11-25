『SILK THE RICH presents BreakingDown14』対戦カード発表！～過去最高レベルのマッチメイクが決定～

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2024年12月8日（日）にさいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナで開催する格闘技イベント『SILK THE RICH presents BreakingDown14』の対戦カードを発表。1DAYフェザー級トーナメントを含む21試合で、過去最高級のマッチメイクが決定しました。

【対戦カードに関する記者発表動画を朝倉未来YouTubeチャンネルで配信】

https://www.youtube.com/watch?v=1ia9I6x0pSg

今大会は、冒頭からこれまでにない注目度の対戦です。オープニングマッチは映画「BLUEFIGHT」のオーディションでの因縁を発端としたこめお vs レオの戦い。BreakingDown11以降出場禁止となっていたレオと、今大会で引退を表明しているこめおの新旧問題児が相まみえます。また、三河幕府 ヒロ三河の息子である三河拳士が初出場し、サイコ松本と対戦。前大会で瓜田純士に勝利し、現在３連勝と波に乗る超10人ニキブルー1000倍界王拳を、久しぶりの出場となるバン仲村が、バン仲村BLACK亀仙人として迎え撃ちます。

注目選手の対戦は続きます。元RISEスーパーフェザー級王者の小宮山工介が、同じく空手をルーツに持つ大野篤樹と対戦。安保瑠輝也の実弟で元Krush王者 安保 璃紅も初出場し、若き新鋭の杉村昂汰と対決します。BreakingDown13から連続参戦となる当社COOの溝口は、怒りのブラジリアンハリケーンことSATORUとの激突です。さらに、冨澤大智はよしきまるとの復帰戦が決定。地下格レジェンドのヒロ三河と元OUTSIDERの萩原裕介も、10年来の時を経て拳をまみえます。

人気の高い企画試合も実施いたします。BD13で迫力の試合が大きな話題を呼んだベアナックル特別ルールで試合を行うのは、西谷大成とメカ君です。流血必至のデスマッチから目が離せません。最注目の企画はフェザー級1DAYトーナメント。過去最強の呼び声が高い元UFC選手の刺客たちを、井原良太郎、NAO、細川一颯、YURAの4選手が迎えます。

この他にも盛り上がるカードが多数のBreakingDown14は、過去最高と言っても過言ではないマッチメイクです。

幅広い価格設定で、パンチングマシーン無料体験チケットや選手が身につけたアイテムの抽選券、さらには前日記者会見の参加券や当日のバックヤードツアー、次回BreakingDown15オーディション観覧権などの特典が充実した会場チケットは現在販売中です。BreakingDownを題材にした映画『BLUE FIGHT ～蒼き若者たちのブレイキングダウン～』とのセット割PPVチケットもご用意しています。

熱気溢れる会場で、ご家族やご友人と自宅で、珠玉の試合の数々をお楽しみください。

■SILK THE RICH presents BreakingDown14 対戦カード一覧

■SILK THE RICH presents BreakingDown14大会概要

日時 ： 2024年12月8日（日）13:30開場／15:00開始予定

会場 ：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：SILK THE RICH

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

オフィシャル一般販売：販売中～公演当日まで

販売場所 ： オフィシャル販売 ／ https://breakingdown.jp/

料金（税込）：

SVIP席（最前列）：\550,000

VVIP席 2列目～3列目：\220,000

VIP席：\110,000

SS席：\55,000

S席：\22,000

A席：\15,400

B席：\8,800





＜チケット共通特典＞

・BreakingDown選手と写真が撮れる「会場限定フォトブース」の利用が可能

（希望の選手と必ず写真が撮れるわけではありません。予めご了承ください）

・会場内特設のBreakingDown公式グッズ販売コーナーを利用可能

・BDオーディション参加への道！「パンチングマシーン」の体験チケット

・選手が身につけたアイテムほか豪華抽選企画への参加券

・BreakingDown14限定 オリジナルトレーディングカード（選手の指定はできません）

・来場者限定 オリジナルステッカー





＜チケット席種別 特典＞

・前日記者会見へのご招待※1

・大会当日、開演前のバックヤードツアー参加権 ※1

・BreakingDown15 オーディション観覧権※1

・大会終了後、ケージ内で写真撮影（お客様のみでの撮影です） ※2

・大会終了後、花道（選手入場口）または審査員席での写真撮影（お客様のみでの撮影です） ※3

・後日開催されるオンライン祝勝会への参加権※4

※1：最前列SVIP席チケット限定の特典

※2：VVIP席以上のチケットの特典

※3：VIP席チケットの特典

※4：S席以上のチケットの特典





オンライン観戦（PPV）チケット

前売り ：販売中～12月7日(土)23:59まで

当日販売：12月8(日)0:00～12月15日（日）14:00まで

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）: 3,300円／前売り

3,800円／当日

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown





■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown