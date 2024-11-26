Vicor、「エネルギーエレクトロニクスセミナー in SOJO」で、HPCとオートモーティブ向け48V電源ソリューションについて講演

Vicor株式会社

Vicor Corporation (本社：米国マサチューセッツ州、CEO：Patrizio Vinciarelli、NASDAQ上場：VICR、以下：Vicor) の日本法人であるVicor株式会社（本社：東京都品川区）は、11月28日29日に開催される「エネルギーエレクトロニクスセミナー in SOJO ～モビリティx半導体xパワエレxグリーンAIの最前線～」（主催：崇城大学、くまもと技術革新・融合研究会（RIST））に参加します。

本セミナーは、1995年より崇城大学 エネルギーエレクトロニクス研究所が開催する公開セミナーで、本年はモビリティ技術の最新動向、半導体実装技術、グリーンAIの最前線に関する講演及び、ポスターセッション、展示ブースなどが設けられます。

11月29日13時からは、Vicor シニアアプリケーションエンジニアの月元 誠士が「HPCとAutomotive へ向けたVicor の最新電源ソリューション」と題したセミナーに登壇します。AI時代のHPC給電ソリューションとしてVicor独自の給電アーキテクチャと回路トポロジについて解説します。Vicorの小型の電圧変換モジュールをプロセッサの直近又はPCB裏面に配置することで、電力効率の向上を実現ができます。

またオートモーティブ向けソリューションにおいては、48Vゾーンアーキテクチャに必要な電力変換（800V/400V→48V変換、48V→12V変換）について解説します。展示ブースでは、最新の車載グレード電源モジュールを中心とした製品の展示をいたします。

---------------------------------------------------------------------------------

【開催概要】

エネルギーエレクトロニクスセミナー in SOJO

～モビリティ×半導体×パワエレ×グリーンAIの最前線～

日時：11月28日（木）29日（金）

場所：崇城大学 メインキャンパス 本館 ６階（熊本市西区池田4-22-1）

講演会参加費：無料

プログラムの詳細 ： https://x.gd/53LL9

Vicorセミナー：「HPCとAutomotive へ向けたVicor の最新電源ソリューション」

講演者 - Vicor株式会社 シニアアプリケーションエンジニア 月元 誠士

日時：11月29日（金）13:00-

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■ Vicor ウェブサイトからもプレスリリースをご覧いただけます。

https://www.vicorpower.com/ja-jp/press-room/48v-power-solutions-for-evs-and-hpc-japan

Vicorについて

Vicorは、高性能電源モジュールのリーダーであり、電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献してきました。

当社は、配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、電源モジュールの電力密度、効率、電力容量を向上させ続けてきました。

Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業で40 年以上の、電源モジュールの設計、開発、製造の経験があります。Vicor の特許技術である高周波 DC-DC電力変換テクノロジーは、自動車市場に最適です。

詳しくは、Vicorウェブサイト：www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。

Vicor は、Vicor Corporationの登録商標です。

Vicor KK ソーシャルメディア

X (旧Twitter) - @VicorKK

お問い合わせ先:

Vicor 株式会社 イベント事務局

event_jp@vicorpower.com