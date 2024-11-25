みんチャレ禁煙が愛知と大阪でリアルセミナー開催 企業・健保が自社の禁煙推進方法を紹介
禁煙プログラム「みんチャレ禁煙」を展開するエーテンラボ株式会社（本社：東京都中央区、 代表取締役：長坂 剛）は、愛知県、大阪府の2箇所で「みんチャレ禁煙」導入企業・健保が登壇する禁煙推進事例セミナーを開催します。
■現地セミナー開催の目的
「みんチャレ禁煙」は、企業の禁煙推進を目的として開発された禁煙プログラムで、正式リリースから約2年で50を越える企業・健康保険組合に導入されました。今回、愛知&大阪エリアで禁煙セミナーを現地開催し、近隣地域の企業・健保間のつながりを作る場を提供することでその地域での禁煙推進を活性化し、さらには全国の企業に禁煙推進が波及することを目的としてます。
■セミナー概要
◇愛知みんチャレセミナー【2025年度 愛知連合会共同事業に採用】
・開催日時：11月26日(火) 14:00～15:30
・開催場所：ウインクあいち（部屋番号1207） https://www.winc-aichi.jp/access/
・最寄駅：JR名古屋駅
・参加費無料
・スケジュール
・14：00～14：30 みんチャレ禁煙の紹介
・14：30～14：40 みんチャレ健康サポート等の紹介
・14：40～14：55 みんチャレ禁煙事例紹介
ATグループ健康保険組合
・14：55～15：30 個別相談（ご希望者のみ）
▼愛知セミナー申し込みフォーム(https://zfrmz.jp/jurBrCEJiou4D0lidFd2)
◇大阪みんチャレセミナー概要
・開催日時：12月5日(木) 14:00～15:30
・開催場所：國民會館 https://www.kokuminkaikan.jp/about/access
・最寄駅：地下鉄・京阪電鉄天満橋駅
・参加費無料
・スケジュール
・14：00～14：30 みんチャレ禁煙の紹介
・14：30～14：40 みんチャレ健康サポート等の紹介
・14：40～15：10 みんチャレ禁煙事例紹介
パナソニックインダストリー株式会社
株式会社阪急阪神ホテルズ
・15：10～15：30 個別相談（ご希望者のみ）
▼大阪セミナー申し込みフォーム(https://zfrmz.jp/jurBrCEJiou4D0lidFd2?region=osaka)
■「みんチャレ禁煙(https://minchalle.com/for-biz/quitsmoking/)」 とは
産業医科大学の大和浩先生が監修する「参加しやすさ」と「高い成功率」を実現する新しい禁煙プログラムです。
~特徴～
1.ピアサポート効果
チャレンジする仲間同士の励まし合いで孤独感がなく、前向きに禁煙継続を目指せます。
2.参加者アップ実績多数
通院なしだから参加ハードルが低く、参加勧奨は専任が御社の状況に合わせてお手伝いします。
3.成果報酬型
禁煙成否に連動したお支払い設計で、アウトカム評価を重視します。
■エーテンラボ株式会社
・設立 2016年12月
・所在地 東京都中央区日本橋小舟町8-13 天翔日本橋ビル2階
・電話番号 03-5422-8396
・HP https://a10lab.com/