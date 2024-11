Aile The Shotaが手掛けるダンスアーティストクルー「ODORI」の全貌が明らかに！アーティスト写真&ロゴ解禁！

株式会社BUZZ GROUP

最先端のダンスイベントを数多く手掛ける株式会社RaySTA(本社:東京都港区、代表取締役社長:飯田 勇翔、以下「RaySTA」、https://raysta.jp/)が、Aile The Shotaの3月に控えるワンマンライブに向けて開催されたダンサーオーディションの全貌をYouTubeにて公開いたしました。

オーディション合格者たちである、ダンスアーティストクルー”ODORI”の密着の様子も収められています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NGi4A_6oM4w ]

ダンスアーティストクルー”ODORI”とは

Aile The Shotaの原点であるダンスシーンに、夢を!

今年の夏に全国6都市にて行われた、2025年3月16日に開催する「Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター」に出演するダンサーを決めるオーディション”ODORI ~ATS Japan Dance Audition~ for TOKYO GARDEN THEATER”で選ばれたメンバーです。

この国を踊らせる力を持ち、ダンスシーンさらには音楽シーンにも影響を与えることが出来るような、誰かの憧れになる才能に溢れた13名が集結して生まれたダンスアーティストクルー、それが”ODORI”です。

オーディションの際の基準として、表現者としての本質的な部分、積み重ねてきた基礎や磨いてきた感性、そして近づいていく音楽との距離から生まれる特異性を持つもの、唯一無二の表現者であり踊りの探究者であること、音・歌・音楽を愛する人であることなどが挙げられました。

ダンサージャッジとして、Aile The Shotaの盟友とも言えるダンサーのNAGI thespcstppr,KAZtheFIRE (Dr.SWAG,RHT.),ASUPI(RHT.),Macoto(RHT.)らが参加し、Aile The Shotaと共に一切の妥協なく、いくつもの苦渋の選択を重ねながらメンバーを決定しました。



”ODORI”はダンスアーティストクルーとして、独自の活動もしていくことが決定しており、今後の活躍にもご期待ください。

ODORI公式Instagram:https://www.instagram.com/odori_official_jp/profilecard/

ダンスアーティストクルー”ODORI”メンバーをAile The Shotaからのコメント付きで紹介!

photographer:ハタサトシ / 畑 聡(https://www.instagram.com/satoshihata87/?igsh=dndkdTZsd2x0amhk)

小宮瑠夏 (Luuny muumy)

ODORIの最年少メンバー。若くして既にダンサーとして世間に高く評価されている、最高に「踊り」なアーティスト。

言葉の中にほとばしる思慮深さと熱い想い、磨かれたダンススキル、その全てがダンス界の希望。

SNS:https://www.instagram.com/luna_ex407/

中西陽飛 (HARUTO)

ザ・ストリート。

シーンの型にはまらないスタイルと表現力の高さ、唯一無二のグルーヴ。ストリートダンスに向き合い、そこから生まれたスキルとセンスを持ちながら、メジャーシーンでの活躍を志す稀有な存在。

SNS:https://www.instagram.com/haruto_supernova_/

源田祥子 (shoco genda)

とてつもないスキルをもった既に輝いている原石。踊り踊らせる力、ダンスと生活の距離、ナチュラルでありながらかます。底しれぬポテンシャルを持った類稀な踊りを魅せる。

SNS:https://www.instagram.com/shoco0202/

瀧田海翔 (HIROTO.)

