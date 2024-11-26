「ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO & TREATMENT GIFT SET（リファミルクプロテインシャンプー&トリートメント ギフトセット）」2024年11月29日（金）新発売
ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO & TREATMENT GIFT SET
美容ブランド『ReFa（リファ）』より、「ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO & TREATMENT GIFT SET（リファミルクプロテインシャンプー&トリートメント ギフトセット）」を2024年11月29日(金)に発売いたします。
リファミルクプロテイン ヘアケアラインの「ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO」「ReFa MILK PROTEIN TREATMENT」の2点を、プレゼントにも最適なオリジナルギフトBOXに詰め込みました。
※1 加水分解乳タンパク、トリプトファン（ヘアコンディショニング剤）
※2 ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、シア脂、真珠母貝エキス、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ダイズタンパク（保湿剤）
■ 商品概要
商品名：ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO & TREATMENT GIFT SET
（リファミルクプロテインシャンプー&トリートメント ギフトセット）
価 格：3,960円（税込）
発売日：2024年11月29日（金）
販 売：全国のロフト及びロフトネットストア※、MTGオンラインショップ、その他で順次発売予定
※一部店舗除く
■ 商品特長
ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO（リファミルクプロテインシャンプー）
ReFa MILK PROTEIN TREATMENT（リファミルクプロテイントリートメント）
詳細：https://www.refa.net/item/refa_milk_protein_hair_care_line/
■ReFaブランドについて
ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。
＜ReFaブランドサイト＞
https://www.refa.net/
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■株式会社MTGについて
MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。
＜MTGコーポレートサイト＞
https://www.mtg.gr.jp/
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