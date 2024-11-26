株式会社スポーツフィールドとのパートナーシップ契約締結について

一般社団法人 Challengers Football Club

SEKISUI チャレンジャーズ（運営法人：一般社団法人 Challengers Football Club、

所在：兵庫県尼崎市、代表理事：鍜次 茂、以下：チャレンジャーズ）は、この度株式会社スポーツ

フィールド（所在：東京都新宿区、代表取締役：篠崎 克志、以下：スポーツフィールド）と就労支援に関する『パートナーシップ契約』を締結いたしました。

本契約締結により、チャレンジャーズは日本で唯一スポーツ人材のキャリア支援サービスを基幹事業として株式上場を果たしているスポーツフィールドと相互協力し、スポーツ人財の価値向上に努め、主に大学生アメリカンフットボール選手の就職支援、チャレンジャーズ所属選手の転職支援等のデュアルキャリアの支援に取り組んで参ります。

また、本契約締結に伴いスポーツフィールド キャリアサポート推進室長 吉浦剛史氏がチャレンジャーズのキャリアサポートアドバイザーに就任いたします。

記

【会社概要】

会社名：株式会社スポーツフィールド

所在地：東京都新宿区市谷本村町3番29号 FORECAST市ヶ谷4F

代表：篠崎 克志

設立：2010年1月

市場情報：東京証券取引所グロース市場

事業内容：体育会学生を含む新卒者向けイベントの企画・運営

体育会学生を含む新卒者向け人財紹介

既卒者向け人財紹介

スポーツ業界専門の求人・転職サイトの運営

アスリートのデュアルキャリア・セカンドキャリア支援

学生向け就職ガイダンスの実施

教育・研修コンテンツの企画・実施

採用コンサルティング事業

以 上