ピュアオーディオのすぐれた製品を選定するアワード「オーディオ銘機賞2025」「オーディオアクセサリー銘機賞2025」の授賞結果を発表

株式会社音元出版

株式会社音元出版（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：風間雄介）は、オーディオマインドに溢れた真の銘機を選出するアワード「オーディオ銘機賞2025」、卓越した性能、革新的な内容、さらにオーディオマインドに溢れ 今後業界のスタンダードと成り得るオーディオアクセサリーの真の銘品選出するアワード「オーディオアクセサリー銘機賞2025」の授賞結果を発表致しました。

■「オーディオ銘機賞」について

「オーディオ銘機賞2025」のロゴマーク●概要

音元出版主催、ピュアオーディオの領域において卓越した性能と革新の内容をもち、オーディオマインドに溢れる真の銘機を選定、表彰することを目的として1978年に創設されました。2024年現在で46年の歴史を持つアワードです。毎年秋シーズンに審査会が開催され、技術的見識の深いオーディオ評論家と、マーケットでの商品性に詳しい有力オーディオ店の代表者らで構成された審査委員会が多角的な視点で製品を選定します。

●審査委員

【評論家側審査委員】

＜審査委員長＞山之内正氏／石田善之氏／石原俊氏／井上千岳氏／生形三郎氏／小林貢氏／鈴木裕氏／角田郁雄氏／福田雅光氏 （審査委員長以外五十音順）

【販売店側審査委員】［ ］内は店名と所在地

＜審査委員長＞大原晴三氏［マックスオーディオ・北九州市］／大原浩次氏［エディオン・広島市］／北野正幸氏［上新電機・大阪市］／中坪達也氏［オーディオユニオン・千代田区］／鈴木豊氏［テレオン・千代田区］／友野大介氏［オーディオコア・上田市］／野田怜男氏［のだや・郡山市］／堀野裕一郎氏［シマムセン・大阪市］／松野康太氏［オーディオスクエア・横浜市］／丸山浩明氏［ロイヤルオーディオ・松本市］／森田洋之氏［CAVIN大阪屋・札幌市］ （審査委員長以外五十音順）

●公式サイト

https://www.phileweb.com/aea/2025/index.html

●主催

オーディオ銘機賞実行委員会

Email：audio@ongen.co.jp／電話：03-5833-5023／ファクシミリ：03-5833-5021

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F 株式会社音元出版

■「オーディオアクセサリー銘機賞」について

「オーディオアクセサリー銘機賞2025」のロゴマーク●概要

オーディオ文化の向上と、マーケットの活性化を目指して1978年に創設された 「オーディオ銘機賞」から、 オーディオアクセサリー部門を独立させるかたちで創設されました。近年、ますます注目の高まるケーブルを始めとするオーディオアクセサリー群のなかから、 卓越した性能、革新的な内容、さらにオーディオマインドに溢れ 今後業界のスタンダードと成り得る“真の銘品”を選定いたします。

●審査委員

＜審査委員長＞福田雅光氏／井上千岳氏／生形三郎氏／鈴木裕氏／炭山アキラ氏／園田洋世氏／林正儀氏 （審査委員長以外五十音順）

●公式サイト

https://www.phileweb.com/aaea/2025/index.html

●主催

オーディオアクセサリー銘機賞実行委員会

Email：audio@ongen.co.jp／電話：03-5833-5023／ファクシミリ：03-5833-5021

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F 株式会社音元出版

■アワードの発表媒体について

・ウェブサイト「PHILE WEB」 https://www.phileweb.com

クオリティや使い心地にこだわるユーザーが集う、国内最大のオーディオ／AV／デジタルガジェットの情報サイト。ニュース記事や製品レビュー、売れ筋ランキング、人物インタビューをはじめとするテキストコンテンツや動画コンテンツを展開。2024年10月現在でユニークユーザー数500万UU/月、ページビュー数2,000万PV/月。音元出版により1999年創設。

・ 雑誌「季刊 オーディオアクセサリー」 https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/

高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌。オーディオ機器、オーディオアクセサリー、オーディオソフトなどの最新情報や再生のノウハウを満載。全国の書店で発売する年４回定期発行の季刊誌（2月25日／5月25日／8月25日／11月25日発売）、A4変形判（H285mm×W210mm）、定価1,680円（税込）。音元出版により1976年創刊。*「オーディオ銘機賞2025」「オーディオアクセサリー銘機賞2025」授賞結果を掲載した「季刊 オーディオアクセサリー」 195号は2024年11月25日発売。特別定価1,800 円 (税込) https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/baa195/

音元出版について

1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名：株式会社音元出版

●代表取締役：風間雄介

●所在地： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F

●企業サイト：https://www.ongen.co.jp



＜ウェブメディア＞

●PHILE WEB https://www.phileweb.com

月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV

●PHILE WEBオーディオ https://www.phileweb.com/audio/

●ホームシアターCHANNEL https://hometheater.phileweb.com/

●デジカメCHANNEL https://www.phileweb.com/dc/

●PHILE WEBビジネス https://www.phileweb.com/senka/

●Gadget Gate https://gadget.phileweb.com/

＜雑誌メディア＞

●季刊 オーディオアクセサリー：高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/

●季刊 アナログ：レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/

●ホームシアターファイル：「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/

●プレミアムヘッドホンガイドマガジン：イヤホン／ヘッドホン愛好家に向け、ポータブルオーディオの奥深い情報を提供する専門誌

https://phileweb.shop/magazines/extra/phgm/

●大全シリーズ：いい音・いい画の再生に役立つケーブルやアクセサリー類を一挙に紹介する特別誌

https://phileweb.shop/magazines/extra/category-46/



＜フリーマガジン＞

●プレミアムヘッドホンガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/

●VGP受賞製品お買い物ガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/vgp/

●DGP受賞製品お買い物ガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/dgp/

●はじめてのアナログプレーヤー https://phileweb.shop/magazines/pdf/eban2024



＜アワード＞

●VGPアワード http://vgp.phileweb.com

●DGPイメージングアワード https://www.phileweb.com/dgp/about.html

●DGPモバイルアワード https://dgp.phileweb.com/mobile/

●オーディオ銘機賞 https://www.phileweb.com/aea/

●オーディオアクセサリー銘機賞 https://www.phileweb.com/aaea/

●アナロググランプリ https://www.phileweb.com/news/audio/202404/03/25207.html

＜ECサイト＞

●PHILEWEB.shop https://phileweb.shop/