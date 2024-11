「ミュージカル『新テニスの王子様』 The Fourth Stage」より、総勢23名の撮り下ろしビジュアルを使用した新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で登場!中外鉱業ブースにて販売決定!

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-77a0eec237599ef7ea63-12.jpg ]「ミュージカル『新テニスの王子様』 The Fourth Stage」より、新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」にて販売決定!総勢23名の新規撮り下ろしビジュアルを使用した「オーロラアクリルパーツ」や「クリアポラショットコレクション」のほか、通販商品として「おうちでイベント気分! ミニスタンディ」など様々なシーンで楽しめるグッズが多数登場!イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください![画像2: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-5baf66b97f932d533118-12.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-4bf2b34ca5ece0b142ce-16.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)~12月22日(日) 9:00~17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1~9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社(展示ホール9)・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-90e7faa0cd311844b1da-17.jpg ]<会場限定特典>中外鉱業ブースにて「ミュージカル『新テニスの王子様』 The Fourth Stage」JF2025関連商品を1会計2,000円(税込)ご購入毎に、観戦チケット風カード(全23種)をランダムで1枚プレゼントします。[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-709aff542fcacd7605c5-18.jpg ]<通販限定特典(Chugaionline)>中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて「ミュージカル『新テニスの王子様』 The Fourth Stage」JF2025関連商品を1会計2,000円(税込)ご購入毎に、おなまえボード風カード(全23種)をランダムで1枚プレゼントします。※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ(https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/)をご確認くださいWeb販売Chugaionline(中外鉱業コンテンツ部ECサイト)https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間:2024年12月18日(水)12:00~12月22日(日)17:00発送日:2025年3月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-5baf66b97f932d533118-12.jpg ]■オーロラアクリルパーツ(全23種)販売価格:1,760円(税込)[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-1bc894ede218ffc5dcfd-13.jpg ]■トレーディンググリッター缶バッジ 日本&スペイン(全12種)販売価格:1個 550円(税込)/1SET[12個入] 6,600円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-83ef955b085b710f9f65-14.jpg ]■トレーディンググリッター缶バッジ ドイツ&アメリカ&フランス(全11種)販売価格:1個 550円(税込)/1SET[11個入] 6,050円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-3c497a435eb37d27e831-12.jpg ]■クリアポラショットコレクション(2枚入り) 日本&スペイン(全12種/絵柄24種)販売価格:1パック 550円(税込)/1SET[12パック入] 6,600円(税込)仕様:絵柄24種※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-812eb303924381732b6c-13.jpg ]■クリアポラショットコレクション(2枚入り) ドイツ&アメリカ&フランス(全11種/絵柄22種)販売価格:1パック 550円(税込)/15SET[11パック入] 6,050円(税込)仕様:絵柄22種※トレーディングタイプですので種類は選べません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。先行通販商品(中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」)[画像11: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-5d4139f11dc480082fb2-14.jpg ]■トレーディングハードカードケース(全5種)販売価格:1個660 円(税込)/1SET[5個入] 3,300円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像12: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-c2964ed786767bbccdb2-15.jpg ]■ごほうびシール(シール台紙1枚付き)(全2種)販売価格:880円(税込)[画像13: https://prtimes.jp/i/59072/585/resize/d59072-585-4bf2b34ca5ece0b142ce-16.jpg ]■おうちでイベント気分! ミニスタンディ(全23種)販売価格:1,100円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会【関連サイト】ミュージカル『新テニスの王子様』The Fourth Stagehttps://www.tennimu.com/tennimu2_2024/Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline