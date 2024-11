次世代ポップの象徴、Blu DeTigerが来日！本人登場のイベントが12月23日開催決定『Fender Flagship Tokyo Special Event with Blu DeTiger』

フェンダーミュージック株式会社

Fender Flagship Tokyoでは、2024年12月23日(月)に、ベーシスト、シンガー、ソングライター、プロデューサー、そしてDJとしてマルチな才能を発揮し、革新的なスタイルで音楽シーンを牽引する Blu DeTiger を招き、FenderNews公開取材イベント【Fender Flagship Tokyo Special Event with Blu DeTiger】を開催します。イベント観覧の応募は、11月26日(火)よりFenderNewsのイベントサイトにて受付を開始します。

今年9月、Blu DeTigerは自身初のシグネイチャーモデル『Limited Player Plus x Blu DeTiger Jazz Bass(R)(https://www.fender.com/ja-JP/electric-basses/jazz-bass/limited-player-plus-x-blu-detiger-jazz-bass/0149410376.html)』を発表しました。7歳でベースを始めた彼女は、デビューアルバム『All I Ever Want is Everything』やバイラルヒットを記録したベースカバーを通じて、音楽シーンに旋風を巻き起こしました。また、『フォーブス』誌の「30 Under 30」(世界を変える30歳未満の30人)音楽リストの表紙にも選ばれるなど、その活躍は世界的に注目されています。

彼女の音楽スタイルは“グルーヴィーなインディー”と評され、ポップ、ロック、ファンクの要素を融合させたサウンドで、次世代ポップミュージックを象徴する存在として支持を集めています。またBlu DeTigerは、「Figure It Out」や「Vintage」をはじめ、最新アルバム『All I Ever Want is Everything』のヒット作で高い評価を獲得。世界各地でツアーを行う傍ら、オリヴィア・ロドリゴ、Bleachers、ドミニク・ファイク、キャロライン・ポラチェック、Chromeoといったトップアーティストたちとも共演し、その独創的な演奏スタイルで観客を魅了しています。

本イベントでは、Blu DeTigerによるパフォーマンスはもちろん、シグネイチャーモデル『Limited Player Plus x Blu DeTiger Jazz Bass(R)』の開発エピソードやその魅力について語っていただきます。

さらに、イベント当日にこのモデルを購入された方限定で、イベント終了後に本人と直接会える【Meet & Greet】も予定しています。

Blu DeTigerの唯一無二の音楽世界を間近で体感できるこの貴重な機会を、どうぞお見逃しなく!

【イベント概要】

<注意事項>

ワンドリンク制について:

会場となるFENDER FLAGSHIP TOKYO 地下1階にはFender Cafeを併設しております。この日限りのメニューをご用意しておりますので、是非ドリンクを飲みながらライブをお楽しみください。

- ドリンクチケット代 500円を受付時にお支払いください。- アルコール(ビール)をご希望の方は別途300円をFender Cafeカウンターにてお支払いください。※ドリンクチケットはイベント時限り有効となります。

Meet & Greetについて:

イベント終了後に本人と個別で会えるMeet & Greetを実施します。

対象者:Blu DeTigerシグネイチャーモデルを当日Fender Flagship Tokyoでご購入いただいた方。

※イベントご当選者のみを対象とします。

※イベント開演前と開演後にご購入希望の有無をスタッフよりお伺いさせていただきます。

Blu DeTigerシグネイチャーモデル:Limited Player Plus x Blu DeTiger Jazz Bass(R)(https://www.fender.com/ja-JP/electric-basses/jazz-bass/limited-player-plus-x-blu-detiger-jazz-bass/0149410376.html)

その他:

- 本イベントはフェンダーの公式オンラインメディア「Fender News(https://fendernews.jp/)」の公開収録となります。会場の機材や動線などにおいて収録環境を優先させていただき、立ち見をお願いする場合がございます。- 本イベントは完全申込制となり、当選者様ご本人のみの参加となります。(同行者をお連れいただくことは出来ません。)- 当日は受付時間になりましたら、受付にて当選メールのご提示とお名前をお伝えください。- 本人確認のためお名前が確認できる身分証明証をご提示いただく場合がございます。- 本イベントの写真、動画撮影、および音声の録音は禁止とさせていただきます。- 閲覧場所をお選びいただくことは出来ませんのでご了承ください。(基本的にはお並びいただいた順でのご案内となりますが会場の動線上、前方をお約束するものではございません。)- 本イベントの様子を公式SNS、公式オンラインメディア「FenderNews(https://fendernews.jp/)」、およびフリーペーパー「FenderNewspaper」、その他外部メディアに掲載させていただく場合がございます。応募フォームよりご応募いただいた方は、お客様のお写真を含め、記事の掲載に同意いただいたものとみなさせていただきます。

Blu DeTiger プロフィール

ニューヨーク市出身。7歳でベースを手に取り、さまざまなバンドでの活動のほか17歳からはDJ中にベースをパフォーマンスするセットでフロアを沸かせるなど、ロウアー・マンハッタンの音楽シーンで存在感を示す。またパンデミック期にはベースのカバー動画がTikTokで注目集め、現在ではフォロワー数が140万人を超えている。2023年にはフォーブス誌が選ぶ“世界を変える30歳未満30人”を表彰する『Forbes 30 Under 30』ミュージック・リストのカバー・アーティストを飾った。自身のソロ名義では2024年3月、デビュー・アルバム『All I Ever Want Is Everything』を発表。サブリナ・カーペンターやジャングルのオープニング・アクトを務めたほか、米国やヨーロッパでのヘッドライン・ツアーを成功させる。また、ブリーチャーズ(『Saturday Night Live』で共演)、オリヴィア・ロドリゴ、ドミニク・ファイク、キャロライン・ポラチェック、クローメオなどとベーシストとして共演するなど、ベース・シーン注目の存在として幅広い活動を展開している。