24時間いつでもおうちから本物のクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン」11月25日より、モバゲー版の配信開始

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)が運営する、おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン(以下タイクレ)」は、本日11月25日(月)より株式会社ディー・エヌ・エーが提供するゲームプラットフォーム「Mobage(以下モバゲー)」にて配信を開始いたします。また、モバゲー版配信を記念して、11月中に5,000モバコイン以上ご購入されたお客様に、プレゼント期間中毎日、1プレイチケットをプレゼントするキャンペーンを開催中です。

タイクレは、24時間いつでもおうちから本物のクレーンゲームを、PCやスマートフォンで操作して景品を獲得することができる、オンラインクレーンゲームサービスです。

これまで、登録者数400万人を突破し、WEBブラウザ版、スマートフォンアプリ版、Yahoo!ゲーム版にてプレイいただいておりましたが、この度モバゲーでもプレイいただけるようになりました。モバゲー版では、モバゲーのユーザー様は新規登録不要で、モバゲーアカウントですぐに遊ぶことができ、モバコインでゲーム内通貨のTC(タイトーコイン)を購入してプレイいただけます。

タイクレでは、約4,000種類の景品のラインナップや正面と真横の2方向からの映像により、目の前で本物のクレーンゲーム機を操作しているかのようなリアルなクレーンゲーム体験をご提供しています。また、景品がなかなか獲得できないときにスタッフがお手伝いをする「アシストサービス」なども充実しており、オンラインでクレーンゲームの魅力を存分にお楽しみいただけるサービスです。

<タイクレ モバゲー版 概要>- タイトル:タイトーオンラインクレーン- プラットフォーム:Mobage、Yahoo!モバゲー- 配信開始日:2024年11月25日(月)- 対応端末:iPhone、Android、PC- URL:PC版(http://yahoo-mbga.jp/game/12027235/play)、SP版(https://www.taito-olcg.com/mobage/m/game/)<配信記念キャンペーン 概要>- 内容:11月中に5,000モバコイン以上ご購入されたお客様に、プレゼント期間中毎日、1プレイが無料になるチケットをプレゼント

※プレゼントされたチケットの有効期限は付与当日の23時までとなります。

※チケットでプレイできない景品もございます。

- プレゼント期間:12月1日(日)~12月31日(火)※期間は予告なく変更になる場合がございます。- 参加方法:11月1日(金)~11月30日(土)に5,000モバコイン以上ご購入- 取得方法:Mobage版、Yahoo!モバゲー版のタイクレにログインすれば該当者には自動付与されます。Mobageについて

「Mobage(モバゲー)」は、数百種類以上のゲーム、アバターなどのエンターテインメントから、日記やサークルなどのコミュニティ機能、さらにはニュースなどの便利ツールがスマートフォンで楽しめるゲームプラットフォームで、20~40代を中心に幅広い年齢層に利用されています。

タイクレについて

2018年2月にサービスを開始。登録者数は400万人を突破した、オンラインクレーンゲームサービスです。おうちから24時間いつでもPCやスマートフォン、タブレットなどで本物のクレーンゲームの機械を遠隔操作して景品を獲得し、獲得した景品はお手元に宅配便でお届けされます。タイクレならではの圧倒的な景品の品揃えが特徴で、タイクレでしか手に入らない限定景品も毎月展開しています。さらに、一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時は、スタッフがお手伝いをする「アシストサービス」を実装しており、好評をいただいております。場所や時間を選ばずプレイいただける利便性、タイクレならではの多彩な景品ラインナップ、アミューズメント施設さながらのサービスを兼ね備えたプレイ体験をご提供しています。Webブラウザ版をはじめ、App Store版、Google Play版、Yahoo!ゲーム版、モバゲー版にてお楽しみいただけます。

タイクレ(Webブラウザ版)(https://www.taito-olcg.com/web/top)

【権利表記】

(C) TAITO CORPORATION

(C) DeNA Co., Ltd.

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※MobageおよびDeNAロゴは、株式会社ディー・エヌ・エーの登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.の商標です。

※Google playは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。