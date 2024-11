『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』宇垣秀成さん、ファーストサマーウイカさんの歌唱が堪能できる「東京ゲームショウ2024」ステージ映像を期間限定公開

株式会社セガ[画像1: https://prtimes.jp/i/5397/6144/resize/d5397-6144-bc7011b200f52d596ae2-0.jpg ]『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ミュージカルSHOW映像1. https://youtu.be/x6NQZkQqAJY[画像2: https://prtimes.jp/i/5397/6144/resize/d5397-6144-479d268f2e36bead6e9c-1.jpg ]『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ミュージカルSHOW映像2. https://youtu.be/G0bBKqiFrvI本日公開された映像では、『龍が如く8外伝』に実装されているミュージカル仕立てのオープニングムービー(楽曲名「旅立ちの歌 -Journey to the new world-」)を、真島吾朗役の宇垣秀成さん、真島の命を救った少年・ノアを演じるファーストサマーウイカさんのおふたりに実演いただいています。さらに“スペシャルステージ映像1.”では、宇垣さんの歌う「24時間シンデレラ」、“スペシャルステージ映像2.”では、ファーストサマーウイカさんとRYO(『龍が如く8外伝』プロデューサー 堀井亮佑)の歌う「Like A Butterfly」をお楽しみいただけます。映像は2025年3月31日(月)までの期間限定公開です。ぜひご覧ください。■『龍が如く』シリーズとは「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現した作品で、シリーズ累計販売本数は2,770万本/DLを超えている(※フルゲーム合計)。◆龍が如くポータルサイト:http://ryu-ga-gotoku.com/◆龍が如くスタジオ 公式X(Twitter)アカウント:https://twitter.com/ryugagotoku◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official■『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』とは真島吾朗を主人公とし『龍が如く8』の後の世界を描いた、完全新作のアクションアドベンチャーゲームです。本作の舞台となるのは島、そして、海。海賊船「ゴロー丸」で大海原での冒険をお楽しみいただけます。爽快で新しいバトルアクションに加え、やり込み要素満載のプレイスポットも健在。豪華俳優陣が演じる魅力的な新キャラクターにもご注目ください。【商品概要】商品名 :龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii対応機種 :PlayStation(R)︎5 / PlayStation(R)︎4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC(Steam)発売日 :2025年2月21日(金)発売予定希望小売価格 :パッケージ版・デジタル版 6,300円(税込6,930円)パッケージ限定版真島吾朗コンプリートボックス 18,000円(税込19,800円)デラックス・エディション 7,900円(税込8,690円)※ Xbox Series X|S / Xbox One /Windows / PC(Steam)版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売ジャンル :アクションアドベンチャープレイ人数 :1人発売・販売 :株式会社セガCERO :D区分(17歳以上対象)著作権表記 :(C)︎SEGA出演 :宇垣秀成、ファーストサマーウイカ、青木崇高、秋山竜次(ロバート)、谷田歩、大東駿介・松田賢二■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。