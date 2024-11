『S.T.A.L.K.E.R. 2』全世界の販売本数が100万本を突破！今後のアップデート内容が明らかに

株式会社セガ[画像1: https://prtimes.jp/i/5397/6143/resize/d5397-6143-1c15f4b4d592cf4417ad-0.jpg ]『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。生態系シミュレーター“A-Life”により、登場するキャラクターやミュータントは自分の意志を持っているかのように行動します。また、手に入れた武器やアイテムをどのようにして使うのか、アイテムマネージメントが求められます。開発を担当するGSC Game Worldは「すでに100万人を超えるストーカーがゾーンに足を踏み入れており、プレイしてくださった皆さんに心から感謝します。ゾーンで過酷な冒険に挑んでいる皆様とともに、私たちも積極的に解決すべき課題に取り組んでいく次第です」とコメントしています。また、今後のアップデート内容も公開しています。<アップデート概要>・クラッシュ関連の修正……レンダリングやスケルトンメッシュ、クエスト関連のカットシーンで発生していた、メモリ割り当てエラーなどによる予期せぬゲーム終了問題を修正。・メインクエスト進行に関する修正……メインクエストの進行を妨げていたいくつかのバグ、NPCがオブジェクトに引っかかる問題、不正確なクエストマーカー、およびクエストカットシーンに関連する問題を修正。また、メインクエスト(「真実の幻影」や「些細な事件」など)の進行をスムーズにするため、稀にプレイヤーが進行できなくなるケースを回避するよう調整。・ゲームプレイとバランスの調整……アタッチメント付き武器の価格とアタッチメントなしの武器の価格の不整合を修正。また、NPCの挙動、特に放射線放出(エミッション)時に避難場所がない場合の行動を調整。・カットシーンとビジュアル関連の修正……稀に発生する表情アニメーションの欠如、NPCの位置ずれ、頭部や衣服が外れるといった視覚的な不整合を修正。また、ビジュアルエフェクトの品質と安定性を向上。・ソフトロック(進行不能)の修正……ゲームパッドで弾薬を誤ったスロットに入れると取引画面を閉じられなくなる問題を修正。・ユーザーインターフェースの改善……ダイアログ中にクエスト通知が正しく表示されるよう修正。また、テキストの修正および欠落していたインタラクションプロンプトを追加。・今後のアップデートで対応予定の項目……アナログスティックのデッドゾーンに関するバグ修正。ならびにA-Lifeシステムに関連するバグ修正。※GSC Game World調べ。販売本数は展開する全プラットフォームにおける販売数の合計。[画像2: https://prtimes.jp/i/5397/6143/resize/d5397-6143-25c60b074c908331a7d5-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/5397/6143/resize/d5397-6143-4bcac0fea84f423e5015-2.jpg ]【製品概要】商品名 : S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)対応機種 : PC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S発売日 : 配信中(2024年11月21日(木) 配信)希望小売価格 : 通常版 7,227円(税込7,950円)Deluxe Edition 9,545円(税込10,499円)Ultimate Edition 13,181円(税込14,499円)※デジタル版のみ販売ジャンル : サバイバルホラーFPSプレイ人数 : 1人メーカー : GSC Game WorldCERO表記 : Z区分(18歳以上対象)著作権表記 : S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or RegisteredTrademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C)S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.公式サイト : https://www.stalker2.com/ja■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。