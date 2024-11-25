グループ展 “ネオジャパ！展”におけるキュレーター米原康正とプロデューサー久々野智小哲津による解説動画を公開！
●解説動画について
動画内では、本展においてのテーマであるネオジャパ（ネオ・ジャポニズム）の解釈や
展覧会の内容についてキュレーターの米原康正とプロデューサーの久々野智小哲津がお伝えしています。ぜひご覧くださいませ。
＜動画概要＞
タイトル：グループ展 “ネオジャパ！展：解説
YouTube URL：https://youtu.be/ihLy_SXT7Zg
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ihLy_SXT7Zg ]
＜参加アーティスト＞
・三好桃加
https://www.instagram.com/mmk_1996
・安藤しづか
https://www.instagram.com/shizuka.ando
・因幡都頼
https://www.instagram.com/toraiinaba
・松浦匡起
https://www.instagram.com/masa_ki081
・VIVIANE COSMICA
https://www.instagram.com/vivianecosmica
展覧会の様子 1
展覧会の様子 2
展覧会の様子 3
展覧会の様子 4
グループ展「ネオジャパ！展」
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場所：tHE GALLERY OMOTESANDO
期間：
＜一般公開＞2024年11月8日（金）～11月20日（水）
＜VIP予約会＞2024年11月21日（木）～11月24日（日）
休廊日：月・火曜日
時間：12:00～19:00
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※展覧会の一般公開は終了しております
tHE GALLERY OMOTESANDO
150-0001
東京都渋谷区神宮前 5-16-13
SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F
＜WEB＞
http://thegallery-harajuku.com
＜Instagram＞
https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando