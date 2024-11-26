「～保護者・学生対象～徳島県職員・警察官お仕事説明会」を開催します！
（1）日時
令和6年12月22日（日）14:00～16:00
（2）参加方法
１.会場 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）
定員：60名（先着順・要事前申込）
２.アーカイブ配信
後日、徳島県YouTubeチャンネルにて、申込者の方へ限定配信を行います。（要事前申込）
（3）対象
徳島県職員・警察官として働くことに関心のある方
お子様の将来の就職先の候補に、徳島県庁・徳島県警察をご検討の保護者の方
（4）内容
１.県職員の仕事・福利厚生・試験制度について
２.県職員の保護者体験談
３.警察官の仕事・福利厚生・試験制度について
４.職員との座談会（会場参加の方のみ）
５.個別相談会（会場参加の方のみ）
※当日は、行政事務職のほか、技術系職種の職員や、警察官・警察事務職員も参加予定です！
（5）申込方法
徳島県電子申請サービスよりお申込みください。
〈会場参加 申込URL〉
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13088
〈アーカイブ配信 申込URL〉
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13089
※申込締切は、令和6年12月13日（金）までです。
※申込多数の場合は、先着順となります。
（6）問合せ先
徳島県人事委員会事務局任用課
電話：088-621-3212
メール：shiken@mail.pref.tokushima.lg.jp
詳細は、「徳島県職員採用案内ホームページ」よりご確認ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/saiyou/