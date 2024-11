自分へのご褒美やクリスマスプレゼント、忘年会のギフトにも！ホリデー限定の香りで贈るロクシタンのミニハンドクリームキット

ロクシタンジャポン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11965/515/resize/d11965-515-cd9e57a86444a69d19e5-0.jpg ]ホリデー限定の4つの香りのミニハンドクリームで特別感のあるギフトを選んでみませんか。ロクシタンのハンドクリームは、世界中で3秒に1本*売れているほど大人気で、ブランドを代表するアイコン製品。自分のケアにはもちろん、ギフトとしても喜ばれるアイテムです。そんな人気のハンドクリームのホリデー限定の香りで、かつ通常販売していない10mLのミニサイズが詰まった、ミニハンドクリームのキット2種が限定登場。大切な方への贈り物や、自分へのご褒美としてもオススメな「ハンドクリーム GIFT FOR YOU」は、トランクを模したようなパッケージデザインの中に、ホリデー限定の4つの香りがイン。爽やかでビターな金柑の香りを楽しめる「カムクアット」をはじめ、ホワイトティ・レモン・アーモンドが調和する穏やかで洗練された香りの「ルミンシアナ アーモンド」、12月5日から登場する第二弾のホリデーコレクションを先行で楽しめるローズとレモンの織りなす華やかな香りの「ローズシトロンメイヤー」とライムの一種でもある爽やかな香りの「コンバワ」の4つのミニハンドクリームがセットに。いずれもミニサイズなので持ち運びにも便利です。毎日気分に合わせて香りを楽しめるこのキットは、ホリデー気分をさらに高めてくれます。また、1本1本が個包装されていて配りやすい10本セットの「ハンドクリーム GIFT FOR ALL」も登場。ホリデーコレクションの4つの香りの他、ロクシタンのアイコン製品「シア ハンドクリーム」を加えた5つの香りのミニハンドクリームが各2本ずつ計10本、可愛いホリデーデザインのミニバックに入っています。クリスマスはもちろん、年末年始に久しぶりに会う方々へのギフトとしてや、忘年会などたくさんの人が集まる会でのプチギフトとしてもおすすめです。こちらは数量限定のため、ぜひお早めに店頭や公式通販サイトでご確認ください。*2022年1月~12月のロクシタン全世界での年間販売実績より。[画像2: https://prtimes.jp/i/11965/515/resize/d11965-515-cc45cb71bde015130b87-1.jpg ]ハンドクリーム GIFT FOR YOU 税込3,080円 数量限定発売中◆カムクアット スノーシア ハンドクリーム 10mL◆ルミンシアナ アーモンド ハンドクリーム 10mL◆ローズシトロンメイヤー ハンドクリーム 10mL◆コンバワ シア ハンドクリーム 10mL[画像3: https://prtimes.jp/i/11965/515/resize/d11965-515-368977715978931e7a81-2.jpg ]ハンドクリーム GIFT FOR ALL税込6,490円 数量限定発売中◆カムクアット スノーシア ハンドクリーム 10mL×2◆ルミンシアナ アーモンド ハンドクリーム 10mL×2◆ローズシトロンメイヤー ハンドクリーム 10mL×2◆コンバワ シア ハンドクリーム 10mL×2◆シア ハンドクリーム 10mL×2◆ウォッシャブルペーパーミニバッグ サイズ(約):縦19×横23×マチ6cm[画像4: https://prtimes.jp/i/11965/515/resize/d11965-515-92c9882575e07f9c279b-3.jpg ]2024年ホリデーコレクションのテーマは、ファーストクラスの列車の旅「LE GRAND VOYAGE」今年のホリデーコレクションのテーマは、南フランス・プロヴァンスのファーストクラスの列車の旅「LE GRAND VOYAGE」。旅は感覚が刺激される出会いの宝庫。自分の五感のすべてで感じる新しい体験や発見で心を豊かにしてくれます。「まだ、出逢ったことのない、心躍らせる五感の旅へ」をコンセプトに、南仏のシトラスロードで出逢った、4つのシトラスの香りが登場します。[画像5: https://prtimes.jp/i/11965/515/resize/d11965-515-ef92d36a48c1da8b9450-4.jpg ]最先端の技術で、シトラスが実る風景をまるごと閉じ込めた香りを開発。果実そのものだけでなく、その実がなっている木や大地、太陽の陽ざし、風のにおいなど、風景そのまますべてを香りで感じたい。そんな思いを叶えるため、100年以上の歴史を持つフランスの専門会社フィルメニッヒと共同開発。その場にある自然の状態の香りを分析し再構築する革新的な技術「NATURE PRINT TECHNOLOGY」で、風景をまるごと閉じ込めた香りの開発に成功しました。シトラスロードへ旅にでたような感覚を楽しめます。ロクシタンジャポン株式会社1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。