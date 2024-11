Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Steamにて、リマスター版『Ever17』『Never7』2025年3月6日発売のお知らせ

株式会社MAGES.

株式会社MAGES.(東京都港区、代表取締役社長:本荘健吾)は、2000年代初頭に発売されたSFサスペンスADVゲーム、インフィニティシリーズ『Ever17』、『Never7』の2作を、Nintendo Switch(TM)およびPlayStation(R)4向けに2025年3月6日に発売いたします。Nintendo Switch(TM)版には、2タイトルを1枚のゲームカードに収録した『Ever17/Never7 Double Pack』(通常版/限定版)のパッケージ版を用意し、本日より予約受付を開始したことをお知らせいたします。また、リマスター版を株式会社スパイク・チュンソフトよりSteamにて同日より発売することも併せてお知らせいたします。

SFサスペンスADVの名作『Ever17』『Never7』2作品がリマスター版で復活!

インフィニティシリーズは、数々のアドベンチャーゲームを手がけてきた株式会社KIDによって、2000年代初頭に発売されたSFサスペンスアドベンチャーゲームシリーズです。世界観としていわゆる“ループもの”の要素を取り入れているのが特徴です。

2000年に第1作『Never7』が発売され、2002年にはシリーズ第2弾となる『Ever17』がリリースされました。各作品は物語が独立しており、それぞれにSF・サスペンス・ミステリーの要素を楽しむことができます。

Nintendo Switch(TM)パッケージ版『Ever 17/Never 7 Double Pack』発売

Nintendo Switch(TM)用には、2タイトルを収録したパッケージ版『Ever17/Never7 Double Pack』(通常版/限定版)を発売いたします。限定版には、ハイレゾ音源を含むサウンドトラックデータを収録したDVD-ROM「Ever17/Never7 SOUND COLLECTION」を同梱しています。

作曲は、「STEINS;GATE」や「メモリーズオフ」シリーズを手掛ける阿保剛によるものです。

infinity シリーズ公式サイト https://game.mages.co.jp/infinity/

『Ever 17/Never 7 Double Pack』限定版特典

Ever 17/Never 7 SOUND COLLECTION(DVD-ROM)

Nintendo Switch(TM)専用で発売をする『Ever 17/Never 7 Double Pack』には通常版と、同梱特典付きの限定版があります。

限定版同梱特典は、『Ever 17』と『Never 7』の音源データを収録したサウンドトラックDVD-ROMです。音源データはmp3で収録しています。

また、『Ever 17』は、mp3の他にハイレゾ音源のFLAC(96kHz/24bit)を収録しています。

【収録内容】

総収録曲数 55曲

■Ever 17

収録曲数 全31曲(演奏時間 1時間22分38秒)

ファイル形式・サイズ mp3 約124MB/FLAC(96kHz/24bit) 約1.76GB

■Never 7

収録曲数 全24曲(演奏時間 54分07秒)

ファイル形式・サイズ mp3 約78MB

※特典DVDには音源データファイルが収録されています。映像用DVDプレイヤーでは再生されません。

PCなどにファイルを取り込んでお聴きください。

※『Ever 17』のmp3とFLACは同じ曲です。それぞれ再生可能な対応機器でお聴きください。

商品種別

■パッケージ版

対応機種 Nintendo Switch(TM)

ゲーム取扱店、ECショップにて販売

『Ever 17/Never 7 Double Pack』 通常版

『Ever 17/Never 7 Double Pack』 限定版

■ダウンロード版

対応機種・プラットフォーム Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4 / Steam

ニンテンドーeショップ、PlayStation(TM)Store、Steamにて各単品販売

※Steam版は「Ever 17」に「Never 7」をバンドルしたセット販売もあります。

『Ever 17 - The Out of Infinity』

『Never 7 - The End of Infinity』

『Ever 17 - The Out of Infinity』概要

かつて交わした約束と いつか還るべき場所へ

二つの視点から本当の秘密を解き明かすSFサスペンス

本作は、2002年に株式会社KIDより発売された「インフィニティシリーズ」第2弾がオリジナル作品です。2011年には、キャラクターを3D化し新規シナリオやグラフィックを追加した“リメイク版”がXbox 360用に当社より発売されました。今回の“リマスター版”では、キャラクター表現はオリジナル版の2Dスタイルを尊重して、リメイク版で追加されたキャラクターの新衣装やオープニングムービーを2Dで新規作成しました。また、シナリオ面でもリメイク版で追加された要素を適用し、本作が『Ever17』の決定版となっています。