長い時間をかけて探求されたアーバンコレオグラフ、その中に生まれるリズムのバランスが素晴らしいダンサー。表現者としての悔しい経験がまた、彼にしかできない繊細なえぐみを醸し出す。繊細に大胆に、この国を踊らせる。

SNS:https://www.instagram.com/moja_hiroto/

渡部美生 (MiU)

海外で学んだノリとセンス。磨いてきたずば抜けた「かっこいい」のセンサーは、若くしてその踊りに深みと説得力をもたらした。本質的なイケてるダンスが強力な魅力。

SNS:https://www.instagram.com/miu_swag/

本田乙羽 (otoha)

音へのアプローチに対する執念、磨かれた続けた飛び抜けたボディーコントロール。音を見せる、止まらない成長を見せ続ける唯一無二の音の表現者。

SNS:https://www.instagram.com/otoha_2601/

石川日向花 (Okyame)

音に没入し、その揺らぎと衝撃を魅せる。音の探究者が故の、メジャーシーンではなかなか見られないスキルを持ったダンサー。その世界観に引き込み、新たな価値観を生み出す存在。

SNS:https://www.instagram.com/okyamechan.jp/

濱田怜央 (LEO)

人の心に、「何か」を感じさせる力を持った踊り。抜群のバイブスから生まれる爆発力と確かなスキル。成長し続ける表現者としての自覚。その熱意が音に乗り、心を動かすダンサー。

SNS:https://www.instagram.com/leo321maze/

上田花弥 (KAYA)

磨かれたスキルと独自の感性から生まれる音取り、体に流れる音を表す力。歌うように踊る、その表現がよく似合う、アイコニックな魅力を持った表現者。

SNS:https://www.instagram.com/kaya0_324/

菅谷花(Hana Sugaya)

インプットの多さから生まれる無限の引き出し、そこから生まれる唯一無二の爆発力。重心の低い、説得力のある踊りを持ちながら、大きなステージでの表現が良く似合うであろう存在。

SNS:https://www.instagram.com/hana.sugaya.8787/

山本健心 (Kenshin)

動画審査の段階から衝撃を受けたダンサー。唯一無二のスキルフルな踊り。海外での経験、表現者として抱えるダンスシーンへの熱意。確かなスキルと意思から生まれる確立されたスタイルは衝撃をもたらす。

SNS:https://www.instagram.com/kenshin_y.48/

増田紗花 (suzuka)

音や歌詞への強い愛情とこだわり。

繊細に磨かれたスキルと、音楽との距離の近さが、魅力と説得力を生み出した、「好き」が確立された麗しい表現者。

SNS:https://www.instagram.com/_____suzukaaaaa/

栗城瑠太(Ryuta Kuriki)

表現者としての「かっこいい」が何かを追い求めるダンサー。その覚悟と執念、着実なスキルを持ちながらも、成長への高いポテンシャルを持つ。アーティストとしての自覚と向上心、頼れる存在。

SNS:https://www.instagram.com/ryutakuriki/

Aile The Shotaからのコメント

ODORI CREWは、日本の踊り、ダンスの見方、見られ方、ダンスとはダンサーとはを変えられるCREWだと思います。

Aile The Shota、RaySTAもそれを目指して頑張っていきます。

彼らの人生、彼らの踊りが日本を変える瞬間を楽しみにしていてください。

Aile The Shota プロフィール

2022年1月「AURORA TOKIO」でBMSGレーベルよりデビュー。

これまでにリリースした楽曲は、各配信サイトで1位を獲得。

アーティストやプロデューサーからの注目度も高く、その勢いはとどまるところを知らない。

2023年開催の全国ツアーチケットは完売。2024年、待望の1st AL 『REAL POP』のリリースを経て、2025年には東京ガーデンシアターでのワンマンライブ開催を発表し、次世代のJ-POPSTARに成りゆくことを宣言した。

ダンスをルーツにブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ稀有な音楽性を保有する、"存在がジャンル" "存在が音楽"なアーティスト。

1st Album "REAL POP"

https://orcd.co/ats_realpop

SNS

Instagram:https://www.instagram.com/lethe_shota/

TikTok:https://www.tiktok.com/@ailetheshota

株式会社RaySTA

社名:株式会社RaySTA

代表者:飯田 勇翔

本社所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容:イベント制作、キャスティング、商品開発

HP:https://raysta.jp/

※株式会社RaySTAは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。