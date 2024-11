グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、NBA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE (旧:NBA RISE TO STARDOM)』において、第3回先行体験会を本日2024年11月26日(火)より開始いたしました。

NBA公式オンラインシミュレーションゲーム『NBA RISE』第3回先行体験会開始!

◆第3回先行体験会開催!

先行体験会はAndroid、iOS端末のどちらのお客様もご参加いただけます。

今回の先行体験会では、基本的なゲームシステムの内容をお楽しみいただけるだけでなく、期間中にゲーム内イベントを実施いたします。

試合や育成、イベント開催といった正式版により近い内容となっておりますので、ぜひ、新しいNBA RISEをいち早く体験してみてくださいね。

開催期間:2024/11/26(火) 14:00 ~ 2024/12/3(火) 14:00 予定

詳細はこちら:https://nbarisetostardom.com/namsoq/

・参加方法について

[Androidをご利用の場合]

GooglePlayStoreからアプリをダウンロード後、ゲームを起動してください。

アプリURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nbarisetest

[iOSをご利用の場合]

1.AppStoreより「TestFlight」アプリをインストールしてください。

TestFlightアプリURL:https://apps.apple.com/jp/app/testflight/id899247664

2.下記参加用URLをタップして、TestFlightを起動させます。

参加用URL:https://testflight.apple.com/join/HR9ppNU4

3.「NBA RISE TEST」をインストールし、ゲームを起動してください。

※先行体験会は専用のアプリを使用するため、現在の『NBA RISE TO STARDOM』アプリに影響はございません

※現在開発中のため、正式公開時に実装予定の選手が一部未実装となります

※開催されるイベントは先行体験会版となります

※先行体験会の日程は都合により変更となる場合がございます

※先行体験会のプレイデータを引き継ぐことはできません

※先行体験会を通して取得したデータは、正式サービスの改善のために分析・使用させていただきます

※先行体験会に関するお問い合わせにつきましては、原則として個別に回答はいたしておりません

※先行体験会における選手のパラメータやスキルなどは、開発中のものとなります

◆『NBA RISE』とは

日本で運営をおこなうNBA公式オンラインシミュレーションゲームです。ステフィン・カリー、二コラ・ヨキッチ、ビクター・ウェンバンヤマなどの現役スター選手はもちろん、大活躍中の八村塁、さらにケビン・ガーネットやティム・ダンカンなど歴代のレジェンド選手まで、新旧のNBA選手が450名以上実名で登場します。自分だけのオリジナルチームを作ってシーズン優勝を目指そう!

◆基本情報

タイトル:NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)

ジャンル:スポーツ

対応OS:Android 7.0以上 / iOS 11.0以上

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

配信開始日:2021年11月24日(水)

公式サイト:https://nbarisetostardom.com/

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg

公式Twitter:https://twitter.com/NBA_RISE

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) 2024 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. (C) 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

NBA

The NBPA identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of the National Basketball Players Association. and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players, Inc. (C) 2024 the National Basketball Players Association. All rights reserved.

NBPA◆会社情報グラビティゲームアライズ株式会社

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/

グラビティゲームアライズ株式会社

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※Appleロゴ、Apple Arcade、iPad、iPhone、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Apple ArcadeはApple Inc.のサービスマークです。