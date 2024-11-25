グループ展 “ネオジャパ！展”におけるキュレーター米原康正とプロデューサー久々野智小哲津による解説動画を公開！

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tHE GALLERY HARAJUKU株式会社


●解説動画について


動画内では、本展においてのテーマであるネオジャパ（ネオ・ジャポニズム）の解釈や


展覧会の内容についてキュレーターの米原康正とプロデューサーの久々野智小哲津がお伝えしています。ぜひご覧くださいませ。


＜動画概要＞


タイトル：グループ展 “ネオジャパ！展：解説


YouTube URL：https://youtu.be/ihLy_SXT7Zg




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ihLy_SXT7Zg ]


＜参加アーティスト＞


・三好桃加


　https://www.instagram.com/mmk_1996


・安藤しづか


　https://www.instagram.com/shizuka.ando


・因幡都頼


　https://www.instagram.com/toraiinaba


・松浦匡起


　https://www.instagram.com/masa_ki081


・VIVIANE COSMICA


　https://www.instagram.com/vivianecosmica




展覧会の様子 1

展覧会の様子 2


展覧会の様子 3

展覧会の様子 4


グループ展「ネオジャパ！展」


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場所：tHE GALLERY OMOTESANDO


期間：


＜一般公開＞2024年11月8日（金）～11月20日（水）


＜VIP予約会＞2024年11月21日（木）～11月24日（日）


休廊日：月・火曜日


時間：12:00～19:00


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※展覧会の一般公開は終了しております





tHE GALLERY OMOTESANDO



150-0001


東京都渋谷区神宮前 5-16-13


SIX HARAJUKU TERRACE S棟 2F



＜WEB＞


http://thegallery-harajuku.com


＜Instagram＞


https://www.instagram.com/the_gallery_omotesando