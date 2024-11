音楽史を語る上で欠かせないレジェンド、メイヴィス・ステイプルズ 待望の単独公演がビルボードライブ東京で実現

阪急阪神ホールディングス株式会社

来春、伝説のソウル/ゴスペル・シンガー、メイヴィス・ステイプルズが奇跡の来日公演をビルボードライブ東京で開催することが決定しました。

シカゴ出身のメイヴィスは、父のローバック・“ポップス”・ステイプルズが子どもたちと結成したグループ“ザ・ステイプル・シンガーズ”のメンバーとして弱冠11歳でその輝かしいキャリアをスタート。1953年のレコード・デビュー後、公民権運動の高揚も相まって熱狂的な支持を獲得し、全米1位の「I'll Take You There」など、ヒット曲を連発。また、69年のセルフ・タイトル作以降は、ソロとしての活動も目覚ましく、プリンスとの出会いにより生まれた名作『Time Waits No For One』を含めこれまでに14枚のスタジオ・アルバムをリリース。グラミー賞の受賞歴に加え、“ローリング・ストーン誌の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー”にも選出されるなど、音楽史を語る上で欠かせない存在であり、数多くの音楽家に多大な影響を与えてきました。

世界を癒してきた唯一無二の歌声を目の前で堪能できる、あまりにも貴重なステージは、魂を揺さぶる特別な瞬間となるでしょう。

会場:ビルボードライブ東京

公演日時:

2025/3/11(火) 開場18:00 開演19:30

2025/3/12(水) 開場18:00 開演19:30

2025/3/13(木) 開場18:00 開演19:30

DXシートDuo\50,000-(ペア販売)

Duoシート\47,000-(ペア販売)

DXシートカウンター\24,000-

S指定席\23,000-

R指定席\19,800-

カジュアルシート\17,500-(1ドリンク付)

*発売日

2024/12/18(水)12:00=会員先行(BBL)

2024/12/25(水)12:00=一般発売(BBL/e+)

ビルボードライブ公式HP: https://www.billboard-live.com/

ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/