ゲームは、2人の主人公の視点から描かれるサスペンスアドベンチャーです。海中のテーマパーク「レミュウ」に閉じ込められた男女7人の脱出劇が展開され、プレイヤーはゲーム開始時に大学生の倉成武と記憶喪失の少年のどちらかを選び、物語を進めていきます。

プレイヤーが2人の主人公を選択できることで、ひとつの物語を多面的な視点から捉えることができ、より深く物語に没入することが可能です。そして、ふたつの視点から浮かび上がる「本当の秘密」とは何か ― サスペンス性の強いシナリオが、プレイヤーをゲームの世界に引き込みます。

【STORY】

2017年、春。 どこにでもいそうな大学生、倉成武が訪れたのは、海中にあるテーマパーク「レミュウ」。 武はそこで発生したとある事故に巻き込まれ、レミュウに閉じ込められてしまう。 取り残された一人であるシステム・オペレーターの”空”は、 レミュウが水圧で崩壊するまでの時間を告げた。 約170時間17分―。 救援は絶望的な中、武は謎の少女「つぐみ」や案内員の「優」達とともに、 地上へと脱出する方法を求めてレミュウを彷徨う。 青く神秘の海底に沈んだ、夢と希望のテーマパーク。 そこにまだ、夢と希望は残っているのだろうか? それともまだ、何か別の謎があるのだろうか。 その答えは、「あなた」が知っている―。

『Never 7 - The End of Infinity』概要

永劫の哀しみにピリオドを―

惨劇が待つ6日間が繰り返されるSFサスペンス恋愛アドベンチャー

本作は、2000年に発売された「infinity」を原作とし、同年に完結編としてリリースされた『Never7 -the end of infinity-』をHDリマスター化したものです。当時の恋愛ADVゲームが全盛だった中で、独特の設定やシナリオのギミック、さらにミステリーやサスペンス要素を豊富に取り入れたエンターテインメント性が注目されました。これにより、「ループ」要素を含むSFサスペンスシリーズ「インフィニティシリーズ」の第1作目としてシリーズ化されるきっかけとなりました。

プレイヤーは主人公・石原誠となり、会話を読み進め、途中の選択肢を選びながら物語を進めていきます。大学3年生の誠は、南海の孤島でのゼミ合宿を満喫し、無事に終了するはずだった7日間の中で、数奇な運命に巻き込まれます。惨劇が待ち受けることを知りながらも、7日目の最終日を無事に迎えられない、ループする日々の中で、謎を解き明かし、運命からの脱出を目指すことがプレイヤーの目的となります。

【STORY】

2019年4月1日の朝、主人公「石原 誠」は最悪の目覚めを迎えた。

それは…

『目の前で女の子が非業の死を遂げる夢』

ゼミ合宿のために、とある南海の孤島に来ていた主人公。

平凡という名の幸福の中で合宿は無事終了する……はずだった。

運命の日…4月6日。

その日「不安」は「絶望」へと、「予感」は「惨劇」へと姿を変えた。

永遠に迎えられない7日目の朝。

残された記憶を頼りに悲劇を回避した時、『全ての謎』が明らかにされる。

永劫の哀しみにピリオドを―。閉ざされた時間からの脱出を目指し、さまざまな想いが複雑に絡み合うSFサスペンス恋愛アドベンチャー。

【商品情報】

■商品名 Ever 17/Never 7 Double Pack

(読み:エバーセブンティーン ネバ―セブン ダブルパック)

機種 Nintendo Switch(TM)

ジャンル アドベンチャーゲーム

発売日 2025年3月6日(木)

価格 通常版 7,480円(税込)/ 限定版 9,680円(税込)

限定版同梱特典 Ever 17/Never 7 SOUND COLLECTION(DVD-ROM)

対象年齢 CERO C (15才以上対象)

■商品名 Ever 17 - The Out of Infinity

機種 Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4

発売日 2025年3月6日(木)

価格 4,950円(税込)

対象年齢 CERO C(15才以上対象)

■商品名 Never 7 - The End of Infinity

機種 Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4

発売日 2025年3月6日(木)

価格 3, 300円(税込)

対象年齢 CERO C(15才以上対象)

コピーライト (C)MAGES.

公式サイト infinity シリーズ公式サイト

公式SNS X(旧Twitter) MAGES.(GAME)公式 @MAGES_GAME

https://x.com/MAGES_GAME

■Steam版

販売 株式会社スパイク・チュンソフト

発売日 2025年3月6日(木)

※ストアページは後日公開となります。詳細はストアページ公開後となります。

【会社概要】

会社名: 株式会社MAGES.(メージス)

所在地:〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル

代表取締役社長:本荘健吾

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp