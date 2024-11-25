「建設技術フェア 2024 in中部」アクティオブースを出展

株式会社アクティオ[画像1: https://prtimes.jp/i/57111/179/resize/d57111-179-752c2719e6d6ce40c8c7-0.jpg ] 昨年の様子 アクティオでは、レンタルとコンサルティングを融合させたレンサルティング(R)を通じ、建設分野において機械や機材を改良・開発し、現場のニーズにあわせた様々な建設機械と技術力を提供しています。今回のブースでは、建設分野における最新機種はもちろん生産性向上に寄与する様々な機種を展示し、お客様に提案をしていきます。■開催概要[画像2: https://prtimes.jp/i/57111/179/resize/d57111-179-aea3f57c4102889fdc69-1.png ]■主な出展機種・電動バックホー「TB20e」・ラジコン草刈機「神刈 全自動」（参考出品）・パイプクローラー・バイオディーゼル燃料専用発電機・鉄筋探査機「GP8800」・カミナリウォッチャー(R)（参考出品）・「Starlink Business」機材・橋梁点検ロボットカメラ・屋内自律飛行システム搭載ドローン「BIM×Drone」・軌陸Vダンプ「D-1628」・電動遠隔解体ロボット「DXR140」・搭乗式床材剥がし機（バッテリー式）「5700」・LEDライト連結式10m/両面タイプ・アシストスーツ（上腕タイプ）・オフグリッドシステム搭載オフィスカー・IoT濁水処理装置・センサー式オート残水処理ポンプ「UEXKシリーズ」他[画像3: https://prtimes.jp/i/57111/179/resize/d57111-179-11946bc72fa70782e876-2.png ]