日本初、韓国最新トレンドが集結する複合エンタメ施設

株式会社Arii

株式会社Arii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井貴雄）は、Z世代向け韓国エンターテイメント施設「ハルハナ（하루하나）」を2024年11月30日、大阪・道頓堀にオープンすることをお知らせいたします。

◾︎ 施設概要

名称：ハルハナ（하루하나）

オープン日：2024年11月30日

所在地：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目4-23 道頓堀ベニスビル 2階

営業時間：11:00～23:00

想定月間来場者数：6,000人～10,000人

Instagram：@hrhn_official (https://www.instagram.com/hrhn_official/)

X：@hrhn_official(https://x.com/hrhn_official)

◾︎ コンセプト

「1日1つ、最新韓国コンテンツに出会える場所。」

ハルハナは、若い世代の韓国カルチャーファンに向けて、最新の韓国エンタメコンテンツを一つの空間で体験できる複合エンタメ施設です。友人との楽しい時間を創出しながら、日本ではまだ珍しい韓国の最新トレンドに触れることができます。

◾︎ 主な特徴

１. 日本初上陸の韓国コンテンツ

- 韓国で話題の最新トレンドをワンフロアに集約- 日本では体験できない独自コンテンツを多数導入

2. 没入感のある空間デザイン

◾︎ 施設内コンテンツ

- 本場韓国のゲームセンターやカフェの雰囲気を再現- ネオンライトやおしゃれなトイレなど、SNS映えを意識した空間デザイン- 韓国コスメやアイドルグッズを豊富に取り揃え

1. センイル広告・ラキドロレンタル

- センイル広告エリア- ラッキードロー

2. 韓国プリ機コーナー

- 人気フレーム完備の最新韓国プリ機4台を導入大人気の人生4カット(life4cuts)を２台導入- 株式会社DONGRAMY PROJECTとタイアップし、コラボ企画やプレゼントキャンペーンを多角的に展開

3. MBTIおみくじ

韓国で話題のMBTIおみくじ(韓国語原文に日本語訳付き)

4. カフェスペース

- オリジナルグッズ販売- ドリンクバー、韓国飲料の提供

5. アミューズメントコーナー

韓国限定景品のUFOキャッチャー

オリジナルガチャガチャ

・TWICE LOVELYS おやすみライトマスコット

・Wonjungyo ウォンジョンヨ ミニチュア キーホルダー

・ムジークタイガーラバーマスコットフィギュア

・NCTDREAM ネームリングチャーム 宇宙飛行士

・"IVE ネームリングチャーム"

・VT COSMETICS(ブイティーコスメティックス) ミニチュアチャーム

・MUZIKTIGER ヘアバンド

・ハイキュー

・マリオ

・ちいかわ ぬいぐるみといっしょ フィギュア

・各韓国アイドル_缶バッジなど

◾︎ 運営会社について

当社は、"IT×technology"を駆使したエンターテイメント業界専門の総合商社として、最新のテクノロジーとインターネットを活用し、お客様へ価値あるサービスと優れたエクスペリエンスを提供しています。

◾︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社Arii

TEL：090-5868-6165

Email：t.yokouchi@arii-inc.com