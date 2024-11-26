東京土産にも最適！〈亀十〉〈東京カラメリゼ〉が登場！松坂屋上野店　最旬グルメ

株式会社大丸松坂屋百貨店東京土産にも最適！人気店の定番商品！〈亀十〉亀十どら焼（１個） ４３０円／１階 お江戸新町イベントスペース東京土産としても人気、行列必至の〈亀十〉。職人が一枚ずつ手焼きをする、大ぶりでふんわりと焼き上げた皮が特徴です。※出店期間：１２／８（日）→１４（土）[画像1: https://prtimes.jp/i/5342/2147/resize/d5342-2147-1b197afbd6b2737d473e-0.jpg ]〈東京カラメリゼ〉東京カラメリゼ シューケット（１２個入） ７１３円／１階 和洋菓子イベントスペースこだわりのシュー生地にキャラメルソースをたっぷりコーティング。ふんわり軽やかなのに、ざっくり香ばしい、東京生まれの粋なお菓子です。[画像2: https://prtimes.jp/i/5342/2147/resize/d5342-2147-ae03870aeb2dec9b50ee-1.jpg ]〈江ノ島かのん〉ふるーつくりーむ団子（１本） ３８０円／１階 和洋菓子イベントスペースもっちもちのお団子に餡子とクリーム、旬のフルーツを彩ったお団子です。[画像3: https://prtimes.jp/i/5342/2147/resize/d5342-2147-7aeff58a3f56c75b0c96-2.jpg ]〈十条菓子舗 むさしや〉ぜいたく団子（１本） １８４円／１階 お江戸新町イベントスペース北海道十勝産小豆のこし餡を包んだお団子に、とろーりとした甘辛いみたらしのタレをかけた、つるっとした食感がたまらない新感覚のお団子です。※出店期間：１２／４（水）→７（土）[画像4: https://prtimes.jp/i/5342/2147/resize/d5342-2147-1763373c5d9836f770d4-3.jpg ]〈森山ナポリ〉ダブルチーズマルゲリータ（１枚／直径約２１ｃｍ） １,２００円／地下１階 ほっぺタウン催事場イタリア産のフレッシュなモッツァレラをたっぷりと使用し、爽やかな香りのバジルソースと自家製トマトソースが好相性。〈森山ナポリ〉一番人気のピザです。[画像5: https://prtimes.jp/i/5342/2147/resize/d5342-2147-7d04da073f6740d41a9f-4.jpg ]〈だるま食堂〉だるま食堂のもつ煮（１パック／４００ｇ入り） １,３５０円／地下１階 地下鉄連絡口イベントスペースとろけるほどのやわらかさ。秘伝の赤味噌で６時間じっくり煮込んだ上州モツです。[画像6: https://prtimes.jp/i/5342/2147/resize/d5342-2147-5026fe4466698d924741-5.jpg ]※価格は全て税込です。▽ほっぺタウンイベント情報はこちらから▽【松坂屋上野店オフィシャルホームページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/230102_11831.html【松坂屋上野店公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ】https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr