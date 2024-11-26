「～保護者・学生対象～徳島県職員・警察官お仕事説明会」を開催します！

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徳島県


（1）日時


　 令和6年12月22日（日）14:00～16:00



（2）参加方法


１.会場　あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）


定員：60名（先着順・要事前申込）


２.アーカイブ配信


後日、徳島県YouTubeチャンネルにて、申込者の方へ限定配信を行います。（要事前申込）



（3）対象


　　 徳島県職員・警察官として働くことに関心のある方


　　 お子様の将来の就職先の候補に、徳島県庁・徳島県警察をご検討の保護者の方



（4）内容


１.県職員の仕事・福利厚生・試験制度について


２.県職員の保護者体験談


３.警察官の仕事・福利厚生・試験制度について


４.職員との座談会（会場参加の方のみ）


５.個別相談会（会場参加の方のみ）


※当日は、行政事務職のほか、技術系職種の職員や、警察官・警察事務職員も参加予定です！



（5）申込方法


　　 徳島県電子申請サービスよりお申込みください。



〈会場参加 申込URL〉


https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13088


〈アーカイブ配信 申込URL〉


https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13089



※申込締切は、令和6年12月13日（金）までです。


※申込多数の場合は、先着順となります。



（6）問合せ先


徳島県人事委員会事務局任用課


電話：088-621-3212


メール：shiken@mail.pref.tokushima.lg.jp



詳細は、「徳島県職員採用案内ホームページ」よりご確認ください。


https://www.pref.tokushima.lg.jp/saiyou/